Владимир Путин повысил пенсии (но не всем): эта и другие новости за 13 июля

Президент подписал ряд новых законов Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 июля.



Атаки ВСУ

За ночь силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над территориями Ростовской, Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны. В Цимлянском районе Ростовской области вспыхнула нефтебаза. По данным губернатора региона Василия Голубева, пострадавших нет. Пожару присвоили третий ранг, на месте работали полсотни спасателей.

В результате обстрела Белгородской области ранены восемь человек. Трое из них госпитализированы: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — ранения обеих ног, шеи, а также грудной клетки и брюшной стенки. Еще у одного пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии, отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Крушение самолета

Спасатели обнаружили тела членов экипажа Sukhoi Superjet 100, упавшего в Подмосковье 12 июля. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Бортовые самописцы доставили в лабораторию — они в удовлетворительном состоянии. Расшифровку начнут 15 июля, отмечает информагентство.

На борту находились три члена экипажа. Среди них были бортпроводник Максим Лукманов и два пилота — Евгений Булавко и Владислав Харламов. Мы рассказывали, что известно о погибших. Как выглядит место крушения, смотрите в материале наших коллег из MSK1.RU.

Новые законы

Владимир Путин подписал ряд законопроектов. Среди них:

закон о повышении военных пенсий на 5,1% вместо 4,5%;

закон о возвращении семьям с детьми 7% из 13% НДФЛ;

закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать выезды за рубеж — в случае нарушения их могут лишить мандата;

закон о расширении получения страховки в случае гибели участника спецоперации его детям в возрасте до 23 лет;

закон о выплате одновременно двух пенсий детям-инвалидам, родители которых погибли в СВО.

Также президент одобрил поправки в Бюджетный кодекс РФ. Они предполагают новые нормативы зачисления поступлений от вводимых акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами — второй раз за три недели. Порог снизили с 60% до 40%.

В Госдуму тем временем внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж в случае, если участник помог предотвращению «дальнейшего ущерба интересам РФ». Предполагается, что ответственность будут дифференцировать в зависимости от степени вовлеченности в преступление и от тяжести последствий мятежа. Так, если в результате ЧП погиб человек или имеются другие тяжкие последствия — виновному грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы.

Жесткое ДТП

В центре Новосибирска водитель BMW на полной скорости влетел в семь припаркованных автомобилей. Иномарку охватил огонь.



По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь.

Вероятно, водитель не справился с управлением из-за высокой скорости Источник: читатель NGS.RU

— Все поврежденные автомобили были припаркованы. Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там — жесть, — рассказал очевидец порталу NGS.RU. — Страшно было, ноги дрожали.

