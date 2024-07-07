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Страна и мир «Не приходят сообщения»: новосибирцы пожаловались на сбои в работе WhatsApp

«Не приходят сообщения»: новосибирцы пожаловались на сбои в работе WhatsApp

У части пользователей есть неполадки с совершением звонков

1 804
21 комментарий
Некоторые пользователи не могут отправить медиа

Жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Пользователи пишут, что наблюдают технические неполадки при совершении звонков и при получении сообщений.

Как сообщила НГС читательница НГС Татьяна, сбои в работе приложения наблюдаются уже несколько часов.

— Что-то произошло с WhatsApp. Приложение глючит, не приходят сообщения, медиа не загружаются, — рассказала Татьяна.

Корреспондент НГС убедился в том, что проблема есть. В веб-версии приложения не приходят сообщения и файлы. При этом в мобильном приложении мессенджера для Android все работает в стандартном режиме.

По данным сайта Сбой.рф, жалобы на работу приложения поступают уже несколько часов. Больше всего сообщений о сбое поступает из Краснодарского края, Москвы и Подмосковье, а также из Республики Дагестан.

Неполадки в работе мессенджера наблюдаются несколько часов

Сбои в работе мобильных сервисов и приложений происходят регулярно. Так 3 июля новосибирцы пожаловались на проблемы с работой мобильного приложения Сбера.

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Комментарии
21
17817167
7 июля 2024, 19:33
кому пожаловались?! ))) друг другу?!))
user_unknown
7 июля 2024, 19:35
Закрывали ICQ, случайно закрыли WatsApp
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