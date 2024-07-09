Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит

Алена Болотова директор по продажам 72.RU

Страна красивых видов Источник: Алена Болотова











Летом хочется рвануть на море и наслаждаться. Алена Болотова из Тюмени именно так и поступила и отправилась на Шри-Ланку. Там начался сезон! Наши коллеги из 72.RU расспросили туристку о ценах на жилье и перелет, о возможных развлечениях на острове, о местной кухне и многом другом. Как прошел ее отпуск на Шри-Ланке — читайте в авторской колонке. Далее — от первого лица.

Высоченные крепости и шикарные виды

На Шри-Ланке побывала впервые. Поездку с подругой организовывали через турфирму. Сейчас в некоторых частях острова сезон дождей, поэтому нам подсказали место в восточной стороне. Там сейчас очень комфортно: спокойный океан и солнечная погода. Тур на двоих обошелся в 270 000 рублей на 12 дней. Летели из Москвы, время в полете — восемь с половиной часов.

Сначала у нас был двухдневный туристический маршрут, поверхностное изучение острова. Ездили с подругой на сафари, не очень впечатлило. Остров сам по себе как контактный зоопарк. Ты можешь куда-то ехать, и на дороге будет стоять слон. Еще бегают павлины, а на деревьях болтаются обезьяны.

Встретили слона по дороге в отель Источник: Алена Болотова











Крокодил, который живет в пруду недалеко от отеля. Нам его показал хозяин местного ресторана Источник: Алена Болотова

Также проехали на поезде по девятиарочному мосту. Фотографироваться на нем достаточно сложно, так как народу очень много. Поднимались на башню Амбулувава (религиозный комплекс. — Прим. ред.). Она находится на холме, на высоте 48 метров. Смотришь вниз, а ты от земли всё выше и выше. До самого верха башни не стали идти по лестнице, страшно. Но думаю, что наверху можно сделать много классных фото.

Вид на башню Амбулувава снизу Источник: Алена Болотова











Вот такой прекрасный вид открывается с башни на Шри-Ланку Источник: Алена Болотова











Девятиарочный мост, по которому мы ехали Источник: Алена Болотова











Еще мы побывали в крепости Сигирия. Она тоже находится на горе. Некомфортно подниматься по жаре, и людей много. Но вид там шикарный.

Крепость Сигирия — ее высота составляет 150 метров над джунглями Источник: Алена Болотова











Вид превосходный! Источник: Алена Болотова











Морепродукты за копейки

В Шри-Ланке много риса, морепродуктов, экзотических фруктов, свежевыжатых соков. В основном там острая еда, на любителя.

Ели в местном ресторане. Большие порции, свежие морепродукты Источник: Алена Болотова











Я взяла с собой тысячу долларов. 200 ушло на всякие мелочи и еще два раза по 260 — на экскурсии. На острове тратишься только на обед. За доступную цену тебе приносят большую порцию морепродуктов с гигантскими креветками и крабом хорошего размера. В супермаркетах там нет алкоголя. Его можно приобрести только в специальных магазинах или в баре отеля.



И большое количество фруктов. То, что стоит у нас выше среднего, на острове можно купить намного дешевле. Например, папайя стоит 150 рублей.



Правила и никаких развлечений

Мы жили в туристической зоне, и как таковых правил там не было. Да и в целом к приезжим и туристам все очень лояльны. Есть рекомендации: не в туристических зонах ходить в более менее приличной одежде.

Естественно, не нужно надевать короткие юбки и шорты, если идете в храмы Источник: Алена Болотова











На востоке Шри-Ланки только начал развиваться туризм. В нашей части острова были только отель, несколько магазинчиков и ресторанов.

Местные жители

Местные жители очень доброжелательны, все улыбаются. Любят фотографироваться с белыми туристами, они прям бегут к тебе, чтобы сделать снимок.



Шри-Ланка — место, где можно сделать очень красивые кадры Источник: Алена Болотова











И в самых разных локациях Источник: Алена Болотова











В основном все говорят на английском. Но даже если кто-то приедет без знания языка, там всё очень легко объяснить. Хоть на пальцах, но тебя все поймут.



Еще вернусь

Если я поеду на Шри-Ланку второй раз, то на юго-запад острова, где развита инфраструктура, большой выбор ресторанов, магазинов и так далее.



Водопад Равана Источник: Алена Болотова









