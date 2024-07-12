«Этих денег нет в природе». Что происходит с игрой Hamster Kombat и кто заработает, «тапая» хомяка

Токен из игры, где миллионы людей «тапают» хомяка, вывели на криптобиржи Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Гонка с «тапаньем» хомяка постепенно завершается. На криптовалютной бирже Bybit появились токены Hamster Kombat (HMSTR), и прошли предварительные торги, когда участники игры предлагали будущую стоимость монеты.

Вокруг этой игры собралось больше 50 миллионов человек. Одни надеются легким способом, кликая по хомяку на экране телефона, заработать состояние. Другие же просто участвуют в Hamster Kombat для развлечения и чтобы потом не жалеть, как с биткоином, который стоил пару долларов и вырос до суммы в десятки тысяч долларов.

О том, кто заберет главный куш от Hamster Kombat, какие перспективы у этой криптоигры и кто ее придумал, — в материале MSK1.RU.

Виртуальные миллионы: что будет с ценой токена HMSTR

Несмотря на то, что на бирже запустился премаркет, то есть предварительные торги, саму монету HMSTR нельзя ни продать, ни купить, ни отправить на какой-то кошелек. Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков в разговоре с MSK1.RU рассказал, что сейчас происходит торговля ожиданиями.

— В этом смысле мы можем говорить о неких фьючерсных контрактах, которые покупатели и продавцы «Хамстера» формируют между собой по неким будущим ценам. И предварительная цена токена устанавливается исключительно за счет спроса и предложения вот этих предварительных контрактов. Когда кто-то говорит: «Я продам тысячу монет по доллару», а другой: «Я продам одну монету за 100 долларов», — рассказал MSK1.RU Виктор Першиков.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев рассказал «Коммерсанту», что сейчас один балл стоит порядка 10 центов. При таком условии, участники, «натапавшие» миллион баллов, могут получить 8–9 миллионов рублей.

Некоторые игроки Hamster Kombat пытаются выжать максимум из проекта и используют его для рекламы, меняя название профиля Источник: Hamster Kombat











Однако, как отметил в разговоре с MSK1.RU Виктор Першиков, финальную стоимость токена определяет команда проекта и биржа по многим показателям, в том числе и по итогам премаркета. Дальше начинается этап, когда монеты можно будет покупать и обменивать. Это называют листингом.

— Чем ближе к листингу, к моменту, когда этот токен появится на бирже, тем ниже будет его стоимость относительно той, что сейчас есть на премаркете. Вот представьте: допустим, сейчас стоимость одного «Хамстера» — 4 цента. Начинаются торги и сотни тысяч, если не миллионы, человек устремляются на криптовалютные биржи, чтобы превратить свои «натапанные» «Хамстеры» в реальные деньги. То есть по сути продать свои виртуальные монетки за деньги реальные. Очевидно, что их стоимость сильно упадет, — отмечает криптоаналитик.

По словам Виктора Першикова, сейчас сложно прогнозировать, что будет со стоимостью токенов HMSTR и вообще с этой криптовалютой. Он может начать пользоваться спросом или оказаться никому не нужен. Всё зависит от того, будут ли люди готовы покупать эту монету после листинга. Он должен произойти в середине 2024 года.

Кто заработает на «тапании» хомяка

Из очевидного остается одно — вряд ли все участники игры Hamster Kombat смогут заработать на ней. По словам Виктора Першикова, как и во многих других случаях, что-то получат единицы, а большинство останется ни с чем.

— Мой коллега говорил, что, если посчитать весь объем вот этих «Хамстеров», которые могли «натапать» люди, и помножить ее на некую стоимость премаркета, то мы получим размер средств, сопоставимый с ВВП Китая. Эти деньги из ниоткуда не возьмутся, этих денег нет в природе. Я исхожу из того, что все захотят продать свои виртуальные монеты в обмен на реальные деньги. Кто первый успеет? Команда Telegram и команда самого проекта. Это исключительно маркетинговый проект, в котором основную выгоду получают его разработчики, — рассказал MSK1.RU Виктор Першиков.

Никто не думает сейчас о пользователях. Удастся ли что-то людям заработать? Виктор Першиков, аналитик рынка криптовалют

По словам эксперта, все участники игры и ее создатели больше всего заинтересованы в том, чтобы эта криптовалюта выросла в цене, чтобы ее потом можно было выгодно продать. А для этого ее создателям нужно раскручивать и рекламировать свой проект.

Кто создал Hamster Kombat

Это главная загадка. РБК писал, что его разработчиком называют Дмитрия Орлова. Его имя появляется только в статье на сайте, напоминающем официальный сайт игры. Только его домен (.me) находится в зоне Черногории, а указанная ссылка ведет на Telegram-канал про игру с 50 подписчиками — в миллион раз меньше, чем у официального чата. И сам сайт появился спустя два месяца после запуска игры.



В этой публикации, которая вышла через несколько дней после запуска Hamster Kombat, говорится, что в начале 2000-х годов появилась некая компания OrlovSTP. Она разрабатывает программное обеспечение.

Основателем фирмы указан Дмитрий Орлов из Краснодара. А главным ее продуктом стала некая разработка Workflow Management Tool, которая помогает автоматизировать рабочие процессы. Но этот термин уже давно существует в английском языке и дословно переводится как «инструменты управления рабочим процессом». Такой разработки, как и компании OrlovSTP, обнаружить не удалось.

А под тем самым Дмитрием Орловым может скрываться маркетолог из Краснодара. На одном из сайтов объявлений он заявлял, что ведет канал со 100 тысячами подписчиков и запустил школу по обучению телеграм-продюсеров. Обучение там предлагал за 95 тысяч рублей. Но на канал по обучению сейчас подписаны 454 человека, а на тот самый личный канал Орлова — меньше четырех тысяч.

Дмитрий Орлов, которого РБК называет предположительным создателем Hamster Kombat Источник: Яндекс. Услуги











В этом личном канале Орлов не рассказывал о своей разработке Workflow Management Tool, компании с 24-летней историей. А первый пост об игре Hamster Kombat появился только 9 июня, спустя почти два месяца после запуска игры.

Такой пост появился в Telegram-канале Орлова, после того как СМИ начали указывать его имя Источник: Креатор говорит / T.me











Telegram-канал «Жаба и гадюка» же указывал, что к созданию этого криптопроекта мог приложить руку 33-летний Эдуард Гуринович, которого СМИ прозвали «серийным предпринимателем». Он известен как сооснователь Carprice и Carmoney и инвестор многих проектов. В том числе бизнесмен вкладывался в проект Expload — это блокчейн-платформа, которая разрабатывает и распространяет игры.

Еще два сайта Hamster Kombat с доменами.com и.io, которые появились в один день в марте, за несколько дней до запуска игры, регистрировали в Москве. «Жаба и гадюка» указывали, что один из них был привязан к почте, связанной с кипрской компанией Arenum ltd. Она запустила платформу для киберспротивных турниров. А среди ее акционеров Эдуард Гуринович и двое IT-предпринимателей — Александр Зеленщиков и Александр Пасечник, указывал Telegram-канал.

Серийный предприниматель не опровергал и не подтверждал своей причастности к проекту. На своей странице в Facebook (деятельность запрещена в РФ) он лишь написал: «Зашел, а тут такое пишут. Ушел обратно в уютную тележку», — и поставил в конце эмоджи с хомяком и сердечком.

Эдуард Гуринович, которого также связывают с созданием игры Hamster Kombat Источник: Eduard Gurinovich / Facebook.com











Что будет с игрой

Как дальше будет развиваться Hamster Kombat, пока не до конца понятно. Авторы проекта планируют в третьем квартале 2024 года устроить офлайн-мероприятия и запустить новых персонажей. Это не первый подобный криптопроект. Незадолго до него запустилась игра Notcoin с похожими правилами — пользователи нажимали на монетку на экране и получали виртуальную валюту, которую позже перевели в токены NOT.

Также некоторые могут вспомнить приложение Stepn, где пользователи покупали виртуальные кроссовки и получали токены за реальные прогулки по городу.

— Этот проект выстрелил в свое время, потому что был одним из первых ярких примеров так называемой истории play-to-earn. Когда пользователи играют, выполняют задания, чтобы зарабатывать. Подобных «Хомяку» проектов сейчас очень много. Их уже, наверное, сотни, — отметил в разговоре с MSK1.RU Виктор Першиков.

По его словам, перспективы Hamster Kombat зависят от желаний аудитории. Першиков предполагает, что когда у пользователей пройдет азарт от «тапания» хомяка, то проект утихнет.