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Страна и мир «Можно насладиться тишиной»: турист показал секретный курорт на Черном море, где свободные пляжи

«Можно насладиться тишиной»: турист показал секретный курорт на Черном море, где свободные пляжи

Туда можно доехать на машине

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1 комментарий
Максим отправился на отдых на машине

В самый разгар курортного сезона пляжи Краснодарского края, Анапы, Геленджика и Сочи оказались буквально оккупированы туристами, найти место для отдыха проблематично. На набережных и в прогулочных зонах «реально жесть»: не протолкнуться даже ранним утром.

Максим Батыгин, спасатель из Ярославля, как и многие россияне, в этом году отправился на машине к Черному морю, вот только для отдыха он выбрал укромное местечко — между Лермонтово и Новомихайловским, недалеко от Сочи.

— Добирались на автомобиле. За один присест. Что туда, что обратно — часов за 19–20. В одну сторону 1750 километров, — рассказал в беседе с нашими коллегами из 76.RU Максим Батыгин.

Для отдыха выбрали местный отель с включенным в стоимость питанием. На его территории также был размещен бассейн. Рядом с отелем — песчаный пляж.

На территории отеля — бассейн с лежаками

— Выбрали это направление, потому что недалеко ехать. Моим не нравится езда по серпантину. Плюсом здесь не так многолюдно. Можно насладиться тишиной, если не считать трассу. В соседних поселках слишком многолюдно. Всё [побережье] в дыму от жарки мяса, а здесь на порядок меньше пьяных. Много детей, рядом детский лагерь «Орленок» с замечательным песчаным пляжем. Выбрали бы и заграничное направление, но мои боятся самолетов, — рассказал Максим.

По побережью в этой зоне проходит федеральная автомобильная дорога А-147 Джубга — Сочи.

Ранее туристы жаловались на полчища комаров на побережье в Геленджике. На вопрос о том, как обстоят дела с насекомыми в этой точке, Максим обратил внимание, что не встретил ни одного комара.

Вечером включалась подсветка

Отдых на черноморском побережье с ребенком обошелся в 120 тысяч рублей, при подсчете учитывался бензин, оплата платных трасс, а также проживание и другие расходы.

— Наш прайс на сутки составлял около 10 тысяч рублей, с питанием на троих. Всё зависит от отеля и места размещения. Аренда сапов в районе 600 рублей на час. У меня свой. Передвигались только по платным дорогам, в оба направления сумма составила чуть меньше восьми тысяч рублей. Это в будни, в выходные дороже. На заправки потрачено 16 тысяч рублей. Итого на отпуск потратили 120 тысяч рублей — все расходы, включая развлечения.

На пляже достаточно мест для отдыха
Вся инфраструктура — вдоль моря

По словам туриста, в этой локации оказался достаточно свободный пляж с чистым морем.

Ранее мы публиковали четный отзыв ярославны об отелях Абхазии, а также рассказывали, что сейчас творится на курортах Турции.

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Комментарии
2
Гость
9 июля 2024, 13:46
Потешная новость.
Гость
9 июля 2024, 13:53
Редкая хорошая статья на этом не русском ресурсе, которая разом перечёркивает всю их прежнюю деструктивную работу 👍😁 Выходит можно отдыхать на Черном море, причём качественно и недорого!
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