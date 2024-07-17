Жириновский предсказал покушение на Трампа: что еще напророчил политик

Жириновский считал, что Трамп находится в опасности Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Бывший лидер партии ЛДПР предсказал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Свои мысли он озвучил на заседании Госдумы еще восемь лет назад.



— Сейчас Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил, — заявил тогда Жириновский.



Опубликовано пророчесиво Жириновского восьмилетней давности Источник: Павел Вагин/T.me

Видео с его выступления опубликовал кандидат в депутаты гордумы Кургана от ЛДПР Павел Вагин. Он подчеркнул, что Жириновский уже тогда все знал.



На Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. Когда политик стоял на трибуне раздались выстрелы. Кандидат в президенты упал на пол, чтобы спрятаться. В результате пуля прошла по касательной и порезала ему ухо. Один поворот головы во время речи, спас его от гибели. Стрелок находился на расстоянии приблизительно 150 метров, его ликвидировали на месте.



Что еще предсказал Жириновский?

Покушение на Трампа было не первой пророческой речью политика.



В декабре 2021 года он с ошибкой в два дня предсказал начало СВО, заявляя, что «некое событие» произойдет в четыре часа утра 22 февраля.



— Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом — в западной России, — говорил тогда Жириновский.



Однако этот конфликт перечеркнет ситуация на Ближнем Востоке, предвидел политик. Обострение произошло в 2023 году, когда армия Израиля впервые за 50 лет ввела военное положение. Жириновский же предсказал это еще в 2019 году.



— Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет к Третьей мировой войне, — заявлял Жириновский в 2019 году в эфире канала «Россия 1». — Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. И не Косово. Здесь будут самые страшные события.



Среди прогнозов Жириновского был очередной конфликт между Арменией и Азербайджаном. Правда тогда политик заявлял, что армянский премьер Никол Пашинян сбежит из страны. Протест в стране и правда произошел — лидера обвиняли в обострении конфликта с Азербайджаном. Однако существенных последствий не было.



Из последних сбывшихся прогнозов лидера ЛДПР можно назвать выборы президента РФ в 2024 году. За четыре года до них Жириновский заявил, что действующий лидер Владимир Путин вновь баллотируется на пост, однако сделает это ближе к самому событию - в конце 2023 года. Именно так все и случилось.



Главные пророчества Владимира Жириновского Источник: "Городские порталы"

Какие еще предсказания предстоит проверить?

Возвращаясь к прогнозам об Америке, можно вспомнить его пророчество про распад этой страны по сценарию СССР. Тогда же Жириновский призвал россиян запасаться рублями, потому что доллар изживет себя.

- Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет, — отметил политик за несколько дней до своей смерти.

Еще одно пророчество гласит об объединении русского мира в границах СССР к 2025 году и всего славянского мира — к 2040 году. Эти слова в записках обнаружил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов во время работы с архивными документами.



Политик не обошел стороной в своих прогнозах и Украину. Согласно его прогнозу, после Крыма к России присоединятся Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков и Одесса.

В чем секрет пророчеств Жириновского, мы попытались разобраться с политологом.

