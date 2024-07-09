«Можно насладиться тишиной»: турист показал секретный курорт на Черном море, где свободные пляжи

Максим отправился на отдых на машине Источник: Максим Батыгин











В самый разгар курортного сезона пляжи Краснодарского края, Анапы, Геленджика и Сочи оказались буквально оккупированы туристами, найти место для отдыха проблематично. На набережных и в прогулочных зонах «реально жесть»: не протолкнуться даже ранним утром.

Максим Батыгин, спасатель из Ярославля, как и многие россияне, в этом году отправился на машине к Черному морю, вот только для отдыха он выбрал укромное местечко — между Лермонтово и Новомихайловским, недалеко от Сочи.

— Добирались на автомобиле. За один присест. Что туда, что обратно — часов за 19–20. В одну сторону 1750 километров, — рассказал в беседе с нашими коллегами из 76.RU Максим Батыгин.

Для отдыха выбрали местный отель с включенным в стоимость питанием. На его территории также был размещен бассейн. Рядом с отелем — песчаный пляж.

На территории отеля — бассейн с лежаками Источник: Максим Батыгин











— Выбрали это направление, потому что недалеко ехать. Моим не нравится езда по серпантину. Плюсом здесь не так многолюдно. Можно насладиться тишиной, если не считать трассу. В соседних поселках слишком многолюдно. Всё [побережье] в дыму от жарки мяса, а здесь на порядок меньше пьяных. Много детей, рядом детский лагерь «Орленок» с замечательным песчаным пляжем. Выбрали бы и заграничное направление, но мои боятся самолетов, — рассказал Максим.



По побережью в этой зоне проходит федеральная автомобильная дорога А-147 Джубга — Сочи.

Ранее туристы жаловались на полчища комаров на побережье в Геленджике. На вопрос о том, как обстоят дела с насекомыми в этой точке, Максим обратил внимание, что не встретил ни одного комара.

Вечером включалась подсветка Источник: Максим Батыгин











Отдых на черноморском побережье с ребенком обошелся в 120 тысяч рублей, при подсчете учитывался бензин, оплата платных трасс, а также проживание и другие расходы.

— Наш прайс на сутки составлял около 10 тысяч рублей, с питанием на троих. Всё зависит от отеля и места размещения. Аренда сапов в районе 600 рублей на час. У меня свой. Передвигались только по платным дорогам, в оба направления сумма составила чуть меньше восьми тысяч рублей. Это в будни, в выходные дороже. На заправки потрачено 16 тысяч рублей. Итого на отпуск потратили 120 тысяч рублей — все расходы, включая развлечения.

На пляже достаточно мест для отдыха Источник: Максим Батыгин











Вся инфраструктура — вдоль моря Источник: Максим Батыгин











По словам туриста, в этой локации оказался достаточно свободный пляж с чистым морем.