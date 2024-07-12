В Уфе 16 детей держали в одной квартире, не выпускали и избивали: новости за 11 июля

Детей из Уфы обследуют медики Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 июля.



В Уфе 16 детей освободили из неволи

Ночью в Уфе полицейские освободили из заточения 16 детей. Несовершеннолетних насильно держали в арендованной квартире двое граждан Таджикистана.



По информации башкирского СК, в неволе дети находились длительное время. С ребятами в возрасте от 4 до 16 лет жестоко обращались и били. Часть несовершеннолетних — граждане Таджикистана.



Детям удалось выбраться из «тюрьмы» благодаря одному сбежавшему подростку. Он рассказал о происходящем работникам ближайшего магазина. После этого на место прибыли полицейские, которые освободили пострадавших.



Сейчас дети находятся в соцучреждении, где проверяют состояние их здоровья, в том числе психологического. Специалисты ищут родителей пострадавших. Также устанавливаются обстоятельства ЧП.



Следственный отдел завел уголовные дела по факту незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ), истязания (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Двух мигрантов задержали.



Атаки ВСУ

В Шебекине украинский дрон сбросил взрывное устройство во двор, в котором были дети. Ранены пятеро мальчиков.

Двое из них — в тяжелом состоянии, им потребовались операции. Одному из пострадавших всего восемь лет, рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.



Во время другой атаки Шебекинского округа погиб глава местного Управления оперативного реагирования. Это был подполковник полиции Александр Маслиенко. В момент трагедии он помогал попавшим под атаку жителям.

— Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни, — сказал Гладков.



Нашли труп ребенка

В Перми бездомный мужчина обнаружил в одном из мусорных контейнеров чемодан, в котором лежал мертвый ребенок. Следователи уже заявили, что мальчика задушили. На его теле также нашли колото-резаные раны.



СК завел уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Местные жители рассказывают, что чемодан к мусорным бакам принесла женщина Источник: читатель 59.RU

В настоящее время следователи проводят экспертизы совместно с криминалистами региона. Они уже осмотрели место, где было обнаружено тело, а также изъяли для изучения видеозаписи. Наши пермские коллеги ведут онлайн, где собирают все подробности трагедии.



Блокировки

«Ростелеком» предупредил о возможных проблемах в работе YouTube в России. Предполагается, что сбои могут наблюдаться из-за технических неполадок в оборудовании, принадлежащем Google.

Как отмечает «Ростелеком», из-за этих проблем наблюдаются серьезные перегрузки уже существующих мощностей, включая обмен трафиком между операторами. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube у пользователей всех российских операторов.



Вскоре эту новость прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube. Все проблемы с доступом к сервису могут быть связаны с состоянием местного оборудования компании, которое не обновляли больше двух лет.

В тот же день Роскомнадзор заблокировал сайт «Книга фанфиков», он же «Фикбук». Это российская площадка, посвященная творчеству авторов на тему того или иного литературного произведения. Несколько дней назад Роскомнадзор направил администраторам сайта требование удалить ЛГБТ*-контент.

В своем телеграм-канале (230 тысяч подписчиков) «Фикбук» сообщает, что «произошло недоразумение» и они работают над тем, чтобы это исправить.



*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.



Рухнул самолет

В Московской области разбился Sukhoi Superjet 100. Борт вылетел с территории авиастроительного завода, где находился на ремонте, и должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Через восемь минут после взлета самолет потерпел крушение — он упал с высоты 900 метров в лес в районе деревни Апраксино и взорвался.



В последний раз экипаж рухнувшего «Суперджета» выходил на связь через четыре минуты после вылета. Очевидцы рассказывают, что капитан воздушного судна в момент крушения увел самолет от жилых домов. В МЧС сообщили, что среди населения пострадавших нет.



Известно, что в момент крушения на борту находились трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.



Главное о трагедии — в одном видео Источник: Городские порталы

Эксперты говорят, что причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя. Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Ранее мы уже рассказывали, кого могут наказать за случившееся. На месте падения борта уже работают специалисты СК, а также полиция, МЧС, медики, транспортная прокуратура и другие спецслужбы.



Другие новости

1. Минюст пополнил реестр иноагентов. В список внесена правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* и экс-депутат петербургского Нарвского округа Анна Каруличева*. Также в реестр впервые попали телеграм-каналы: это каналы проектов «Русский криминал»* и «ВЧК-ОГПУ»*.

* Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.



2. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Андреем Белоусовым. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



— Сегодня утром министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым, — передает ТАСС слова Сингх.

Она сказала, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Во время беседы, по словам Сингх, Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации». Она не привела каких-либо дополнительных деталей разговора.

