«Заключил договор со Смертью»: как живет маг-ювелир, снявшийся в «Битве экстрасенсов»

Михаил Исаков — бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» Источник: Тимофей Калмаков











Четыре года назад Михаил Исаков принял участие в шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на ТНТ. Тогда о нем сказали, что он заключил договор со Смертью. Михаил — ювелир и говорит, что заковывает фантомы в амулеты, чтобы те подольше не «разряжались». Редакция 59.RU узнала, как сложилась судьба экстрасенса после шоу.

Говорят, что Михаил заключил договор со Смертью

Стеснялся на шоу

Мы встретились с Михаилом на летней террасе у редакции. Маг пришел без волшебной палочки, не в мантии, а в обычной одежде — футболке и летних брюках. Единственным магическим атрибутом было кольцо-талисман. Как объяснил экстрасенс, притрагиваться нельзя: опасно.

— Вот, чумазый весь, — смущенно сказал наш герой, отряхиваясь, и обаятельно улыбнулся. — Сейчас лето, я в машине ковыряюсь, извиняюсь. Надо ее ремонтировать.



Оказалось, Михаил увлечен старыми автомобилями — собирает их и подолгу может с ними возиться. Одна из машин — Mercedes-Benz W140, другие похожи на него.

— Скажите, как встать, а то я не очень в этом понимаю, — сказал Михаил нашему фотографу и спрятал руки. — Если честно, на «Битве экстрасенсов» я очень стеснялся: камеры со всех сторон, работа на всеувидение — чем занимаюсь и какие у меня инструменты. Для меня это был стресс.

Михаил признался, что на шоу для того, чтобы избавиться от неуверенности, обращался за помощью к другим экстрасенсам, работающим с энергетическими потоками.

— Звонил и просил медитировать на меня, — признался Михаил. — Немного объясню: с одним из знакомых магов-эзотериков придумал перед каждым испытанием делать установку, что я нужен проекту, хотел вызвать симпатию к себе. Для укрепления установки работали еще человек десять. Они тоже проводили ритуал и медитировали, поэтому меня так долго не могли выгнать, но в итоге я ушел сам. Устал. Жил у брата, съемки были за 100 километров от Москвы. Локации менялись, преодолевал пробки до 200 километров в одну сторону, а потом обратно. И примерно к середине потерял интерес к проекту.

По словам экстрасенса, на шоу действительно приходили люди со своими проблемами, а не актеры, как предполагают некоторые зрители.

— Всё было реально, никаких подстав, так как за мной был закреплен человек-наблюдатель для того, чтоб я не контактировал с другими участниками проекта, — убедительно сообщил собеседник.

Михаил Исаков на шоу Источник: телеканал ТНТ











Думал, я как все

Михаил — из Перми. Родился в семье военного, поэтому семья постоянно перемещалась. Жили то в Казахстане, то в Уссурийске, то в Крыму. Экстрасенс перенял от родителей склонность к перемене мест, и сейчас он то в Москве, то в родной Перми.

Способности проявились еще в детстве — маленький Миша словно видел сны наяву.



— Но я не отдавал себе отчета, что это нечто выдающееся, — рассказал экстрасенс. — Был уверен, что такие вещи происходят и с другими людьми.



Как-то бабушка рассказывала ему, уже взрослому, историю из его детства.



— Я, маленький, возился с игрушками на полу, а она стояла у окна, — продолжил рассказ маг. — И вдруг я ей заявил: «Вон идет тетя Фрося», это была наша соседка. Она посмотрела в окно — и точно Фрося идет. Потом я продолжил: «Вот она дверь открывает», она смотрит — а та действительно наружную дверь открывает. «А сейчас она будет стучаться». И через мгновение Фрося стучится и заходит, а я всё это время сидел на полу. Вот такие моменты были.



Когда мальчик понял, что видит то, что не подвластно другим, стал искать ответы на вопросы, почему такое с ним происходит. Пошел в библиотеку, где были книги по магии, принес домой. Потом уехал на отдых в Крым и тогда книжки попались на глаза его бабушке. Она тут же показала находку родителям.

— Я приезжаю домой, а книжки разложены на столе, у родителей паника: «Чем ты занимаешься?» Так получилось, что одноклассник моего отца Андрей занимался магией и гипнозом, и папа его позвал к нам. На тот момент я уже начал экспериментировать над домашними, проводить разные магические опыты. Мама готовит борщ, а я делаю специальные манипуляции, и борщ через час уже прокисает. Я экспериментировал на всём и всех, на ком было возможно. Андрей, узнав об этом, сказал, что мне еще рано, надо немного подождать.



Друзья тоже видят

Экстрасенс признался, что люди, которые общаются с ним, тоже начинают видеть необычные вещи. После «Битвы экстрасенсов» Михаилу принялись звонить те близкие, которые узнали о его способностях из шоу. Они признавались, что тоже видели сверхъестественное, когда общались с ним.

— У нас в школе была одна замечательная и странная сущность, — признался Михаил. — Выглядела она как черное пятно и очень быстро перемещалась. Сидишь, бывало, на уроке, а она в стену уходит. Сидишь дальше, а она опять прошла. Не хулиганила, вела себя прилично, уроки не срывала. И вот в один из моментов мой друг как закричит: «Смотрите, какое-то чудо пролетело!» Все такие: «Что, как так?» И у меня спрашивает: «А ты видел?» Я ответил: «Конечно видел, успокойся». На тот момент я не смог ему объяснить, что это была обычная сущность. Потом уже понял, что с другом у нас произошла некая, скажем так, сонастройка друг на друга.



Михаил объяснил, что сущность в экстрасенсорике — нестатичное место силы. Она может «питаться» энергией человека или любыми его эмоциями и что-то давать взамен.

Жену Михаила первое время пугали его странности.



— Например, как-то я сидел за компьютером и общался с другим экстрасенсом через интернет — мы пытались «пощупать» друг друга, поработать между собой, это некая тренировка, — рассказал Михаил. — В какой-то момент жене показалось, что она идет за мной. Она вышла из квартиры следом за мной на улицу, а там меня не оказалось. Такой вот глюк был.



За договор со Смертью — бесконечность

Михаилу трудно рассказывать о своем даре, объяснять, что это такое: настолько всё кажется естественным. Он считает, что способности — это некое прямое знание, идущее изнутри, понимание того, что нужно делать.

— Много раз хотел, чтобы со мной этого не случалось, — признался он. — Я бы любому человеку передал всё, что знаю, но меня словно что-то заставляет заниматься магией. Был момент, когда я отошел от нее, и тут же вокруг меня и близких всё начало рушиться. И я опять к ней вернулся.



На шоу про Михаила сказали, что он заключил договор со Смертью.



— Так и есть, — продолжил рассказ Михаил. — Это не совсем было буквально так, что я сел и подписал договор, но был осознанный ритуал. Смерть — это начало и конец, это всё, поэтому я к ней пришел. С помощью магии смерти можно обнулять практически всё, до болезней. И, когда я занимаюсь талисманами и амулетами, я их сначала обнуляю.



Михаил рассказал, что во время ритуала видел некие пучки света. Позже он узнал, что так выглядят войды.

Войды — космические пустоты между галактическими нитями, в которых почти (или совсем) нет галактик, звезд и планет. Эти пустоты простираются на миллионы световых лет.



— Тогда я понял, откуда пришел и как выглядел для меня переход из одного мира в другой, где я получил ответ, который искал, и обрел силу, толкнувшую меня в этот мир. Но за этот ритуал я нахожусь здесь, на Земле, в последний раз. Не будет у меня колеса Сансары, и я должен соблюдать некие правила, чтобы, скажем так, расстаться друзьями, чтобы я больше не появился на Земле. Уйти в бесконечность навсегда.

«Сансара» в переводе с санскрита — «блуждание, странствование». В индийской философии это круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии.



Во время ритуала на шоу ТНТ Источник: телеканал ТНТ











Церковь тоже магия

Михаил говорит, что те ритуалы, которые применяют в церкви, по сути, тоже магия.



— Среди них есть хорошие действенные практики, через которые можно работать, — сообщил экстрасенс. — Там тоже есть то, что применяют в магии: ритуалы, свечи, вода, машут кадилом, таким образом задействуя воздух. И всё это магическое там «работает». У всех этих эгрегоров, которые там стоят, можно попросить что-то. Можно настроиться и брать оттуда, получать. У тебя там открытый канал, ты пришел, сделал ритуал, освободился от мыслей.



Слово «эгрегор» происходит от древне-греческого слова «бодрствующий». В эзотерике это нефизическая сущность, групповое биополе.



Маг рассказал, что в места силы нельзя приходить с плохим настроением, потому что это в десятки и сотни раз может ухудшить состояние и ситуацию.



— Просить тоже нужно правильно, — уточнил он. — Не пытаться договориться и требовать «отдай мне всё». Церковь — для многих спасение, и это хорошо.

Наш корреспондент подпал под влияние и обаяние Михаила Источник: Тимофей Калмаков











Стал ювелиром за месяц

20 лет назад Михаил занялся ювелирным искусством. Началось всё с обычного интереса к тому, что делает друг:



— Я «срисовал», так скажем, глазами то, что он делает, потом зашел в магазин и купил все инструменты. Пришел к нему с ультиматумом, что хочу, как и он, стать ювелиром, притащил его к себе домой. Друг сказал: «Если ты видел то, что я делаю, то делай — и пошел домой. И я сделал наугад, без знаний, три цепи, у меня получилось. Через две недели я уже открыл свою точку и начал ремонтировать ювелирные изделия. Еще через две-три недели ко мне пришел человек и пригласил меня работать в мастерской. Там меня спросили, сколько лет я работаю, пришлось соврать, что десять, но они даже не распознали. И только недавно узнали правду.



Михаил до сих пор не понимает, как у него получилось работать с ювелиркой без образования и навыков.

— Кулоны и крестики, которые мне приносят, проходят через руки оценщика, продавцов. Чтобы убрать эту энергию — она не нужна новому хозяину, — приходится работать с арканом Дьявола.



Ювелирные изделия Михаила стоят от 50 тысяч рублей. Это эксклюзивные вещи, которые проходят ритуал и могут передаваться другим поколениям.



«Судьбу можно менять, и я меняю»

Михаил говорит, что ему много раз приходилось помогать тем, кто энергетически разбит. Многие заказывают амулеты.



— Большинство моих, скажем так, клиентов, обращаются с корыстной целью — сделать амулет на деньги, а игровые люди — на фарт. Иногда бывают и те, кто хочет кого-то привораживать. С этим редко работаю, но работаю. А также людей «просматриваю», какие-то жизненные ситуации, какие-то действия выполняю. Предприниматели советуются, в какой период лучше открыть бизнес и нужен ли он.



Заглянуть в будущее Михаила тоже просят.



— Многие думают про экстрасенсов, что у нас о будущем картинка такая в голове, как в телевизоре, но это немножко не так. Во-первых, интерпретация увиденного может быть разной и неправильной. А если смотреть на картах Таро, то это лишь векторы событий. Они бывают разные, и мы можем их менять. Люди, которые обращаются ко мне, в большинстве случаев думают, что судьбу никак не изменить, но ее можно менять, и я это делаю. Иногда я отговариваю от того, что выбирают люди. Но в большинстве случаев меня никто не слушает, а потом приходят и говорят: «Блин, не получилось, надо переделать». И я переделываю.



Много раз к Михаилу приходили люди с ювелирными украшениями, которые перешли по наследству от умерших родственников.

— Я говорю им, что вижу, что это с мертвеца. Они тут же объясняют, что хотят носить эти вещи на память. И вот в таком случае вещь нужно обнулить. Как-то девушка пришла и спросила, что ей делать с фамильными серьгами. Я говорю: «Отдайте дочке». «А как вы узнали, что у меня дочка?» — спросила она. Я не мог понять, о чем она, ведь дочка рядом стоит. Еще раз посмотрел — а там уже никого. Это как спонтанная галлюцинация, хотя кто-то скажет, что шизофрения.



На прощание Михаил рассказал об атрибутах, с которыми работает. Это статуэтки, составленные в разных композициях, иголки, свечи, карты Таро. С собой он их не носит.

