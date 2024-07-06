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Страна и мир «Врачи в России "служат народу", а в США ездят на "Феррари"»: как терапевт перебирался в Штаты за лучшей жизнью

«Врачи в России "служат народу", а в США ездят на "Феррари"»: как терапевт перебирался в Штаты за лучшей жизнью

Переехал он вместе с супругой, которая мечтала о жизни в другой стране

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Камиль и София — врачи, познакомились, когда были студентами, и вместе переехали в США

Молодая семейная пара из Казани — Камиль и София — познакомились еще во время учебы в медицинском университете. Камиль постигал азы лечебного дела, а его возлюбленная училась на стоматолога. Она мечтала уехать из России, он, наоборот, хотел остаться. О том, как удалось прийти к согласию, где оказались ребята, насколько сложно перевестись из обычной городской поликлиники России в продвинутый американский госпиталь, рассказывает 116.RU.

София постоянно подавала документы на программы обмена студентами разных стран, волонтерские проекты, но не везло. Она пыталась довести до совершенства английский и испанский языки, трижды провалилась с переездом в Канаду и дважды — в Испанию.

Ее парень Камиль, наоборот, не представлял жизни в другой стране, совсем не знал иностранные языки, грезил работой в РКБ, а заветной мечтой было строительство собственного дома под Казанью.

Ребята сами добились успеха

Так уж вышло, что желания Софии оказались более горячими. И пара переехала в США. Камиль работает в местном госпитале, рассказывает о непростом пути в личном блоге и не может даже представить, что было бы, если бы несколько лет назад отказался от идеи переехать.

Камиль за работой

Всё началось с неожиданных сложностей — у пары, тогда еще неженатой, возникли финансовые трудности, и Софии, которая училась на платной основе, пришлось бросить университет на 3-м курсе. Камиль продолжил получать образование, пара посчитала, что его бюджетное место и успехи в учебе в приоритете. Летом девушка уговорила возлюбленного поехать в США по программе Work and Travel — заработать денег, разобраться с долгами и заодно посмотреть мир.

Затея вышла удачной: на Аляске Камиль не только заработал за 5 месяцев около 10 тысяч долларов, но и влюбился в Штаты.

— Первое время мне было очень тяжело, так как я совсем не знал английского, но понял, почему София так хотела переехать за границу, — вспоминает парень.

Камиль первое время сопротивлялся идеям возлюбленной

С тех пор о жизни за рубежом грезил уже и Камиль, только его условием был переезд именно в США. София же никогда не рассматривала Штаты всерьез — была уверена, что с документами окажется всё сложно. И пока Камиль вернулся к учебе в Казани и отбросил мечты, София принялась изучать все доступные варианты переезда: много работала, откладывала деньги, открыла шенгенские визы, купила путевки в Дубай. Всё для того, чтобы Камиль смог открыть американскую визу и поехать в США на экзамены.

В разгар всех приготовлений, во время получения визы в Штаты в Праге, начался карантин из-за коронавируса. С трудом вернувшись в Россию, ребята столкнулись с суровой реальностью: границы закрыты, мечтам не суждено сбыться, а все усилия были зря.

— У меня началась насыщенная жизнь. Я окончил медицинский в Казани, поступил на бюджет в ординатуру — на нейрохирургию. И наконец, устроился терапевтом в поликлинику, — рассказывает Камиль о том времени.

Мотивация на переезд сошла на нет — пара хорошо зарабатывала. Камиль и София часто путешествовали по России, наслаждались жизнью, и срываться куда-то как будто больше не имело смысла. Во время пандемии поженились. Но, как оказалось, София продолжала жить мечтой.

Пандемия не помешала свадьбе

Девушка настояла на том, чтобы Камиль попытался сдать экзамены для подтверждения диплома — вначале в Англии (казалось, что там конкуренция поменьше), затем в США. И оба раза парень провалил испытания. Но София не сдавалась.

— Я пошла учиться на программиста, план был такой: Камиль сдает первые два экзамена, поступает в резидентуру, нам дают какую-нибудь визу. Потом я устраиваюсь работать айтишницей, и мы начинаем жить свою лучшую американскую жизнь. Спойлер: так не получилось, — смеется София.

До работы Камиль добирается всего за полчаса

Так как дома всё было благополучно, мотивации работать для того, чтобы уехать, не было ни у Камиля, ни у Софии, поэтому переезд ни в 2020, ни в 2021 году не произошел. Случилось всё совсем иначе: пара покинула Россию резко, зимой 2022 года. Вначале уехала София, через две недели присоединился муж.

Будучи во Франции, София нашла русскоговорящего риелтора, который мог бы помочь найти жилье в Чикаго на первое время. В США ребята приехали по туристической визе, София устроилась мастером по маникюру, хотя прежде никогда этим не занималась. Пара обращалась к различным юристам в Чикаго, Нью-Йорке, Майами, потратила кучу денег, пытаясь получить новые документы, но всё впустую.

Красивые, целеустремленные и успешные

— Мы никого не знали в Чикаго, сняли ужасную комнату на первые дни. Квартиры, которые нравились, даже не показывали, потому что у нас не было никаких документов. Нужна была кредитная история в США, официальная работа, — вспоминает София.

В итоге ребятам удалось найти неплохой вариант, но хозяин наотрез отказался сдавать им квартиру — переживал, что не смогут ее оплачивать. Камилю и Софии пришлось заплатить за 4 месяца вперед, плюс депозит — 8 тысяч долларов. Ушли все деньги.

— У нас не было другого выхода. Мы купили одеяло и спали первое время на полу, вместо подушек использовали свои вещи. Квартира была абсолютно пустая, но мы были счастливы, — делится опытом девушка.

Ради мечты можно и на полу поспать

София по-прежнему работала мастером маникюра — правда, из ее зарплаты вычли сумму за обучение, которое пришлось пройти.

Камиль тем временем был в полной растерянности. Он не понимал, чем заниматься дальше. В родной Казани осталась налаженная жизнь, он был врачом, а тут не знал, как и подступиться к медицине.

— София нашла мне работу на стройке, ей в салоне платили 12 долларов в час, мне — 17. И я наивно полагал, что после работы на стройке буду готовиться к экзаменам, чтобы стать врачом в Штатах. Конечно же, работая по 10 часов 6 дней в неделю, я так уставал, что ни о какой учебе и речи быть не могло, — говорит Камиль.

Тогда пара приняла серьезное, но сложное решение. На кону стояло будущее. София взяла всю финансовую нагрузку на себя, чтобы Камиль смог готовиться к экзаменам.

Пока она работала круглыми сутками, он дневал и ночевал над учебниками

София стала работать не только мастером маникюра. Она трудилась и официанткой, и барменом в кафе и ночном клубе. Она платила за квартиру, еду, адвоката. В какой-то момент у девушки началась депрессия, она постоянно плакала от усталости. Камиль тем временем по 10–12 часов в день сидел над учебниками.

— С самого начала экзамена я думал, что не сдам, хотя пробники писал на 70% и выше. На третьем блоке вопросов даже хотел встать и уйти, но решил быть до конца, — вспоминает Камиль.

Ребята две недели ждали результатов и за это время успели покрутиться в студенческой тусовке. Студенты, все как один, оказались богатыми, Камилю и Софии было стыдно признаваться в том, что они не так обеспечены. Впоследствии та компания, с которой ребята проводили время, их разочаровала.

— В Америке тоже связи имеют значение. Например, был парень, который просто завалил экзамены и планировал их пересдавать. При этом для него уже было готово место в резидентуре. Общаться было особо не о чем. Большая часть ребят сидела на кокаине, и нам оказалось не по пути, — рассказывают супруги.

В статусе туристов супругам оставаться больше не хотелось

Камиль успешно сдал первый экзамен, и ребята вплотную занялись вопросом документов — оставаться в статусе туристов они уже не могли. Все вокруг постоянно их осуждали.

— Девочки на работе говорили в лицо, что муж сидит у меня на шее. Камилю на стройке, когда он увольнялся, сказали, что мы — тупые, если думаем, что сможем сдать экзамены. Родители с обеих сторон говорили, что ничего не получится и мы должны вернуться домой. Но мы всё равно продолжали свой путь. Знали, что лучше помучиться сейчас, чем жалеть всю жизнь от того, что не рискнули, — признается София.

Ребята прошли все круги ада, заручились поддержкой посторонних русскоязычных людей, которых случайно встретили в США, и за две недели собрали все необходимые документы для грин-карты. И им пришло онлайн-одобрение. А еще через две недели — и разрешение на работу. Физическую грин-карту ребятам прислали в конце мая.

Теперь есть грин-карта

Первое предложение по работе именно в медицинской сфере Камиль получил, просто откликнувшись на вакансию, — стал работать гистологом в госпитале в Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Когда пару спрашивают, стоили ли все усилия полученного результата, они в качестве аргумента называют зарплаты американских врачей. Заработки российских коллег не идут с ними ни в какое сравнение.

— Мне постоянно пытаются лишний раз напомнить о клятве Гиппократа или мое любимое: «Ты должен служить народу». Нигде в мире уже нет такого, как в странах СНГ, потребительского отношения к врачам. Везде врач уже не обязан работать за бесплатно или копейки. Учиться сложно и дорого, поэтому это высокооплачиваемая профессия. Я потратил 6 лет университета, год ординатуры (пусть я ее и не закончил), 2 года подготовки к экзаменам и еще 5–6 лет потрачу в резидентуре. Почему врачи в России должны «служить народу», а врачи в США ездят на «Феррари»?! — возмущается Камиль.

Камиль планирует продвигаться по карьерной лестнице

Ребята говорят, что живут лучшую жизнь. Камиль радуется хорошей работе, где он может не только зарабатывать большие деньги, но и разбирать интересные профессиональные кейсы. А София готовится к рождению первенца — весной молодые узнали, что станут родителями.

Супруги подробно рассказывают о сложном пути из Казани в Штаты в личном блоге и даже проводят консультации для тех, кто хотел бы повторить их успех. В частности, Камиль дает советы врачам из России, которые не верят в то, что могут сделать такой карьерный скачок.

Если бы София не была такой упорной, вряд ли бы что-то получилось

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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