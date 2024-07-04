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Страна и мир репортаж «Станет примером для правоохранителей всей страны». Посмотрели, что происходит рядом с изъятым домом Александра Невзорова***

«Станет примером для правоохранителей всей страны». Посмотрели, что происходит рядом с изъятым домом Александра Невзорова***

Известного журналиста и его жену признали экстремистским объединением и постановили передать их собственность государству

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5 комментариев

Октябрьский районный суд 2 июля признал журналиста Александра Невзорова* ** и его жену Лидию* экстремистским объединением и постановил передать их собственность государству. Такой семейный подряд — новинка в современной России, поэтому наши коллеги из «Фонтанки» попробовала разобраться с юридической стороной вопроса и присмотрелись к изъятому семейному имуществу.

Есть ли у семьи устав?

В резолютивной части судебного решения сказано, что решение суда по административному заявлению прокурора Санкт-Петербурга направлено на защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц.

«Запретить на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович <...>, Невзорова Лидия Алексеевна <...> в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Обратить имущество запрещенного объединения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации», — постановила судья Елена Николаева.

По данным «Фонтанки.ру», в изъятом: три земельных участка в Лисьем Носу, на улице Новоцентральной, деревянный жилой дом, двухэтажное здание, автомобиль Hyundai VI (EQUUS, Centenial) 2016 года выпуска. Согласно картам комитета имущественных отношений, кадастровая стоимость участков — 10,1 миллиона, 9,2 миллиона и 10,7 миллиона рублей. Площадь жилого дома — 112 квадратных метров, площадь здания — 133 квадратных метра.

«Фонтанка.ру» попробовала связаться с экспертом СПбГУ, заключение которого стало основанием для признания Невзоровых экстремистами. Это проректор по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ, кандидат наук в области искусствоведения Анастасия Ярмош. Отвечать на вопросы о том, какие признаки совместной экстремистской деятельности были выявлены в постах Лидии и Александра, эксперт отказалась и предложила связаться с пресс-службой университета.

На каком основании можно было признать семью Невзоровых экстремистским объединением? Общую логику и аргументы прокуратуры в разговоре с «Фонтанкой.ру» описал их адвокат Алексей Прянишников***.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Прянишниковым Александром Ивановичем либо касается деятельности иностранного агента Прянишникова Александра Ивановича.

По его словам, в рамках экспертизы было проанализировано большое количество постов и по итогам этого написано масштабное заключение, вывод которого прост: в высказываниях супругов есть экстремистские высказывания. Именно этим документом и обосновали изъятие имущества, ссылаясь на две основных законодательных нормы.

Во-первых, это статья 29 Конституции России, которая запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Во-вторых, это федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности».

В законе указано, что экстремистским объединением могут быть признаны общественные или религиозные объединения. И перечислены несколько организационно-правовых форм таких объединений. Однако адвокат настаивает, что в случае с семьей это неприменимый закон, так как речь идет о супружеской паре, состоящей в законном браке, а семейные правоотношения регулируются Семейным кодексом. Позиция защиты была в том, что Невзоровы не могут быть экстремистским объединением, поэтому и их имущество было просто семейно нажитым и никак не могло быть изъято. Однако суд решил иначе: поскольку Невзоровы — экстремистская ячейка, их имущество — собственность экстремистского объединения, поэтому подлежит немедленному изъятию.

По его мнению, этот прецедент станет примером для правоохранителей всей страны, и они, скорее всего, будут масштабировать этот опыт. Признание пары экстремистским объединением по результатам лингвистической экспертизы — сравнительно легкий и быстрый способ изъять имущество у физических лиц. Решение суда подлежит исполнению немедленно, без ожидания результатов апелляции. Всё это может затронуть не только официально зарегистрированные семьи, но и любые пары.

«Неделю как шифер с крыши сорвало»

Корреспондент «Фонтанки.ру» посмотрела, что происходит рядом с только что изъятыми земельными участками вечером 2 июля. Судя по всему, ни самих Невзоровых, ни их родственников не было здесь как минимум с 1 июля. Из почтового ящика выглядывают извещения (внезапно — с символикой Министерства связи СССР), датированные 1 июля 2024-го: почтальон просит явиться за получением телеграммы, которую не удалось доставить. Достучаться пытались до самих Лидии и Александра и мамы Лидии, которая здесь жила.

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Соседи рассказывают, что самих Невзоровых тут не было давно, жила в доме в основном пожилая мама Лидии, но и ее не видать как минимум месяц. Раньше за домом присматривал обслуживающий персонал. Сотрудники, по словам соседей, приходили раз в три дня, но недавно перестали это делать.

«После того как Невзоров уехал отсюда, очень редко вижу кого-либо. Неделю как шифер с крыши сорвало, а обслуживающего персонала так и нет, раньше такого не бывало никогда», — рассказывает один из соседей.

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Невзоров известен своей любовью к лошадям, и раньше они здесь были, но их лет пять уже как нет.

На воротах по-прежнему установлены две камеры, вокруг достаточно высокий забор. Башенку дома видно с соседней, Лесной, улицы.

Многие соседи говорят, что не привыкли общаться друг с другом, поэтому мало знают, что у кого происходит. У них у самих в основном высокие глухие заборы и ухоженные дома.

«У нас дружить с соседями не принято», — говорит местная жительница.

Судя по картам, на одном из земельных участков Невзоровых, на расстоянии от остальных, было здание, похожее на большую конюшню. Рядом лес.

Автомобиля, изъятого государством, по крайней мере, с улицы не видно. «Фонтанка.ру» нашла его фотографии в Сети: обычный, достаточно скромный, черного цвета. Подержанные машины такой же и похожих моделей продаются по цене от одного до двух миллионов рублей.

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В списке переданного государству значится не только недвижимость и автомобиль, но и часть ООО «Питер-Техпроект — Новые ресурсы», которое занималось строительством жилых и нежилых зданий. По данным системы СПАРК, компания находится в стадии ликвидации и имеет отрицательный показатель прибыли по состоянию на 2023 год. Она была зарегистрирована в 2006 году, принадлежала на 25% Лидии Невзоровой и на 75% — ООО «Питер-Техпроект» (сейчас у компании отсутствует собственный капитал и отрицательная прибыль).

* Александр и Лидия Невзоровы признаны экстремистским объединением в России.

** Александр Невзоров признан Минюстом РФ иностранным агентом.

*** Алексей Прянишников признан Минюстом РФ иностранным агентом.

ПО ТЕМЕ
Александр Невзоров Иноагент Изъятие Лишили жилья
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Комментарии
7
Гость
4 июля 2024, 00:39
О чём же этот низкопробный сброс? Я так и не понял, что же творится рядом с конфискованным домом изменника? 🤔
Гость
4 июля 2024, 00:41
/Внук Ветеранов/ Почему борьба с фашизмом стала экстремизмом? Впрочем, этот риторический вопрос, на который все знают ответ.
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