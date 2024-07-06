«Врачи в России "служат народу", а в США ездят на "Феррари"»: как терапевт перебирался в Штаты за лучшей жизнью

Камиль и София — врачи, познакомились, когда были студентами, и вместе переехали в США Источник: doctor_v_usa / Instagram*











Молодая семейная пара из Казани — Камиль и София — познакомились еще во время учебы в медицинском университете. Камиль постигал азы лечебного дела, а его возлюбленная училась на стоматолога. Она мечтала уехать из России, он, наоборот, хотел остаться. О том, как удалось прийти к согласию, где оказались ребята, насколько сложно перевестись из обычной городской поликлиники России в продвинутый американский госпиталь, рассказывает 116.RU.

София постоянно подавала документы на программы обмена студентами разных стран, волонтерские проекты, но не везло. Она пыталась довести до совершенства английский и испанский языки, трижды провалилась с переездом в Канаду и дважды — в Испанию.

Ее парень Камиль, наоборот, не представлял жизни в другой стране, совсем не знал иностранные языки, грезил работой в РКБ, а заветной мечтой было строительство собственного дома под Казанью.

Ребята сами добились успеха Источник: doctor_v_usa / Instagram*











Так уж вышло, что желания Софии оказались более горячими. И пара переехала в США. Камиль работает в местном госпитале, рассказывает о непростом пути в личном блоге и не может даже представить, что было бы, если бы несколько лет назад отказался от идеи переехать.

Камиль за работой Источник: doctor_v_usa / Instagram*

Всё началось с неожиданных сложностей — у пары, тогда еще неженатой, возникли финансовые трудности, и Софии, которая училась на платной основе, пришлось бросить университет на 3-м курсе. Камиль продолжил получать образование, пара посчитала, что его бюджетное место и успехи в учебе в приоритете. Летом девушка уговорила возлюбленного поехать в США по программе Work and Travel — заработать денег, разобраться с долгами и заодно посмотреть мир.



Затея вышла удачной: на Аляске Камиль не только заработал за 5 месяцев около 10 тысяч долларов, но и влюбился в Штаты.

— Первое время мне было очень тяжело, так как я совсем не знал английского, но понял, почему София так хотела переехать за границу, — вспоминает парень.

Камиль первое время сопротивлялся идеям возлюбленной Источник: doctor_v_usa / Instagram*











С тех пор о жизни за рубежом грезил уже и Камиль, только его условием был переезд именно в США. София же никогда не рассматривала Штаты всерьез — была уверена, что с документами окажется всё сложно. И пока Камиль вернулся к учебе в Казани и отбросил мечты, София принялась изучать все доступные варианты переезда: много работала, откладывала деньги, открыла шенгенские визы, купила путевки в Дубай. Всё для того, чтобы Камиль смог открыть американскую визу и поехать в США на экзамены.

В разгар всех приготовлений, во время получения визы в Штаты в Праге, начался карантин из-за коронавируса. С трудом вернувшись в Россию, ребята столкнулись с суровой реальностью: границы закрыты, мечтам не суждено сбыться, а все усилия были зря.

Источник: doctor_v_usa / Instagram*

— У меня началась насыщенная жизнь. Я окончил медицинский в Казани, поступил на бюджет в ординатуру — на нейрохирургию. И наконец, устроился терапевтом в поликлинику, — рассказывает Камиль о том времени.

Мотивация на переезд сошла на нет — пара хорошо зарабатывала. Камиль и София часто путешествовали по России, наслаждались жизнью, и срываться куда-то как будто больше не имело смысла. Во время пандемии поженились. Но, как оказалось, София продолжала жить мечтой.

Пандемия не помешала свадьбе Источник: doctor_v_usa / Instagram*











Девушка настояла на том, чтобы Камиль попытался сдать экзамены для подтверждения диплома — вначале в Англии (казалось, что там конкуренция поменьше), затем в США. И оба раза парень провалил испытания. Но София не сдавалась.



— Я пошла учиться на программиста, план был такой: Камиль сдает первые два экзамена, поступает в резидентуру, нам дают какую-нибудь визу. Потом я устраиваюсь работать айтишницей, и мы начинаем жить свою лучшую американскую жизнь. Спойлер: так не получилось, — смеется София.

До работы Камиль добирается всего за полчаса Источник: doctor_v_usa / Instagram*

Так как дома всё было благополучно, мотивации работать для того, чтобы уехать, не было ни у Камиля, ни у Софии, поэтому переезд ни в 2020, ни в 2021 году не произошел. Случилось всё совсем иначе: пара покинула Россию резко, зимой 2022 года. Вначале уехала София, через две недели присоединился муж.

Будучи во Франции, София нашла русскоговорящего риелтора, который мог бы помочь найти жилье в Чикаго на первое время. В США ребята приехали по туристической визе, София устроилась мастером по маникюру, хотя прежде никогда этим не занималась. Пара обращалась к различным юристам в Чикаго, Нью-Йорке, Майами, потратила кучу денег, пытаясь получить новые документы, но всё впустую.

Красивые, целеустремленные и успешные Источник: doctor_v_usa / Instagram*











— Мы никого не знали в Чикаго, сняли ужасную комнату на первые дни. Квартиры, которые нравились, даже не показывали, потому что у нас не было никаких документов. Нужна была кредитная история в США, официальная работа, — вспоминает София.



В итоге ребятам удалось найти неплохой вариант, но хозяин наотрез отказался сдавать им квартиру — переживал, что не смогут ее оплачивать. Камилю и Софии пришлось заплатить за 4 месяца вперед, плюс депозит — 8 тысяч долларов. Ушли все деньги.

— У нас не было другого выхода. Мы купили одеяло и спали первое время на полу, вместо подушек использовали свои вещи. Квартира была абсолютно пустая, но мы были счастливы, — делится опытом девушка.

Ради мечты можно и на полу поспать Источник: doctor_v_usa / Instagram*











София по-прежнему работала мастером маникюра — правда, из ее зарплаты вычли сумму за обучение, которое пришлось пройти.

Камиль тем временем был в полной растерянности. Он не понимал, чем заниматься дальше. В родной Казани осталась налаженная жизнь, он был врачом, а тут не знал, как и подступиться к медицине.



— София нашла мне работу на стройке, ей в салоне платили 12 долларов в час, мне — 17. И я наивно полагал, что после работы на стройке буду готовиться к экзаменам, чтобы стать врачом в Штатах. Конечно же, работая по 10 часов 6 дней в неделю, я так уставал, что ни о какой учебе и речи быть не могло, — говорит Камиль.

Тогда пара приняла серьезное, но сложное решение. На кону стояло будущее. София взяла всю финансовую нагрузку на себя, чтобы Камиль смог готовиться к экзаменам.

Пока она работала круглыми сутками, он дневал и ночевал над учебниками Источник: doctor_v_usa / Instagram*











София стала работать не только мастером маникюра. Она трудилась и официанткой, и барменом в кафе и ночном клубе. Она платила за квартиру, еду, адвоката. В какой-то момент у девушки началась депрессия, она постоянно плакала от усталости. Камиль тем временем по 10–12 часов в день сидел над учебниками.

— С самого начала экзамена я думал, что не сдам, хотя пробники писал на 70% и выше. На третьем блоке вопросов даже хотел встать и уйти, но решил быть до конца, — вспоминает Камиль.

Ребята две недели ждали результатов и за это время успели покрутиться в студенческой тусовке. Студенты, все как один, оказались богатыми, Камилю и Софии было стыдно признаваться в том, что они не так обеспечены. Впоследствии та компания, с которой ребята проводили время, их разочаровала.

— В Америке тоже связи имеют значение. Например, был парень, который просто завалил экзамены и планировал их пересдавать. При этом для него уже было готово место в резидентуре. Общаться было особо не о чем. Большая часть ребят сидела на кокаине, и нам оказалось не по пути, — рассказывают супруги.

В статусе туристов супругам оставаться больше не хотелось Источник: doctor_v_usa / Instagram*











Камиль успешно сдал первый экзамен, и ребята вплотную занялись вопросом документов — оставаться в статусе туристов они уже не могли. Все вокруг постоянно их осуждали.

— Девочки на работе говорили в лицо, что муж сидит у меня на шее. Камилю на стройке, когда он увольнялся, сказали, что мы — тупые, если думаем, что сможем сдать экзамены. Родители с обеих сторон говорили, что ничего не получится и мы должны вернуться домой. Но мы всё равно продолжали свой путь. Знали, что лучше помучиться сейчас, чем жалеть всю жизнь от того, что не рискнули, — признается София.

Ребята прошли все круги ада, заручились поддержкой посторонних русскоязычных людей, которых случайно встретили в США, и за две недели собрали все необходимые документы для грин-карты. И им пришло онлайн-одобрение. А еще через две недели — и разрешение на работу. Физическую грин-карту ребятам прислали в конце мая.

Теперь есть грин-карта Источник: doctor_v_usa / Instagram*











Первое предложение по работе именно в медицинской сфере Камиль получил, просто откликнувшись на вакансию, — стал работать гистологом в госпитале в Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Когда пару спрашивают, стоили ли все усилия полученного результата, они в качестве аргумента называют зарплаты американских врачей. Заработки российских коллег не идут с ними ни в какое сравнение.

— Мне постоянно пытаются лишний раз напомнить о клятве Гиппократа или мое любимое: «Ты должен служить народу». Нигде в мире уже нет такого, как в странах СНГ, потребительского отношения к врачам. Везде врач уже не обязан работать за бесплатно или копейки. Учиться сложно и дорого, поэтому это высокооплачиваемая профессия. Я потратил 6 лет университета, год ординатуры (пусть я ее и не закончил), 2 года подготовки к экзаменам и еще 5–6 лет потрачу в резидентуре. Почему врачи в России должны «служить народу», а врачи в США ездят на «Феррари»?! — возмущается Камиль.

Камиль планирует продвигаться по карьерной лестнице Источник: doctor_v_usa / Instagram*

Ребята говорят, что живут лучшую жизнь. Камиль радуется хорошей работе, где он может не только зарабатывать большие деньги, но и разбирать интересные профессиональные кейсы. А София готовится к рождению первенца — весной молодые узнали, что станут родителями.

Супруги подробно рассказывают о сложном пути из Казани в Штаты в личном блоге и даже проводят консультации для тех, кто хотел бы повторить их успех. В частности, Камиль дает советы врачам из России, которые не верят в то, что могут сделать такой карьерный скачок.

Если бы София не была такой упорной, вряд ли бы что-то получилось Источник: doctor_v_usa / Instagram*









