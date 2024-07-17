Даже опытные географы не справятся: попробуйте угадать 10 городов России по гербам

Один правильный ответ мы вам скажем сами: это — герб Екатеринбурга. А теперь к тесту!





Как выглядит герб России, хотя бы в общих чертах представляют себе практически все. Но если копнуть глубже и попробовать вспомнить символы отдельных городов, окажется, что на них мало кто обращает внимание. Или, может быть, вы — тот самый внимательный ценитель геральдики? Предлагаем проверить в тесте: попробуйте угадать 10 городов России по их гербам.

