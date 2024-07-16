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Страна и мир «Это чудо, что кто-то выжил»: как произошла крупнейшая катастрофа в московском метро — тогда погибли 24 человека

«Это чудо, что кто-то выжил»: как произошла крупнейшая катастрофа в московском метро — тогда погибли 24 человека

Со дня трагедии прошло ровно 10 лет. Как наказали виновных и что рассказывают выжившие

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9 комментариев

Десять лет назад — 15 июля 2014 года — в московском метро произошла самая крупная техногенная катастрофа за всю его историю. При крушении поезда между станциями «Парк Победы» — «Славянский бульвар» погибли 24 и пострадали около 200 человек.

Что творилось в метро в день трагедии — подробности смотрите в видео, которое опубликовано выше.

В тот день около девяти утра поезд отъехал от станции и почти сразу на скорости влетел в стену головным вагоном, второй навалился на него и смялся «гармошкой» под тяжестью других. Остальные вагоны попросту вошли друг в друга. Из-за столкновения на рельсы тоннеля вылетели изуродованные тела пассажиров, двери состава, осколки окон.

— Рядом сидел мужик, у него из ноги торчала кость — ему удалось немного отползти. Мы просто сидели 40 минут и ждали, когда кто-то за нами придет, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU пострадавший в катастрофе Валерий Таганов. — Из-за того, что мы оказались в той стороне, где был тупик, нас просто заблокировало разорванным вагоном. Не было времени бояться. Надо было думать, что делать дальше. Нужно выбираться, иначе ты ляжешь рядом с остальными трупами.

На этом участке рельсового полотна, по официальным данным, за несколько дней до трагедии установили стрелку. Она не была подключена к электричеству. Как позднее установили следователи, ее закрепили трехмиллиметровой проволокой. Хоть эту версию событий до сих пор опровергают независимые эксперты.

Первые подозрения со стороны следствия пали на старшего мастера службы пути ГУП «Московский метрополитен» 66-летнего Валерия Башкатова и помощника дорожного мастера 43-летнего Юрия Гордова. Их задержали и арестовывали. Позднее в СИЗО отправили замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Мосметро Алексея Трофимова и Анатолия Круглова — замдиректора по производству компании-субподрядчика «Спецтехреконструкция», проводившей монтаж стрелок.

8 ноября 2015 года суд огласил приговор подсудимым. Юрий Гордов получил шесть лет колонии. Валерий Башкатов, Алексей Трофимов и Анатолий Круглов — по 5,5 года.

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Метро Метрополитен Катастрофа Авария Трагедия Происшествие ЧП ЧС
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Комментарии
9
Unclе Sam
16 июля 2024, 20:31
на проволочке стрелочка была, проволочка развязалась
Гость
16 июля 2024, 21:16
/Бездетный Бич/ Метро нужно закопать - одно горе от него.
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