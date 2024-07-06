НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

с-в.

 742мм 58%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

СРОЧНО

Поженились 30 несовершеннолетних

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Подростка сбили возле дачи
Прокатил ребенка на бензобаке
Эпатажная фотограф
6 необычных мест вокруг города
Как пережить давление в жару
Многодетные на пикете у Кремля
Афиша на июль
НГС в Telegram
Страна и мир «Заключил договор со Смертью»: как живет маг-ювелир, снявшийся в «Битве экстрасенсов»

«Заключил договор со Смертью»: как живет маг-ювелир, снявшийся в «Битве экстрасенсов»

Михаил Исаков говорит, что видит сущности и заковывает фантомы в амулеты

700
4 комментария
Михаил Исаков — бывший участник шоу «Битва экстрасенсов»

Четыре года назад Михаил Исаков принял участие в шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на ТНТ. Тогда о нем сказали, что он заключил договор со Смертью. Михаил — ювелир и говорит, что заковывает фантомы в амулеты, чтобы те подольше не «разряжались». Редакция 59.RU узнала, как сложилась судьба экстрасенса после шоу.

Говорят, что Михаил заключил договор со Смертью

Стеснялся на шоу

Мы встретились с Михаилом на летней террасе у редакции. Маг пришел без волшебной палочки, не в мантии, а в обычной одежде — футболке и летних брюках. Единственным магическим атрибутом было кольцо-талисман. Как объяснил экстрасенс, притрагиваться нельзя: опасно.

— Вот, чумазый весь, — смущенно сказал наш герой, отряхиваясь, и обаятельно улыбнулся. — Сейчас лето, я в машине ковыряюсь, извиняюсь. Надо ее ремонтировать.

Оказалось, Михаил увлечен старыми автомобилями — собирает их и подолгу может с ними возиться. Одна из машин — Mercedes-Benz W140, другие похожи на него.

— Скажите, как встать, а то я не очень в этом понимаю, — сказал Михаил нашему фотографу и спрятал руки. — Если честно, на «Битве экстрасенсов» я очень стеснялся: камеры со всех сторон, работа на всеувидение — чем занимаюсь и какие у меня инструменты. Для меня это был стресс.

Михаил признался, что на шоу для того, чтобы избавиться от неуверенности, обращался за помощью к другим экстрасенсам, работающим с энергетическими потоками.

— Звонил и просил медитировать на меня, — признался Михаил. — Немного объясню: с одним из знакомых магов-эзотериков придумал перед каждым испытанием делать установку, что я нужен проекту, хотел вызвать симпатию к себе. Для укрепления установки работали еще человек десять. Они тоже проводили ритуал и медитировали, поэтому меня так долго не могли выгнать, но в итоге я ушел сам. Устал. Жил у брата, съемки были за 100 километров от Москвы. Локации менялись, преодолевал пробки до 200 километров в одну сторону, а потом обратно. И примерно к середине потерял интерес к проекту.

По словам экстрасенса, на шоу действительно приходили люди со своими проблемами, а не актеры, как предполагают некоторые зрители.

— Всё было реально, никаких подстав, так как за мной был закреплен человек-наблюдатель для того, чтоб я не контактировал с другими участниками проекта, — убедительно сообщил собеседник.

Михаил Исаков на шоу

Думал, я как все

Михаил — из Перми. Родился в семье военного, поэтому семья постоянно перемещалась. Жили то в Казахстане, то в Уссурийске, то в Крыму. Экстрасенс перенял от родителей склонность к перемене мест, и сейчас он то в Москве, то в родной Перми.

Способности проявились еще в детстве — маленький Миша словно видел сны наяву.

— Но я не отдавал себе отчета, что это нечто выдающееся, — рассказал экстрасенс. — Был уверен, что такие вещи происходят и с другими людьми.

Как-то бабушка рассказывала ему, уже взрослому, историю из его детства.

— Я, маленький, возился с игрушками на полу, а она стояла у окна, — продолжил рассказ маг. — И вдруг я ей заявил: «Вон идет тетя Фрося», это была наша соседка. Она посмотрела в окно — и точно Фрося идет. Потом я продолжил: «Вот она дверь открывает», она смотрит — а та действительно наружную дверь открывает. «А сейчас она будет стучаться». И через мгновение Фрося стучится и заходит, а я всё это время сидел на полу. Вот такие моменты были.

Когда мальчик понял, что видит то, что не подвластно другим, стал искать ответы на вопросы, почему такое с ним происходит. Пошел в библиотеку, где были книги по магии, принес домой. Потом уехал на отдых в Крым и тогда книжки попались на глаза его бабушке. Она тут же показала находку родителям.

— Я приезжаю домой, а книжки разложены на столе, у родителей паника: «Чем ты занимаешься?» Так получилось, что одноклассник моего отца Андрей занимался магией и гипнозом, и папа его позвал к нам. На тот момент я уже начал экспериментировать над домашними, проводить разные магические опыты. Мама готовит борщ, а я делаю специальные манипуляции, и борщ через час уже прокисает. Я экспериментировал на всём и всех, на ком было возможно. Андрей, узнав об этом, сказал, что мне еще рано, надо немного подождать.

Друзья тоже видят

Экстрасенс признался, что люди, которые общаются с ним, тоже начинают видеть необычные вещи. После «Битвы экстрасенсов» Михаилу принялись звонить те близкие, которые узнали о его способностях из шоу. Они признавались, что тоже видели сверхъестественное, когда общались с ним.

— У нас в школе была одна замечательная и странная сущность, — признался Михаил. — Выглядела она как черное пятно и очень быстро перемещалась. Сидишь, бывало, на уроке, а она в стену уходит. Сидишь дальше, а она опять прошла. Не хулиганила, вела себя прилично, уроки не срывала. И вот в один из моментов мой друг как закричит: «Смотрите, какое-то чудо пролетело!» Все такие: «Что, как так?» И у меня спрашивает: «А ты видел?» Я ответил: «Конечно видел, успокойся». На тот момент я не смог ему объяснить, что это была обычная сущность. Потом уже понял, что с другом у нас произошла некая, скажем так, сонастройка друг на друга.

Михаил объяснил, что сущность в экстрасенсорике — нестатичное место силы. Она может «питаться» энергией человека или любыми его эмоциями и что-то давать взамен.

Жену Михаила первое время пугали его странности.

— Например, как-то я сидел за компьютером и общался с другим экстрасенсом через интернет — мы пытались «пощупать» друг друга, поработать между собой, это некая тренировка, — рассказал Михаил. — В какой-то момент жене показалось, что она идет за мной. Она вышла из квартиры следом за мной на улицу, а там меня не оказалось. Такой вот глюк был.

За договор со Смертью — бесконечность

Михаилу трудно рассказывать о своем даре, объяснять, что это такое: настолько всё кажется естественным. Он считает, что способности — это некое прямое знание, идущее изнутри, понимание того, что нужно делать.

— Много раз хотел, чтобы со мной этого не случалось, — признался он. — Я бы любому человеку передал всё, что знаю, но меня словно что-то заставляет заниматься магией. Был момент, когда я отошел от нее, и тут же вокруг меня и близких всё начало рушиться. И я опять к ней вернулся.

На шоу про Михаила сказали, что он заключил договор со Смертью.

— Так и есть, — продолжил рассказ Михаил. — Это не совсем было буквально так, что я сел и подписал договор, но был осознанный ритуал. Смерть — это начало и конец, это всё, поэтому я к ней пришел. С помощью магии смерти можно обнулять практически всё, до болезней. И, когда я занимаюсь талисманами и амулетами, я их сначала обнуляю.

Михаил рассказал, что во время ритуала видел некие пучки света. Позже он узнал, что так выглядят войды.

Войды — космические пустоты между галактическими нитями, в которых почти (или совсем) нет галактик, звезд и планет. Эти пустоты простираются на миллионы световых лет.

— Тогда я понял, откуда пришел и как выглядел для меня переход из одного мира в другой, где я получил ответ, который искал, и обрел силу, толкнувшую меня в этот мир. Но за этот ритуал я нахожусь здесь, на Земле, в последний раз. Не будет у меня колеса Сансары, и я должен соблюдать некие правила, чтобы, скажем так, расстаться друзьями, чтобы я больше не появился на Земле. Уйти в бесконечность навсегда.

«Сансара» в переводе с санскрита — «блуждание, странствование». В индийской философии это круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии.

Во время ритуала на шоу ТНТ

Церковь тоже магия

Михаил говорит, что те ритуалы, которые применяют в церкви, по сути, тоже магия.

— Среди них есть хорошие действенные практики, через которые можно работать, — сообщил экстрасенс. — Там тоже есть то, что применяют в магии: ритуалы, свечи, вода, машут кадилом, таким образом задействуя воздух. И всё это магическое там «работает». У всех этих эгрегоров, которые там стоят, можно попросить что-то. Можно настроиться и брать оттуда, получать. У тебя там открытый канал, ты пришел, сделал ритуал, освободился от мыслей.

Слово «эгрегор» происходит от древне-греческого слова «бодрствующий». В эзотерике это нефизическая сущность, групповое биополе.

Маг рассказал, что в места силы нельзя приходить с плохим настроением, потому что это в десятки и сотни раз может ухудшить состояние и ситуацию.

— Просить тоже нужно правильно, — уточнил он. — Не пытаться договориться и требовать «отдай мне всё». Церковь — для многих спасение, и это хорошо.

Наш корреспондент подпал под влияние и обаяние Михаила

Стал ювелиром за месяц

20 лет назад Михаил занялся ювелирным искусством. Началось всё с обычного интереса к тому, что делает друг:

— Я «срисовал», так скажем, глазами то, что он делает, потом зашел в магазин и купил все инструменты. Пришел к нему с ультиматумом, что хочу, как и он, стать ювелиром, притащил его к себе домой. Друг сказал: «Если ты видел то, что я делаю, то делай — и пошел домой. И я сделал наугад, без знаний, три цепи, у меня получилось. Через две недели я уже открыл свою точку и начал ремонтировать ювелирные изделия. Еще через две-три недели ко мне пришел человек и пригласил меня работать в мастерской. Там меня спросили, сколько лет я работаю, пришлось соврать, что десять, но они даже не распознали. И только недавно узнали правду.

Михаил до сих пор не понимает, как у него получилось работать с ювелиркой без образования и навыков.

— Кулоны и крестики, которые мне приносят, проходят через руки оценщика, продавцов. Чтобы убрать эту энергию — она не нужна новому хозяину, — приходится работать с арканом Дьявола.

Ювелирные изделия Михаила стоят от 50 тысяч рублей. Это эксклюзивные вещи, которые проходят ритуал и могут передаваться другим поколениям.

«Судьбу можно менять, и я меняю»

Михаил говорит, что ему много раз приходилось помогать тем, кто энергетически разбит. Многие заказывают амулеты.

— Большинство моих, скажем так, клиентов, обращаются с корыстной целью — сделать амулет на деньги, а игровые люди — на фарт. Иногда бывают и те, кто хочет кого-то привораживать. С этим редко работаю, но работаю. А также людей «просматриваю», какие-то жизненные ситуации, какие-то действия выполняю. Предприниматели советуются, в какой период лучше открыть бизнес и нужен ли он.

Заглянуть в будущее Михаила тоже просят.

— Многие думают про экстрасенсов, что у нас о будущем картинка такая в голове, как в телевизоре, но это немножко не так. Во-первых, интерпретация увиденного может быть разной и неправильной. А если смотреть на картах Таро, то это лишь векторы событий. Они бывают разные, и мы можем их менять. Люди, которые обращаются ко мне, в большинстве случаев думают, что судьбу никак не изменить, но ее можно менять, и я это делаю. Иногда я отговариваю от того, что выбирают люди. Но в большинстве случаев меня никто не слушает, а потом приходят и говорят: «Блин, не получилось, надо переделать». И я переделываю.

Много раз к Михаилу приходили люди с ювелирными украшениями, которые перешли по наследству от умерших родственников.

— Я говорю им, что вижу, что это с мертвеца. Они тут же объясняют, что хотят носить эти вещи на память. И вот в таком случае вещь нужно обнулить. Как-то девушка пришла и спросила, что ей делать с фамильными серьгами. Я говорю: «Отдайте дочке». «А как вы узнали, что у меня дочка?» — спросила она. Я не мог понять, о чем она, ведь дочка рядом стоит. Еще раз посмотрел — а там уже никого. Это как спонтанная галлюцинация, хотя кто-то скажет, что шизофрения.

На прощание Михаил рассказал об атрибутах, с которыми работает. Это статуэтки, составленные в разных композициях, иголки, свечи, карты Таро. С собой он их не носит.

— Волшебной палочки у меня точно нет, — смеется Михаил. — Есть шар, но больше для красоты.

ПО ТЕМЕ
Колдун Магия ТНТ Шоу Экстрасенс Битва экстрасенсов Смерть
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Zemb
6 июля 2024, 13:34
шайтан...
Гость
6 июля 2024, 13:40
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

кроликИркутск,  24

Bjorn Ironside,  39

Антон,  56

Елена,  37

Ирина,  52

Елена,  45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление