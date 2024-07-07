«Не приходят сообщения»: новосибирцы пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Некоторые пользователи не могут отправить медиа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Пользователи пишут, что наблюдают технические неполадки при совершении звонков и при получении сообщений.



Как сообщила НГС читательница НГС Татьяна, сбои в работе приложения наблюдаются уже несколько часов.



— Что-то произошло с WhatsApp. Приложение глючит, не приходят сообщения, медиа не загружаются, — рассказала Татьяна.



Корреспондент НГС убедился в том, что проблема есть. В веб-версии приложения не приходят сообщения и файлы. При этом в мобильном приложении мессенджера для Android все работает в стандартном режиме.



По данным сайта Сбой.рф, жалобы на работу приложения поступают уже несколько часов. Больше всего сообщений о сбое поступает из Краснодарского края, Москвы и Подмосковье, а также из Республики Дагестан.

Неполадки в работе мессенджера наблюдаются несколько часов Источник: Сбои.РФ









