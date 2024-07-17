НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

4 м/c,

южн.

 740мм 81%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,28
EUR 96,26

ТЕМА ДНЯ

Что будет с ценами на жилье

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Федералы скупают Новосибирск
Июльфест в Новосибирске
Миллионы на борьбу с коноплёй
Лайфхаки для работодателей
Боец ММА строит зал для детей
Субъективный обзор летников
Мусорный апокалипсис
НГС в Telegram
Страна и мир тест Даже опытные географы не справятся: попробуйте угадать 10 городов России по гербам

Даже опытные географы не справятся: попробуйте угадать 10 городов России по гербам

Ответить на половину вопросов поможет разве что интуиция

307
Написать комментарий
Один правильный ответ мы вам скажем сами: это — герб Екатеринбурга. А теперь к тесту!



Как выглядит герб России, хотя бы в общих чертах представляют себе практически все. Но если копнуть глубже и попробовать вспомнить символы отдельных городов, окажется, что на них мало кто обращает внимание. Или, может быть, вы — тот самый внимательный ценитель геральдики? Предлагаем проверить в тесте: попробуйте угадать 10 городов России по их гербам.

ТЕСТПройден 97 раз
1 / 10
Начнем с простого. У какого города такой герб?
  • У Москвы
  • У Санкт-Петербурга
  • У Казани
  • У Нижнего Новгорода
2 / 10
Опять что-то скрещенное, и снова на красном фоне. Чей герб?
  • Тулы
  • Жуковского
  • Мичуринска
  • Бийска
3 / 10
Это что, дракон? Где можно увидеть такой герб?
  • В Суздале
  • В Переяславле-Залесском
  • В Таганроге
  • В Казани
4 / 10
Кирпич? Доска? И главное — что за город?
  • Корсаков
  • Торжок
  • Высоцк
  • Шуя
5 / 10
Россия — родина павлинов? Попробуйте угадать город.
  • Нурлат
  • Серпухов
  • Гай
  • Усинск
6 / 10
Ну что, есть идеи?
  • Губкин
  • Благодарный
  • Нижнеудинск
  • Электрогорск
7 / 10
Бобры держат мастерок — какой город символизирует это изображение?
  • Топки
  • Городец
  • Богородицк
  • Искитим
8 / 10
Медведь разрывает атом — какой город украшает этот необычный герб?
  • Железногорск
  • Трехгорный
  • Озерск
  • Северск
9 / 10
Почему на этом гербе изображена голова буйвола — подскажут жители...
  • ...Читы
  • ...Смоленска
  • ...Йошкар-Олы
  • ...Ахтубинска
10 / 10
Какому городу принадлежит этот герб?
  • Сыктывкару
  • Ярославлю
  • Владимиру
  • Угличу

ПО ТЕМЕ
Тест Россия Города Гербы Геральдика РФ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 июля 2024, 14:13
А зачем это знать вообще?
Гость
17 июля 2024, 14:13
/Адидас/ 3_10...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Ini,40

Валентина,44

Ирина,58

Tom,37

Ксения,46

Саня,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление