Даже опытные географы не справятся: попробуйте угадать 10 городов России по гербам

Как выглядит герб России, хотя бы в общих чертах представляют себе практически все. Но если копнуть глубже и попробовать вспомнить символы отдельных городов, окажется, что на них мало кто обращает внимание. Или, может быть, вы — тот самый внимательный ценитель геральдики? Предлагаем проверить в тесте: попробуйте угадать 10 городов России по их гербам.
Начнем с простого. У какого города такой герб?
- У Москвы
- У Санкт-Петербурга
- У Казани
- У Нижнего Новгорода
Опять что-то скрещенное, и снова на красном фоне. Чей герб?
- Тулы
- Жуковского
- Мичуринска
- Бийска
Это что, дракон? Где можно увидеть такой герб?
- В Суздале
- В Переяславле-Залесском
- В Таганроге
- В Казани
Кирпич? Доска? И главное — что за город?
- Корсаков
- Торжок
- Высоцк
- Шуя
Россия — родина павлинов? Попробуйте угадать город.
- Нурлат
- Серпухов
- Гай
- Усинск
Ну что, есть идеи?
- Губкин
- Благодарный
- Нижнеудинск
- Электрогорск
Бобры держат мастерок — какой город символизирует это изображение?
- Топки
- Городец
- Богородицк
- Искитим
Медведь разрывает атом — какой город украшает этот необычный герб?
- Железногорск
- Трехгорный
- Озерск
- Северск
Почему на этом гербе изображена голова буйвола — подскажут жители...
- ...Читы
- ...Смоленска
- ...Йошкар-Олы
- ...Ахтубинска
Какому городу принадлежит этот герб?
- Сыктывкару
- Ярославлю
- Владимиру
- Угличу