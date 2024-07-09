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Страна и мир мнение Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит

Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит

Чем заняться на острове и почему туда определенно стоит поехать

1 284
17 комментариев
Страна красивых видов

Летом хочется рвануть на море и наслаждаться. Алена Болотова из Тюмени именно так и поступила и отправилась на Шри-Ланку. Там начался сезон! Наши коллеги из 72.RU расспросили туристку о ценах на жилье и перелет, о возможных развлечениях на острове, о местной кухне и многом другом. Как прошел ее отпуск на Шри-Ланке — читайте в авторской колонке. Далее — от первого лица.

Высоченные крепости и шикарные виды

На Шри-Ланке побывала впервые. Поездку с подругой организовывали через турфирму. Сейчас в некоторых частях острова сезон дождей, поэтому нам подсказали место в восточной стороне. Там сейчас очень комфортно: спокойный океан и солнечная погода. Тур на двоих обошелся в 270 000 рублей на 12 дней. Летели из Москвы, время в полете — восемь с половиной часов.

Сначала у нас был двухдневный туристический маршрут, поверхностное изучение острова. Ездили с подругой на сафари, не очень впечатлило. Остров сам по себе как контактный зоопарк. Ты можешь куда-то ехать, и на дороге будет стоять слон. Еще бегают павлины, а на деревьях болтаются обезьяны.

Встретили слона по дороге в отель
Крокодил, который живет в пруду недалеко от отеля. Нам его показал хозяин местного ресторана

Также проехали на поезде по девятиарочному мосту. Фотографироваться на нем достаточно сложно, так как народу очень много. Поднимались на башню Амбулувава (религиозный комплекс. Прим. ред.). Она находится на холме, на высоте 48 метров. Смотришь вниз, а ты от земли всё выше и выше. До самого верха башни не стали идти по лестнице, страшно. Но думаю, что наверху можно сделать много классных фото.

Вид на башню Амбулувава снизу
Вот такой прекрасный вид открывается с башни на Шри-Ланку
Девятиарочный мост, по которому мы ехали

Еще мы побывали в крепости Сигирия. Она тоже находится на горе. Некомфортно подниматься по жаре, и людей много. Но вид там шикарный.

Крепость Сигирия — ее высота составляет 150 метров над джунглями
Вид превосходный!

Морепродукты за копейки

В Шри-Ланке много риса, морепродуктов, экзотических фруктов, свежевыжатых соков. В основном там острая еда, на любителя.

Ели в местном ресторане. Большие порции, свежие морепродукты

Я взяла с собой тысячу долларов. 200 ушло на всякие мелочи и еще два раза по 260 — на экскурсии. На острове тратишься только на обед. За доступную цену тебе приносят большую порцию морепродуктов с гигантскими креветками и крабом хорошего размера. В супермаркетах там нет алкоголя. Его можно приобрести только в специальных магазинах или в баре отеля.

И большое количество фруктов. То, что стоит у нас выше среднего, на острове можно купить намного дешевле. Например, папайя стоит 150 рублей.

Правила и никаких развлечений

Мы жили в туристической зоне, и как таковых правил там не было. Да и в целом к приезжим и туристам все очень лояльны. Есть рекомендации: не в туристических зонах ходить в более менее приличной одежде.

Естественно, не нужно надевать короткие юбки и шорты, если идете в храмы

На востоке Шри-Ланки только начал развиваться туризм. В нашей части острова были только отель, несколько магазинчиков и ресторанов.

Местные жители

Местные жители очень доброжелательны, все улыбаются. Любят фотографироваться с белыми туристами, они прям бегут к тебе, чтобы сделать снимок.

Шри-Ланка — место, где можно сделать очень красивые кадры
И в самых разных локациях

В основном все говорят на английском. Но даже если кто-то приедет без знания языка, там всё очень легко объяснить. Хоть на пальцах, но тебя все поймут.

Еще вернусь

Если я поеду на Шри-Ланку второй раз, то на юго-запад острова, где развита инфраструктура, большой выбор ресторанов, магазинов и так далее.

Водопад Равана

Ранее мы публиковали колонку россиянки, которая два раза успела пожить в Америке. Зоя Неджефова честно рассказала о цене на жилье в США, сколько нужно денег на обычную жизнь и стоит ли ехать за мечтой в другую страну.

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Отпуск Отдых Лето Шри-Ланка Остров
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Комментарии
17
Татьяна 53
9 июля 2024, 17:36
Красивые снимки.
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9 июля 2024, 17:11
скукота... никто над вами ракеты не сбивает. да и как очередной зрк взорвался не увидишь. толи дело крым!
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