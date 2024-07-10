НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

с-з.

 748мм 42%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,00
EUR 95,34

СРОЧНО

С берега Оби выселяют пескобазы

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соц.сети
Судят бывшего полицейского
Освобождают берег Оби
Сибирячка с бионической рукой
Как в городе (не) строят метро
Афиша на июль
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
НГС в Telegram
Страна и мир истории «Хочу в Египет!»: герой знаменитого мема уже 10 лет обижается на маму, что не взяла его с братом на Красное море

«Хочу в Египет!»: герой знаменитого мема уже 10 лет обижается на маму, что не взяла его с братом на Красное море

Это видео сняли еще в 2014-м, но, кажется, без него и сегодня не обходится ни один день в интернете

860
5 комментариев
Сейчас Даниилу 26 лет. Справа — стоп-кадр из видео «Почему он, а не я?», которое превратилось в мем. В этом году ролику исполняется 10 лет

«Я в Египет хочу! Я тебе это еще припомню, вернешься ты из Египта. Какого хера? А почему едет он? А-а-а-а-а! А не я? Почему он? А-а-а-а!» Многие помнят вирусный ролик из соцсетей, который давно превратился в мем о несправедливости, — и в любой подобной ситуации его всё еще постят в комментариях. В кадре школьника-подростка буквально обуял гнев, когда он узнал, что в Египет с матерью едет только его младший брат. Этот школьник — Даниил Шестаков из Перми, сейчас ему уже 26 лет. Поговорили с ним о том, как родился этот мем, кто тайком снимал Даниила, как он относится к популярности этого ролика и чем сейчас занимается. Собеседник наших пермских коллег из 59.RU ответил и на главные вопросы — съездил ли он вообще в Египет и простил ли маму.

Еще четыре раза съездили в Египет, но без Даниила

Cейчас Даниилу Шестакову 26 лет. Родился и вырос он в Перми. Даниила и брата, который младше его на девять лет, воспитывали мама, бабушка и дедушка. Молодой человек признается, что в их семье были непростые взаимоотношения. По словам Даниила, мать выгнала отца, когда мальчику было четыре года, он продолжал поддерживать с ним отношения, они виделись. В мае 2014 года отец Даниила умер: у мужчины случился инфаркт.

Молодой человек считает, что с детства мама совершенно по-разному относилась к нему и брату Илье: младшего баловали и старались отдать ему всё лучшее, Даниила держали в строгости. Сам он считает, что виновата разница в возрасте — младшего мама родила, когда ей было за 30. У ребят была одна комната на двоих.

— У меня даже не было своего угла. Ему постоянно достаточно громко включали мультики, — рассказывает собеседник. — Естественно, приоритет был за тем, чтобы младший брат посмотрел мультики, нежели чтобы я там сделал урок или отдохнул. Надо Илюше что-то, допустим — это ни жить ни быть, весь дом подчиняется вот этому интересу. Ко мне мама относилась с небольшим пофигизмом и хладнокровием. Да и сейчас я не жду от нее каких-то теплых порывов. Знаете, в какой-то степени мне было предоставлено больше свободы. Вот, например, в детстве я мог гулять столько, сколько моим друзьям и не снилось. Ну ночью тоже гулял, меня даже иногда ловили полицейские.

По словам Даниила, младшему брату даже отдавали все сладости, которые подросток покупал себе на карманные деньги.

— Это сейчас, конечно, кажется смешно, да, с позиции взрослого человека, — объясняет собеседник. — А в детстве это было достаточно болезненно. Сейчас, знаете, я не ем чипсы, газировки не пью. От сладкого отказался, мне сейчас вот эти чипсы, сухарики, газировки нужны не больше, чем прошлогодний снег.

Последней каплей для 16-летнего подростка стало то, что мама купила горящие путевки в Египет и поехала туда с младшим братом, подругой и ее дочерью. Это было в октябре 2014 года. Даниил рассказывает, что о поездке узнал случайно.

— Мама сказала: «Помоги мне фотоаппарат настроить, мы едем в Египет, а ты не едешь», — рассказывает собеседник. — Моя реакция понятна. Я просто хотел восстановить материальную справедливость. Знаете, если бы это было просто единоразово с Египтом, я бы, конечно, рукой махнул и не стал бы заморачиваться, но понимаете, такое отношение, как с Египтом, было абсолютно во всём. Вся эта обида копилась, копилась, и вот произошел эмоциональный взрыв.

В этот момент у Даниила в гостях сидел друг. Именно он достал телефон и снял на видео реакцию Даниила. В кадре видно, что мама пытается объяснить старшему сыну, что по путевке можно лететь только с ребенком в возрасте до 12 лет, но Даниил очень сильно разозлен и кричит: «Я в Египет хочу! Я тебе это еще припомню, вернешься ты из Египта. Какого хера? А почему едет он? А-а-а-а-а! А не я? Почему он? А-а-а-а!».

Мама с братом в итоге улетели в Египет?

— Естественно.

Она извинилась?

— Нет, никаких извинений. Я долгое время, на самом деле, жду извинений. Хотя бы извинений.

По словам Даниила, после этого инцидента мама с младшим братом летала отдыхать в Египет еще четыре раза. Даниила не брали в эти поездки.

Как родился мем

Друг, снявший тот самый ролик, чуть позже предложил Даниилу выложить его в интернете. Даниил легко согласился. Друг убедил его, что если ролик завирусится, это принесет деньги, и можно дальше снимать ролики о жизни Даниила.

Трехминутное видео загрузили в YouTube на канал приятеля Даниила и назвали его «Хочу в Египет».

— Прошла где-то неделька, я зачесал репу. Думаю, что комментарии есть, просмотры есть, а почему денег-то нет, — вспоминает Даниил. — И я ему говорю, давай, значит, делись, давай хотя бы половину. Я подумал, что он меня кинул и написал на него заявление в полицию.

В итоге сотрудники МВД потребовали от приятеля Даниила удалить ролик с видеосервиса. В ответ друг полностью удалил канал.

Однако за ту самую «недельку» ролик «Хочу в Египет» успели заметить. Видео попало в обзор развлекательного интернет-шоу «Плюс 100 500», автором и ведущим которого был блогер Максим Голополосов.

— В этом шоу ведущий Макс сказал, что якобы главный герой, то есть я, слишком избалован, вот, я бы хотел сейчас этого Макса вызвать на дебаты или на боксерский ринг, — говорит Даниил.

Потом ролик «Хочу в Египет» показали на телеканале ТВ-3. В 2016 году Даниила пригласил в шоу «Пусть говорят» ведущий Андрей Малахов (ролик показали в рубрике шоу «Аффтар жжот»). А далее популярность ролика только росла, он превратился в очень известный мем. Как говорит Даниил, он часто видит вырезку этого ролика в соцсетях, когда, например, обсуждают вопросы о несправедливости.

Позже Даниил пытался выложить оригинал видео на собственный канал в YouTube, но сервис каждый раз блокировал его с формулировкой о нарушении авторских прав.

Однако оригинал видео до сих пор гуляет по интернету в разных каналах. Пользователи очень активно комментируют ролик: «Мем смешной — ситуация страшная», «Надеюсь, он станет хорошим юристом и заработает на поездку в Египет», «Ситуация особенная, когда понимаешь, что "он" стоит за дверью и снимает на камеру», «Правильный ответ: "Потому что мы тебя меньше любим, сынок"», «Такие вещи нельзя решать в пользу одного из родных детей. Да, драматизм ситуации спадет и со временем забудется, но не забудется чувство, что тебя предали», «Не представляю, какого это быть "лишним" в семье, и когда твоему брату/сестре дают больше, чем тебе, жаль пацана».

«Хочу, чтобы они пожили в той же шкуре»

Даниил признается, что за эти годы отношения с матерью так и остались натянутыми. Он вспоминает, что, когда брату было полгода, а ему самому — девять лет, его попросили с ним посидеть, но Даниил не уследил, заговорившись по телефону с другом, и брат упал с кровати и ударился. На его плач прибежали мама и бабушка — и, по словам Даниила, мама стала его дергать за волосы и бить.

— Никакие просьбы о пощаде не помогали, я был в таком отчаянии, что схватился за нож и ударил себя в живот, порез был не слишком глубокий, но достаточно сильным, чтобы я не вставал с кровати пару дней, — говорит молодой человек и вспоминает еще один инцидент из своего детства, когда мама привела его, 15-летнего подростка, к участковому и просила определить в детский дом. По ее словам, он распускал руки, но сам Даниил это отрицает. Еще, говорит молодой человек, был случай, когда его неделю держали в психиатрии по просьбе матери — «но врачи поняли, что со мной всё в порядке, и отпустили».

К маме сейчас как относитесь?

— Я ее не простил и не представляю себе возможности ее простить за такое отношение ко мне. Я, конечно, мог бы там слукавить, сказать, что да, всё это в прошлом, но нет, я говорю правду. Я бы хотел, чтобы вот моя мама и младший брат пожили в той же шкуре, что и я. Хочу, чтобы они это всё испытали.

С братом какие отношения?

— Мы с ним разговариваем один раз в год. Я его поздравляю с днем рождения, но на свой день рождения я его не зову.

Тоже обида на него?

— В какой-то степени да. Он в детстве, конечно, ни за что не отвечал, ничего не распределял, он всё-таки получающая сторона. Но в его детстве было столько, что я даже не мечтал. У него был ноутбук, свой стол. У него телевизор есть, игровая приставка есть. А сейчас у него в 17 лет такая девушка, на которых я даже не смотрел никогда в жизни, даже когда я в университете учился. Она выглядит как настоящая фотомодель.

А вы в Египет хоть раз ездили?

— Нет.

И не были за границей?

— Я был до вот этого случая с Египтом. Мы все втроем ездили в Турцию. То есть мама, я и младший брат. Один раз вчетвером съездили, с нами была еще бабушка.

Даниил сказал нам, что у него нет номера телефона матери, но мы готовы предоставить ей возможность высказаться.

Даниил позирует для фото

О судимости за портрет генерала Власова и угрозу убийством

Последние годы Даниил Шестаков несколько раз был героем новостных публикаций. В частности на митинге против пенсионной реформы Шестаков позвал людей выйти на дорогу — это оценили как участие в беспорядках и назначили Даниилу 30 суток в спецприемнике.

В 2020 году Пермский краевой суд приговорил Даниила к девяти месяцам исправительных работ за «реабилитацию нацизма»: к 9 Мая он пытался разместить фотографию генерала Власова на сайте акции «Бессмертный полк». В суде Даниил Шестаков не признал вину и заявил, что не хотел реабилитировать нацизм.

После судебного процесса по делу о генерале Власове Даниила Шестакова отчислили из ПГНИУ (там он учился на географическом факультете на специалиста по туризму). До этого молодой человек учился в том же университете на факультете современных иностранных языков и литератур. Но и там у Даниила возникли проблемы — сам он их связывает опять же с роликом из детства. Студенту сказали, что его поведение дома «недопустимо». С этого факультета Даниил тоже был отчислен, причиной указали неуспеваемость, хотя сам Даниил категорически с этим не согласен.

— На меня преподаватели как с цепи сорвались, искусственно занижали оценки, а потом и вовсе ставили мне пропуск, хотя я был на занятиях, — рассказывает собеседник.

В 2022 году Даниила судили по статье «угроза убийством». Даниил признается, что это случилось после драки с сожителем матери. Причиной снова стала путевка в Египет.

— Они втроем — мама, сожитель и брат — съездили опять в Египет, — рассказывает собеседник. — Когда они вернулись, я решил с ним [сожителем] поговорить и выставить ему свои претензии как мужик мужику. Я попросил его помочь мне решить мои проблемы. Он мне ответил, что я уже достаточно возрастной и сам должен заработать себе на поездку, раз мне так хочется. Он мою мысль, видимо, как-то неправильно понял, вот и дело дошло до драки. Я понимаю, что в этой ситуации сделал только хуже.

В ходе драки Даниил сорвал цепочки на шее мужчины и оставил синяки. За побои и угрозу убийством молодого человека приговорили к году ограничения свободы. Наказание он полностью отбыл.

После драки с отчимом Даниила выгнали из дома. Сейчас он живет отдельно. Пока холост. Рассказывая о себе, Даниил витиевато отвечает, что сейчас «работает в сфере туризма».

— Я курьер. У меня туризм по городу, от кафе до клиента, — улыбается собеседник.

Как вообще по такой жаре развозить заказы?

— По жаре-то, кстати, хорошо, а вот когда холод и дождь льет, там тяжелее. Я теплолюбивый человек, это можно понять по моему стремлению на видеоролике. Я тепло люблю больше.

Вашему мему уже 10 лет. В чем секрет его популярности?

— Секрет заключается в том, что эта тема вечная, это не только про меня, это история про всех. Это история о каждом из нас.

Что говорит психолог

Мы спросили практикующего психолога Александру Бородину, почему главный герой уже во взрослом возрасте не отпускает обиды из детства.

— Тут такая непростая история. К сожалению, если со стороны родных нет шагов навстречу к взаимопониманию, то часто такое примирение может и не наступить, — поделилась психолог. — Судя по тому, что говорит герой, он, в общем-то, не видит таких шагов. Хотя, может быть, родные навстречу идут, но он до сих пор чувствует себя неуслышанным.

Психолог объясняет, что в жизни каждого есть сензитивные периоды — проще говоря, периоды развития, когда человек наиболее чувствителен к восприятию позитивных и негативных воздействий. Многие из них выпадают на возраст человека до 12 лет. Поэтому много вещей, которые происходят в детском возрасте, оказывают влияние на становление нашей личности.

— Важны наследственные черты и то, как складываются отношения с родителями, важен опыт социализации и травмирующий опыт, — отметила психолог. — Всё это делает вклад в нашу личность.

По словам психолога, на формирование личности могут повлиять либо какие-то хронические повторяющиеся истории, либо сильные потрясения.

— У героя публикации есть выраженные особенности личности, которые ведут его к некоторой асоциальности, то есть он нарушает какие-то правила, нормы общества, на этом фоне у него возникают проблемы, — продолжает психолог. — Может быть, это связано с тем, что он не до конца видит последствия своих шагов. Возможно, он целенаправленно так себя ведет, нарушая общественные нормы и протестуя. Сложно оценить, влияет ли на этого молодого человека только отношение его матери. Когда мы работаем с человеком в индивидуальном контакте, мы анализируем всё.

Психолог дополняет, что важно знать условия в семье, знать, какие были отношения между родителями и причины их разлада, как родители относились к ребенку, какие были другие сложные ситуации, как они разрешались.

— Хронический опыт выделения одного ребенка в семье над другим может вести к определенным последствиям, — говорит собеседница. — Когда в семье к одному ребенку относятся теплее, а к другому — холоднее, это не обязательно ведет к формированию представленной вами личности. Нередко, например, обделенный вниманием ребенок будет стараться выслуживаться. А в этой ситуации идет протест. Я бы не спешила давать однозначное объяснение и всё же сопереживаю этому молодому человеку. Думаю, что он правда хотел поехать в Египет, и мама могла бы, вероятно, в этой истории поступить более бережно с чувствами сына.

Собеседница добавила, что не исключает, что, возможно, у мамы были причины, почему она так поступала.

— С обидами на родителей люди часто сталкиваются. По моему опыту после 20 лет начинают переосмысливать внутрисемейный опыт, — отметила психолог. — Но это далеко не всегда ведет к прощению и примирению. Работа с психологом может помочь принять детский опыт и жить дальше.

ПО ТЕМЕ
Мем Интернет Вирусное видео Египет Обида Родители и дети Старший сын
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
styil
10 июля 2024, 15:07
что это было? о чём написано? кому это нужно/важно?
Мон@шка60+
10 июля 2024, 15:20
Не мать она ему, а ехидна.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Рекомендуем
Знакомства

Светлана,44

AlexLove,44

Андрей Нагаев,58

Ксюша,37

Наталия,42

Анна,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление