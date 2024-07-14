Юрты, самый большой в мире каток, каньон с духами и памятник The Beatles: что посмотреть в Алматы?

Алматы расположен у северного подножия гор Заилийского Алатау и северного хребта Тянь-Шаня Источник: Анастасия Чеснокова











27 лет назад Алматы перестал быть столицей Казахстана, но по-прежнему сердце и культурный центр страны. Здесь экзотическая кухня, архитектура впечатляет, а культурную программу можно совместить с прогулкой по горам. NGS55.RU рассказывает, что делать в большом, интересном и красивом городе Казахстана.

Как добраться?

Въехать в Казахстан на 30 или меньше дней россияне могут без визы, даже не потребуется загранпаспорт. Национальная валюта — казахстанский тенге. Есть пункты, где можно поменять наличные.

Самый дешевый способ попасть в Алматы — поезд. Из Москвы — с пересадками в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Агрызе, Барнауле или Новоалтайске. Самый дешевый вариант билета из российской столицы — от 10 тыс. рублей.

Если решите добираться самолетом, то билет из Москвы в июле, августе и сентябре будет примерно от 35 тыс. рублей.

Что посмотреть?

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и Вознесенский кафедральный собор

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев — памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства.

На центральной аллее установлены обелиски с именами героев 316-й стрелковой дивизии, участвовавших в обороне Москвы в 1941 году. Аллея ведет к Мемориальному комплексу Воинской славы и Вечному огню.

В парке много дубов, лип, осин, кленов, тополей и хвойных деревьев. Там есть где посидеть и отдохнуть, много ручных белок.

Вокруг храма много военных монументов Источник: Анастасия Чеснокова











Парк интересен тем, что там есть Вознесенский кафедральный собор 1907 года. Это одна из самых высоких деревянных церквей в мире. Ее высота 54 метра.

Расписные купола возвышаются над густой зеленью деревьев, и храм видно издалека. Собор чудом уцелел в годы советской власти и при землетрясениях.

Парк на горе Кок-Тобе

Чтобы посмотреть горы, не отвлекаясь на городскую суету, местные жители едут в парк «Кок-Тобе». Это один из символов Алматы.



До высшей точки — 1100 метров — можно добраться на такси или автобусе, но лучше подняться по канатной дороге. Закрытые кабинки с креслами доставят из центра города до места назначения за 7 минут.

На вершине горы установлена телевышка высотой 371,5 метра Источник: Анастасия Чеснокова











В парке наверху достаточно развлечений: аттракционы, зоопарк, скалодром и большой зеркальный лабиринт. Если хочется острых ощущений, то к вашим услугам — скоростные сани. Они едут по специально проложенным рельсам. Также на Кок-Тобе работают кафе, рестораны, караоке-клуб, а неподалеку расположена 372-метровая алматинская телебашня.



Еще одна достопримечательность парка — бронзовый памятник группе The Beatles.



Спортивный комплекс «Медеу» и курорт «Шымбулак»

«Медеу» — это каток с самой большой площадью искусственного ледового покрытия в мире. Он расположен в ущелье на высоте 1691 метр и работает в любое время года.



Летом от спорткомплекса можно подняться на смотровую площадку. Для этого нужно пройти 842 ступени, которые называют «лестницей здоровья».



«Шымбулак» (или «Чимбулак») — визитная карточка Алматы. Это горный хребет Заилийский Алатау, у подножия которого расположен город. Зимой это классный горнолыжный комплекс, а летом — отличное место для походов и активного туризма.

Курорт «Шымбулак» расположен на высоте 2500 метров Источник: Анастасия Чеснокова











Канатная дорога — часть горного центра «Шымбулак». Когда едешь по ней, открываются невероятные виды: зеленая долина и заснеженные пики. Верхняя станция — это Талгарский перевал на высоте 3163 метра. С него стартуют многие пешие маршруты. Здесь есть уютное кафе, где можно выпить горячие напитки. Наверху намного холоднее, чем в городе или у старта канатной дороги, поэтому лучше взять с собой кофту или свитер.

Озеро Каинды

В последнее время озеро Каинды бьет рекорды по популярности. Оно расположено в труднодоступном месте — в лесной чаще, и к нему нет удобной дороги. Водоем окружают крутые скалистые берега, поросшие хвойными деревьями.

Главная достопримечательность озера — ели, поднимающиеся прямо из воды Источник: Анастасия Чеснокова











Озера не было бы, если бы не сильнейшее землетрясение 1911 года. Оно обрушило гору, и обломки скалы перегородили реку.

Цвет воды часто меняется из-за минералов и извести — с ярко-зеленого до бирюзового и голубого. Если подойти ближе, то вода окажется кристально чистой и можно увидеть сохранившиеся ветви деревьев под ней.



Температура воздуха в озере круглый год низкая. Это и способствует продолжению жизненного цикла деревьев. Даже в самый разгар лета прохладно.



Кольсайские озера

Недалеко от Каинды расположены Кольсайские озера. Их называют жемчужным ожерельем Северного Тянь-Шаня. Всего три озера. Они расположены на высоте 1818, 2252 и 2850 метров над уровнем моря. Водоемы окружены хвойным лесом из тянь-шаньской ели.

Озеро притаилось в узком ущелье. Его окружают высокие тянь-шаньские ели, создавая поистине райский уголок Источник: Анастасия Чеснокова











Самое доступное — озеро Кольсай на высоте 1818 метров. Его изюминка — невероятно красивое по цвету слияние водной глади и неба. Тут прекрасная инфраструктура. Переночевать можно в коттеджах или в лагере из одних только юрт, есть и кемпинги. Проложены тропы для пеших прогулок и верховой езды. Любители активного отдыха могут взять напрокат горные велосипеды. Есть причал, так что можно покататься и на лодках, и на катамаранах.

Черный каньон

Черный каньон — часть Чарынского каньона, где река Чарын пробила себе дорогу сквозь камни и скалы.

Черные стены резко контрастируют с бирюзовым горным потоком, протекающим по дну.

Здесь сумасшедше крутые склоны, а темные скалы тянутся вдоль реки Чарын Источник: Анастасия Чеснокова











Цвет скальных пород — не единственное объяснение названию этого места. Скалы по ночам делают каньон невидимым. Столетия назад тут проходили кочевые племена, и некоторые из путников, делая очередной шаг, не замечали, что ступают в расщелину, и падали вниз. Местные жители считают, что тут живут духи.

Когда ехать в Алматы?

Для Алматы характерны перепады температур. Зимой тут бывает очень холодно, а летом — невероятно жарко. Так что лучше всего приезжать в апреле, мае или в сентябре. Поздней весной и ранней осенью можно наслаждаться погодой, ездить на экскурсии и пробовать сезонные фрукты и овощи.

Холода возвращаются в октябре. Температура обычно падает быстро и резко, начинаются ночные заморозки и дожди.

Талгарский перевал — самая верхняя точка подъема по канатной дороге Источник: Анастасия Чеснокова











Что привезти из Алматы?

Лучшие сувениры — съедобные: сушеная и вяленая конина, колбасы казы и шужук (из конины). Любители экзотики оценят курт (соленый молочный продукт). Отличные подарки — специи, сухофрукты, халва, пастила, конфеты «Рахат» и «Баян Сулу», мед из верблюжьей колючки.



Главным фирменным сувениром считаются изделия из войлока — тапочки, жилетки, коврики, сумки и шапки. Также в Алматы большой выбор красивых и качественных украшений в национальном стиле из серебра.

Что туристы думают об Алматы?

Мы собрали мнения о городе и узнали, что понравилось и нет туристам. И вот что они пишут на сайте «Отзовик» (орфография и пунктуация авторов сохранены):



— Люблю Алматы, много раз там была. Горы просто завораживают. Много зелени. Летом слишком жарко, плавлюсь и удивляюсь, как при таких градусах можно работать. Поэтому ездила в конце весны и в начале осени, благодатное время.



— Самый кайф этого города в близости к горам. Можно выходить в поход хоть каждые выходные.



— Летом очень душно и близость гор не спасает. Город плохо продувается. А, поднявшись в горы, над Алматы четко просматривается смог.



— Я был в Алматы в течение нескольких дней и могу сказать, что это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал. Город расположен в живописной долине среди гор и окружен великолепными природными ландшафтами.



— Если кто-то спросит, какой из городов Казахстана стоит посетить туристу, то я не задумываясь отвечу, что это Алматы. В отличие от Астаны, где одни каменные джунгли, которые уже разваливаются, и где жизнь практически остановилась, в Алматы сразу видно, что жизнь бьет ключом. По прибытии в Алматы сразу бросается в глаза огромное количество зелени. За городом открывается божественный вид на горы и необъятные зеленые степи. И воздух здесь очень чистый.



— Сильно загрязнен воздух. Много алкашей в городе и мусора. Очень мало урн на улицах.



— Красивый город с приятными людьми. Подскажут, расскажут, а то и покажут нужное место.



«Это город, в который приезжаешь каждый раз как будто впервые»

Корреспондент NGS55.RU Анастасия Чеснокова была в Алматы четыре раза, и всегда у нее яркие эмоции.

— Алматы — это город, в который приезжаешь каждый раз как будто впервые. Красивые пейзажи, чистые улицы, уютные кафешки, а главное — горы. Жители, действительно, приветливо встречают гостей и никогда не откажут в помощи. Город живет в бешеном ритме. Это меня и привлекло. Много гуляющей молодежи, уличные таланты поют и играют на улицах. Единственные минусы — до позднего вечера километровые пробки, в которых приходится стоять часами, и переполненные автобусы.

Гостеприимный и шумный Алматы рад туристам в любое время года Источник: Анастасия Чеснокова









