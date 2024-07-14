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Страна и мир обзор В Индии отгремела «свадьба века» — на нее потратили 600 миллионов долларов. И вот как это выглядит

В Индии отгремела «свадьба века» — на нее потратили 600 миллионов долларов. И вот как это выглядит

Показываем видео и фото с самой роскошной церемонии в мире

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24 комментария
Любовь между молодоженами вспыхнула, когда они узнали, что оба любят заботиться о животных. А вовсе не ради слияния капиталов

Если объединить VK Fest, церемонию вручения кинопремии «Ника», «Золотую маску», «Архстояние» и другие крупные и известные мероприятия России, получится скромная пародия на свадьбу, которая гремит в эти дни в Индии. Здесь поженились наследник индийского магната Анант Амбани и его избранница Радхика Мерчант. Говорят, на всё про всё семейка жениха потратила более 600 миллионов долларов. И глядя на кадры с церемонии (но мы бы скорее назвали это фестивалем), не возникает сомнений в правдивости этой цифры.

Но сперва давайте поближе познакомимся с молодоженами и семьей завидного жениха.

Глава семейства (и по совместительству отец жениха) — Мукеш Амбани. Владелец крупнейшего холдинга Индии Reliance Industries, который занимается в основном добычей нефти и газа, а также нефтепереработкой. Кроме того, Reliance Industries владеет крупными нефтехимическими мощностями и видной на индийском рынке розничной сетью по торговле продуктами, электроникой и многим другим. По последним подсчетам Forbes, состояние Мукеша Амбани оценивается в 124 миллиарда долларов США.

В семье Амбани трое детей. Все занимают руководящие должности в компании отца. Анант — младший из детей. Но младший — не значит нелюбимый. Для сравнения, на свадьбу старшей сестры Ананта семья потратила скромные 100 миллионов долларов.

Невеста, Радхика Мерчант, тоже не простушка. Хотя капитал ее отца куда скромнее — он оценивается всего в 90 миллионов долларов. Отец невесты, Вирен Мерчант, — владелец компании Encore Healthcare, которая производит таблетки и капсулы для индийской фармацевтической промышленности и располагает крупнейшими производственными мощностями по изготовлению планшетов в Индии. Радхика состоит в совете директоров компании.

Познакомились молодожены еще в 2017 году благодаря общим знакомым. Сначала общались как друзья, но когда Анант узнал, что Радхика, так же как и он сам, любит заботиться о животных, сразу понял: это судьба.

Теперь, когда мы познакомились с молодыми, давайте же скорее пройдем на праздник в честь их свадьбы. И будьте готовы — там очень жарко.

На свадьбе Ананта и Радхики было море знаменитостей. Как местного разлива, так и общемирового. Например, за несколько дней до основного торжества молодожены пригласили выступить «на разогреве» Джастина Бибера.

Когда Джастин узнал, сколько ему заплатят за выступление в честь приближающейся свадьбы индийских богачей, его лицо чуть не лопнуло от улыбки

На саму свадьбу Джастина Бибера не пригласили, но здесь и без него хватало знаменитостей. Полный список гостей представить страшно (и особенно соболезнуем человеку, который его составлял). Есть подозрение, что приглашения рассылали просто всем известным личностям, которые только приходили в голову: Ким и Хлои Кардашьян, Джон Сина, Майк Тайсон, Жан-Клод Ван Дамм, Терминатор, Белка и Стрелка.

Не можем не отметить, что индийские платья Ким Кардашьян очень, кхм, к лицу

Появился на свадьбе и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он прибыл на торжество вместе с семьей.

Наконец-то танцевальные навыки Бориса Джонсона пришлись к месту!

Мукеш Амбани и его супруга Нита оказали традиционное гостеприимство индийским гуру Свами Садананду Сарасвати и Свами Авимуктешварананде, которых почтительно приветствовали на церемонии благословения Ананта и Радхики.

Свадьбу Анант и Радхика играли по традиционным обычаям. Глядя на это, создается впечатление, что Болливуд не совсем полно отражает картину индийских праздников и торжеств.

Международная сенсация Луис Фонси в честь молодых затянул на свадьбе свою знаменитую «Деспаситу», в два счета заворожив гостей своим выступлением.

Видео со свадьбы Ананта и Радхики иногда напоминают кадры со съемок новогоднего шоу на каком-нибудь Первом канале. Того и гляди на сцену из-за угла выскочит Филипп Киркоров. Но его почему-то не пригласили.

Да и в целом с таким количеством звезд Болливуда пространство свадьбы можно было легко спутать со съемочным павильоном. Не удивимся, если узнаем, что последние пару дней в Индии объявили национальным праздником.

А вот мать жениха рассказывает, как, вдохновившись древней индийской свадебной традицией наносить имена возлюбленного на мехенди, написала у себя на руках имена своих невесток и трех детей. На тыльной стороне рук — имена Ананта и Радхики.

Погуляли бы на такой свадьбе?

С огромным удовольствием!
Ну вот еще, такая ерунда
Не люблю большого скопления людей — предпочитаю более камерные мероприятия
Смотрю ваше видео, и ноги так и рвутся в пляс

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Свадьба Индия Видео Бракосочетание Молодожены Любовь Богатство
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Комментарии
25
Progressor 2077
14 июля 2024, 09:05
А где-то в нескольких кварталов от свадьбы толпы голодных индусов мочатся под себя.
кулькулятр
14 июля 2024, 08:26
200 миллионов индийцев живут на 50 центов в день.
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