«Хочу в Египет!»: герой знаменитого мема уже 10 лет обижается на маму, что не взяла его с братом на Красное море

Сейчас Даниилу 26 лет. Справа — стоп-кадр из видео «Почему он, а не я?», которое превратилось в мем. В этом году ролику исполняется 10 лет Источник: Вероника Свизева, канал «Архив мемов» / YouTube.com











«Я в Египет хочу! Я тебе это еще припомню, вернешься ты из Египта. Какого хера? А почему едет он? А-а-а-а-а! А не я? Почему он? А-а-а-а!» Многие помнят вирусный ролик из соцсетей, который давно превратился в мем о несправедливости, — и в любой подобной ситуации его всё еще постят в комментариях. В кадре школьника-подростка буквально обуял гнев, когда он узнал, что в Египет с матерью едет только его младший брат. Этот школьник — Даниил Шестаков из Перми, сейчас ему уже 26 лет. Поговорили с ним о том, как родился этот мем, кто тайком снимал Даниила, как он относится к популярности этого ролика и чем сейчас занимается. Собеседник наших пермских коллег из 59.RU ответил и на главные вопросы — съездил ли он вообще в Египет и простил ли маму.

Еще четыре раза съездили в Египет, но без Даниила

Cейчас Даниилу Шестакову 26 лет. Родился и вырос он в Перми. Даниила и брата, который младше его на девять лет, воспитывали мама, бабушка и дедушка. Молодой человек признается, что в их семье были непростые взаимоотношения. По словам Даниила, мать выгнала отца, когда мальчику было четыре года, он продолжал поддерживать с ним отношения, они виделись. В мае 2014 года отец Даниила умер: у мужчины случился инфаркт.

Молодой человек считает, что с детства мама совершенно по-разному относилась к нему и брату Илье: младшего баловали и старались отдать ему всё лучшее, Даниила держали в строгости. Сам он считает, что виновата разница в возрасте — младшего мама родила, когда ей было за 30. У ребят была одна комната на двоих.

— У меня даже не было своего угла. Ему постоянно достаточно громко включали мультики, — рассказывает собеседник. — Естественно, приоритет был за тем, чтобы младший брат посмотрел мультики, нежели чтобы я там сделал урок или отдохнул. Надо Илюше что-то, допустим — это ни жить ни быть, весь дом подчиняется вот этому интересу. Ко мне мама относилась с небольшим пофигизмом и хладнокровием. Да и сейчас я не жду от нее каких-то теплых порывов. Знаете, в какой-то степени мне было предоставлено больше свободы. Вот, например, в детстве я мог гулять столько, сколько моим друзьям и не снилось. Ну ночью тоже гулял, меня даже иногда ловили полицейские.

По словам Даниила, младшему брату даже отдавали все сладости, которые подросток покупал себе на карманные деньги.



— Это сейчас, конечно, кажется смешно, да, с позиции взрослого человека, — объясняет собеседник. — А в детстве это было достаточно болезненно. Сейчас, знаете, я не ем чипсы, газировки не пью. От сладкого отказался, мне сейчас вот эти чипсы, сухарики, газировки нужны не больше, чем прошлогодний снег.



Последней каплей для 16-летнего подростка стало то, что мама купила горящие путевки в Египет и поехала туда с младшим братом, подругой и ее дочерью. Это было в октябре 2014 года. Даниил рассказывает, что о поездке узнал случайно.

— Мама сказала: «Помоги мне фотоаппарат настроить, мы едем в Египет, а ты не едешь», — рассказывает собеседник. — Моя реакция понятна. Я просто хотел восстановить материальную справедливость. Знаете, если бы это было просто единоразово с Египтом, я бы, конечно, рукой махнул и не стал бы заморачиваться, но понимаете, такое отношение, как с Египтом, было абсолютно во всём. Вся эта обида копилась, копилась, и вот произошел эмоциональный взрыв.



В этот момент у Даниила в гостях сидел друг. Именно он достал телефон и снял на видео реакцию Даниила. В кадре видно, что мама пытается объяснить старшему сыну, что по путевке можно лететь только с ребенком в возрасте до 12 лет, но Даниил очень сильно разозлен и кричит: «Я в Египет хочу! Я тебе это еще припомню, вернешься ты из Египта. Какого хера? А почему едет он? А-а-а-а-а! А не я? Почему он? А-а-а-а!».



— Мама с братом в итоге улетели в Египет?



— Естественно.

— Она извинилась?



— Нет, никаких извинений. Я долгое время, на самом деле, жду извинений. Хотя бы извинений.



По словам Даниила, после этого инцидента мама с младшим братом летала отдыхать в Египет еще четыре раза. Даниила не брали в эти поездки.



Как родился мем

Друг, снявший тот самый ролик, чуть позже предложил Даниилу выложить его в интернете. Даниил легко согласился. Друг убедил его, что если ролик завирусится, это принесет деньги, и можно дальше снимать ролики о жизни Даниила.



Трехминутное видео загрузили в YouTube на канал приятеля Даниила и назвали его «Хочу в Египет».



— Прошла где-то неделька, я зачесал репу. Думаю, что комментарии есть, просмотры есть, а почему денег-то нет, — вспоминает Даниил. — И я ему говорю, давай, значит, делись, давай хотя бы половину. Я подумал, что он меня кинул и написал на него заявление в полицию.



В итоге сотрудники МВД потребовали от приятеля Даниила удалить ролик с видеосервиса. В ответ друг полностью удалил канал.



Однако за ту самую «недельку» ролик «Хочу в Египет» успели заметить. Видео попало в обзор развлекательного интернет-шоу «Плюс 100 500», автором и ведущим которого был блогер Максим Голополосов.



— В этом шоу ведущий Макс сказал, что якобы главный герой, то есть я, слишком избалован, вот, я бы хотел сейчас этого Макса вызвать на дебаты или на боксерский ринг, — говорит Даниил.



Потом ролик «Хочу в Египет» показали на телеканале ТВ-3. В 2016 году Даниила пригласил в шоу «Пусть говорят» ведущий Андрей Малахов (ролик показали в рубрике шоу «Аффтар жжот»). А далее популярность ролика только росла, он превратился в очень известный мем. Как говорит Даниил, он часто видит вырезку этого ролика в соцсетях, когда, например, обсуждают вопросы о несправедливости.

Позже Даниил пытался выложить оригинал видео на собственный канал в YouTube, но сервис каждый раз блокировал его с формулировкой о нарушении авторских прав.



Однако оригинал видео до сих пор гуляет по интернету в разных каналах. Пользователи очень активно комментируют ролик: «Мем смешной — ситуация страшная», «Надеюсь, он станет хорошим юристом и заработает на поездку в Египет», «Ситуация особенная, когда понимаешь, что "он" стоит за дверью и снимает на камеру», «Правильный ответ: "Потому что мы тебя меньше любим, сынок"», «Такие вещи нельзя решать в пользу одного из родных детей. Да, драматизм ситуации спадет и со временем забудется, но не забудется чувство, что тебя предали», «Не представляю, какого это быть "лишним" в семье, и когда твоему брату/сестре дают больше, чем тебе, жаль пацана».



«Хочу, чтобы они пожили в той же шкуре»

Даниил признается, что за эти годы отношения с матерью так и остались натянутыми. Он вспоминает, что, когда брату было полгода, а ему самому — девять лет, его попросили с ним посидеть, но Даниил не уследил, заговорившись по телефону с другом, и брат упал с кровати и ударился. На его плач прибежали мама и бабушка — и, по словам Даниила, мама стала его дергать за волосы и бить.

— Никакие просьбы о пощаде не помогали, я был в таком отчаянии, что схватился за нож и ударил себя в живот, порез был не слишком глубокий, но достаточно сильным, чтобы я не вставал с кровати пару дней, — говорит молодой человек и вспоминает еще один инцидент из своего детства, когда мама привела его, 15-летнего подростка, к участковому и просила определить в детский дом. По ее словам, он распускал руки, но сам Даниил это отрицает. Еще, говорит молодой человек, был случай, когда его неделю держали в психиатрии по просьбе матери — «но врачи поняли, что со мной всё в порядке, и отпустили».

— К маме сейчас как относитесь?



— Я ее не простил и не представляю себе возможности ее простить за такое отношение ко мне. Я, конечно, мог бы там слукавить, сказать, что да, всё это в прошлом, но нет, я говорю правду. Я бы хотел, чтобы вот моя мама и младший брат пожили в той же шкуре, что и я. Хочу, чтобы они это всё испытали.

— С братом какие отношения?



— Мы с ним разговариваем один раз в год. Я его поздравляю с днем рождения, но на свой день рождения я его не зову.



— Тоже обида на него?



— В какой-то степени да. Он в детстве, конечно, ни за что не отвечал, ничего не распределял, он всё-таки получающая сторона. Но в его детстве было столько, что я даже не мечтал. У него был ноутбук, свой стол. У него телевизор есть, игровая приставка есть. А сейчас у него в 17 лет такая девушка, на которых я даже не смотрел никогда в жизни, даже когда я в университете учился. Она выглядит как настоящая фотомодель.



— А вы в Египет хоть раз ездили?



— Нет.



— И не были за границей?



— Я был до вот этого случая с Египтом. Мы все втроем ездили в Турцию. То есть мама, я и младший брат. Один раз вчетвером съездили, с нами была еще бабушка.



Даниил сказал нам, что у него нет номера телефона матери, но мы готовы предоставить ей возможность высказаться.

Даниил позирует для фото Источник: Вероника Свизева











О судимости за портрет генерала Власова и угрозу убийством

Последние годы Даниил Шестаков несколько раз был героем новостных публикаций. В частности на митинге против пенсионной реформы Шестаков позвал людей выйти на дорогу — это оценили как участие в беспорядках и назначили Даниилу 30 суток в спецприемнике.

В 2020 году Пермский краевой суд приговорил Даниила к девяти месяцам исправительных работ за «реабилитацию нацизма»: к 9 Мая он пытался разместить фотографию генерала Власова на сайте акции «Бессмертный полк». В суде Даниил Шестаков не признал вину и заявил, что не хотел реабилитировать нацизм.

После судебного процесса по делу о генерале Власове Даниила Шестакова отчислили из ПГНИУ (там он учился на географическом факультете на специалиста по туризму). До этого молодой человек учился в том же университете на факультете современных иностранных языков и литератур. Но и там у Даниила возникли проблемы — сам он их связывает опять же с роликом из детства. Студенту сказали, что его поведение дома «недопустимо». С этого факультета Даниил тоже был отчислен, причиной указали неуспеваемость, хотя сам Даниил категорически с этим не согласен.



— На меня преподаватели как с цепи сорвались, искусственно занижали оценки, а потом и вовсе ставили мне пропуск, хотя я был на занятиях, — рассказывает собеседник.



В 2022 году Даниила судили по статье «угроза убийством». Даниил признается, что это случилось после драки с сожителем матери. Причиной снова стала путевка в Египет.



— Они втроем — мама, сожитель и брат — съездили опять в Египет, — рассказывает собеседник. — Когда они вернулись, я решил с ним [сожителем] поговорить и выставить ему свои претензии как мужик мужику. Я попросил его помочь мне решить мои проблемы. Он мне ответил, что я уже достаточно возрастной и сам должен заработать себе на поездку, раз мне так хочется. Он мою мысль, видимо, как-то неправильно понял, вот и дело дошло до драки. Я понимаю, что в этой ситуации сделал только хуже.

В ходе драки Даниил сорвал цепочки на шее мужчины и оставил синяки. За побои и угрозу убийством молодого человека приговорили к году ограничения свободы. Наказание он полностью отбыл.



После драки с отчимом Даниила выгнали из дома. Сейчас он живет отдельно. Пока холост. Рассказывая о себе, Даниил витиевато отвечает, что сейчас «работает в сфере туризма».



— Я курьер. У меня туризм по городу, от кафе до клиента, — улыбается собеседник.



— Как вообще по такой жаре развозить заказы?



— По жаре-то, кстати, хорошо, а вот когда холод и дождь льет, там тяжелее. Я теплолюбивый человек, это можно понять по моему стремлению на видеоролике. Я тепло люблю больше.



— Вашему мему уже 10 лет. В чем секрет его популярности?



— Секрет заключается в том, что эта тема вечная, это не только про меня, это история про всех. Это история о каждом из нас.

Что говорит психолог

Мы спросили практикующего психолога Александру Бородину, почему главный герой уже во взрослом возрасте не отпускает обиды из детства.

— Тут такая непростая история. К сожалению, если со стороны родных нет шагов навстречу к взаимопониманию, то часто такое примирение может и не наступить, — поделилась психолог. — Судя по тому, что говорит герой, он, в общем-то, не видит таких шагов. Хотя, может быть, родные навстречу идут, но он до сих пор чувствует себя неуслышанным.

Психолог объясняет, что в жизни каждого есть сензитивные периоды — проще говоря, периоды развития, когда человек наиболее чувствителен к восприятию позитивных и негативных воздействий. Многие из них выпадают на возраст человека до 12 лет. Поэтому много вещей, которые происходят в детском возрасте, оказывают влияние на становление нашей личности.

— Важны наследственные черты и то, как складываются отношения с родителями, важен опыт социализации и травмирующий опыт, — отметила психолог. — Всё это делает вклад в нашу личность.

По словам психолога, на формирование личности могут повлиять либо какие-то хронические повторяющиеся истории, либо сильные потрясения.

— У героя публикации есть выраженные особенности личности, которые ведут его к некоторой асоциальности, то есть он нарушает какие-то правила, нормы общества, на этом фоне у него возникают проблемы, — продолжает психолог. — Может быть, это связано с тем, что он не до конца видит последствия своих шагов. Возможно, он целенаправленно так себя ведет, нарушая общественные нормы и протестуя. Сложно оценить, влияет ли на этого молодого человека только отношение его матери. Когда мы работаем с человеком в индивидуальном контакте, мы анализируем всё.

Психолог дополняет, что важно знать условия в семье, знать, какие были отношения между родителями и причины их разлада, как родители относились к ребенку, какие были другие сложные ситуации, как они разрешались.

— Хронический опыт выделения одного ребенка в семье над другим может вести к определенным последствиям, — говорит собеседница. — Когда в семье к одному ребенку относятся теплее, а к другому — холоднее, это не обязательно ведет к формированию представленной вами личности. Нередко, например, обделенный вниманием ребенок будет стараться выслуживаться. А в этой ситуации идет протест. Я бы не спешила давать однозначное объяснение и всё же сопереживаю этому молодому человеку. Думаю, что он правда хотел поехать в Египет, и мама могла бы, вероятно, в этой истории поступить более бережно с чувствами сына.

Собеседница добавила, что не исключает, что, возможно, у мамы были причины, почему она так поступала.