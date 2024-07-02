«Мама не рада, что я живу такую жизнь»: бегство от пожара и затопленный лагерь — как хрупкая мотоциклистка объездила пол-России

Дарья проехала десятки тысяч километров на байке Источник: предоставлено героиней публикации











Миниатюрная Дарья Зонова живет в Новосибирске и работает логистом в транспортной компании. Но есть у девушки и весьма нестандартное увлечение: она путешествует на мотоцикле по миру. На счету отчаянной сибирячки не только Россия, но уже и Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Монголия. Смелая девушка рассказала НГС о своем увлечении, которое плавно переросло в смысл жизни, и о том, какие приключения встречались на ее пути. Подробности — в материале НГС.



«Поздний ребенок»

Первое путешествие девушке пришлось продолжать одной Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Жительница Новосибирска Дарья Зонова до 27 лет водила автомобиль, пока не подошел срок менять водительское удостоверение. Она долго грезила путешествиями на двух колесах, но до тех пор все не решалась.

— Я в отношении мото «поздний ребенок». Понимание, что мне всё это интересно и нужно, пришло в 27 лет. То, что езда по городу и всякие громкие ночные мотонепотребства не для меня, было понятно сразу — с самого начала я грезила о путешествиях на двух колесах. Мне как раз нужно было менять водительское удостоверение по сроку, 10 лет уже подходило категории В. Ну я и решила убить сразу двух зайцев: и новую категорию открыть, и права поменять. До того момента я даже на велосипеде ездить не умела толком. Да и чего греха таить — и сейчас не умею, — улыбается сибирячка.



Учеба далась девушке легко, правда, права она получила не с первого раза. Первый мотоцикл Дарья купила в 2016 году, когда еще училась на категорию А — это была Yamaha XJ400S Diversion. Как и почти все первые мотоциклы у новичков из-за неопытности при выборе и ограничениях в финансах, он приносил девушке сплошные страдания: постоянно ломался и чаще стоял в гараже, чем использовался по назначению.

В обычной жизни Дарья — хрупкая и нежная девушка Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Затем начинающая мотоциклистка продала его и купила Honda CB400SF 1999 года.

— Кубатура (мощность мотоцикла, измеряемая в кубических сантиметрах. — Прим. ред.) у него была та же, что и у первого, но мотоцикл оказался удачнее и свежее, да еще и история у него была прозрачная. Повышать кубатуру тогда было рано — всему свое время. На нем мне уже было не страшно куда-либо поехать хотя бы на расстояние в пару тысяч километров, — вспоминает девушка.

У Дарьи много планов на будущее Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Когда мотоцикла перестало хватать на трассе, Дарья купила Yamaha FZ6R. Он был уже мощнее — на 600 кубов, и, признается девушка, ей стало значительно веселее. Через пару сезонов она поменяла класс с дорожных мотоциклов на туристический эндуро (дисциплина мотоспорта и велоспорта и класс мотоцикла, предполагает агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах). Сейчас Дарья уже второй сезон ездит на BMW F700GS 2013 года.



— В связи с тем, что я небольшого роста, всего 160 сантиметров, да и вообще не очень большой и сильный человечек, мне бывает сложновато управляться с моим BMW, он для меня высоковат. Но в данном классе это самый маленький мотоцикл, так что, как говорится, улыбаемся и стараемся лишний раз не упасть на месте, — смеется собеседница НГС.



«Опасная штука»





Иногда Дарья сталкивается с непониманием со стороны окружения, да и в целом ее увлечение довольно опасное и рисковое, но девушка не унывает.



— Если окружение тебя не принимает таким, какой ты есть — значит, это не твое окружение. Моя мама не рада, конечно, что ее единственная дочь живет именно такую жизнь. Но поддерживать меня ей это не мешает совершенно. И это очень важно, — говорит девушка. — Да, мотоцикл — опасная штука. Но садясь за руль, каждый должен самостоятельно осознавать степень опасности и контролировать не только себя и свои действия, но и следить за всеми остальными участниками дорожного движения. Не говорю, что если я выбрала этот вид транспорта, то все вокруг должны быть озадачены моей безопасностью, но элементарные вежливость и внимательность на дороге могут спасать жизни.

С собой мотопутешественники берут много вещей Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Дарья уверена, что добиться культуры на дороге можно, начав с себя. Часто, по ее наблюдениям, водители настолько увлечены гаджетами, что не следят за дорогой. Она также призналась, что часто сталкивается с неуважением к себе на дороге именно со стороны водителей легковых автомобилей, которые питаюсь особую неприязнь к водителям фур и мотоциклов. но девушка их даже оправдывает.



— Их достали другие не сильно сознательные водители мотоциклов, и они обозлились на всех, их можно понять. Но легче от этого не становится. А вот водители фур на трассах обычно только помогают, большое им спасибо за это, — говорит сибирячка.



Парни-мотоциклисты тоже к коллегам по увлечению относятся с уважением, всегда помогут в случае надобности.



«Пристанища для бродяг на двух колесах»

Дарья доехала и до Киргизии Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Дарья села на мотоцикл именно ради путешествий. Осмелиться было не сложно — ее друзья собирались компанией ехать на Байкал и позвали ее с собой, но из всей группы в итоге поехали только двое. В 400 км от Новосибирска у товарища Дарьи сломался мотоцикл, и дальше свой путь девушка была вынуждена продолжить в одиночку.

— Было, конечно, страшно, но у мототуристов везде есть свои люди и развитая сеть байкпостов — это такие пристанища для бродяг на двух колесах, где ты можешь получить безопасный ночлег для себя и мотоцикла, а также иную помощь при необходимости. Да и просто человеческое общение, — объясняет мотоциклистка.



За годы путешествий у Дарьи скопилось много захватывающих и опасных историй. Например, в 2019 году в Республике Бурятия их лагерь на фестивале «Байкальский берег» недалеко от поселка Танхой затопило из-за непрекращающихся дождей. Оттуда мотоциклистам буквально пришлось выносить своих железных коней на руках по пешеходным подвесным мостикам, потому что обычные мосты попросту смыло водой.

Нередко путешественники сталкиваются с опасностями Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











В Ачинск, небольшой город Красноярского края, Дарья попала, когда там случился пожар на складе. Сибирячка вспоминает, что измотанная дорогой заехала туда на ночлег, но ей пришлось экстренно бежать из города на безопасное расстояние.



В Тулуне в 2019 году федеральную трассу перекрыли на много дней, и мототуристы объезжали затопленные территории окольными путями, в том числе по железнодорожному мосту, где каждые 5 минут ходят поезда.



— Опасные ситуации из-за нерадивых слепых водителей вообще не счесть. Но когда эта ситуация уже пережита, вспоминается она весьма легко — ты же уже всё решил, чего переживать? За несколько лет на мотоцикле мне повезло побывать на Байкале, в Самаре, Салехаде, на Алтае, в Хакасии, Бурятии, в Монголии, Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Поездки выходного дня в радиусе 1000 км я даже не беру в счет, — улыбается путешественница.

Во время путешествия по степи в Монголии Дарья наткнулась на засыпанную грунтом дорогу — издалека казалось, что это поворот Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











По меркам мотопутешественников Дарья — начинающий турист, впереди еще много неохваченных территорий. Девушка мечтает побывать на Кольском полуострове, в Магадане, в Якутии, пройти Памирский тракт, доехать до Дальнего Востока, побывать на Камчатке и Сахалине.



— Мир большой, охота посмотреть на него весь из-за руля своего мотоцикла. Ближайшая поездка планируется в конце июля — в Хакасию и Тыву, планирую проехать так называемое Саянское кольцо. На следующий год пока планы туманны. Возможно, в мае рвану в Среднюю Азию погреться после зимы, а потом еще во Владивосток через Монголию, возможно, на Ямал, — размышляет экстремальная путешественница.



«Мои кони меня не подводят»

Время от времени любой транспорт ломается. Когда такое случается с мотоциклом Дарьи, она предпочитает доверяться профессионалам. Сама девушка, по ее словам, может только помыть цепь и смазать ее.



— Обслуживанием заниматься должны специально обученные люди, которые всё знают и всё умеют. Но в основном мои кони меня не подводят, мы их обслуживаем впрок. Согласитесь: выезжать на неподготовленной технике в поездку, например, даже в 7 тысяч километров — как минимум легкомысленно. С собой всегда набор инструментов, наборы для ремонта колес, компрессор, монтажки, средства для мойки и смазки цепи, пластиковые стяжки и армированный скотч. Сама, возможно, я и не смогу всем этим воспользоваться, но найти помощь намного проще, если есть инструмент, — объясняет девушка.

Обслуживание байка девушка доверяет профессионалам Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Дарья — заботливая хозяйка и зимой хранит свою, как ласково говорит она, «коняшку» в гараже — подальше от плохой погоды, чужих рук и глаз. На вопрос, сколько денег нужно на обслуживание мототехники, сибирячка призналась: на мотоцикл денег она не считает.



— Вопрос финансов весьма относительный — мне для него не жалко. Эти суммы я считаю необходимыми тратами на свои эмоции и безопасное их получение, конечно же. Но для человека, который не в теме, это будет баловством и излишней расточительностью, — объясняет собеседница.

Зимой сибирячка (в центре) участвует в мотопробеге на советских мотоциклах Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Кстати, зимой девушка тоже время от времени ездит на мотоцикле: уже 7 лет она с друзьями участвует в зимнем мотопробеге, который устраивают в начале января, — «МотоДубак». Люди на советских мотоциклах с люльками проезжают около 1000 километров за пару-тройку дней по городам Сибири. Очень весело, говорит Дарья.

«Объединенные общей идеей»

За модой мотоциклисты не гоняются Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











У мотоциклистов есть специальная экипировка, без которой особенно в дальней дороге не обойтись. Цены на нее разные. Например, куртку со штанами можно купить и за 20 тысяч, и за 200. Дарья шутит, что во время поездок на ней «из гражданского» только нижнее белье.

— Езда на мото обязывает использовать специализированную мотоэкипировку. И если ПДД регламентируют только наличие мотошлема, то здравый смысл заставляет одеваться во все специальное от пяточек до макушки. Это высокие мотоботы с мощной подошвой, защитой голеностопа и голени, мотокуртка с защитными вставками для спины, плеч и локтей, мотоштаны с защитой коленей, мотоперчатки, устойчивые к истиранию об асфальт и спасающие от летящих в пальцы камушков, мотодождевики, позволяющие ехать в ливень так же сухо и комфортно, как и без него. Да, все это очень жарко, но лечиться потом очень дорого, — говорит мотопутешественница.

Мотопутешественники стараются поддерживать друг друга Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Моды как таковой у мотоциклистов нет — каждый одевается так, как диктуют ему личные предпочтения, поставленные задачи и кошелек. Но, отмечает Дарья, никогда мотопут (мотопутешественник) в хорошем комплекте от ведущих европейских брендов не будет свысока смотреть на другого, одетого в более простенькие вещи отечественных или китайских производителей.

— Дорога у нас одна, — объясняет сибирячка. — Вообще, мотодвижение — достаточно дружная история, и укладывать ее в рамки одного города не совсем правильно. Люди, объединенные общей идеей, в принципе держатся вместе, и это нормально, — считает Дарья.

Часто мотоциклисты находят друзей и свои половины среди единомышленников Источник: предоставлено Дарьей Зоновой











Сибирячка состоит в международном объединении мототуристов. По ее словам, участников в объединении много, и они есть практически везде. Нередко в сообществах мотопутешественники обретают компаньонов для дороги, друзей и даже вторые половинки.

— Кто ищет, то всегда найдет то, что ему необходимо, — заключила сибирячка.



Ранее НГС писал о том, что новосибирский гонщик потратил миллион на мотоцикл ради победы в соревнованиях. Денис Куртуков каждый раз торгуется с собой на соревнованиях, но не может остановиться, так как хочет побеждать.

