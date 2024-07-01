Стало известно, выступит ли Канье Уэст в «Лужниках»: новости 30 июня

Рэпер прилетел в Москву на день рождения друга Источник: NEIL MOCKFORD / GC IMAGES / GETTY IMAGES











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 июня.



Канье Уэст приехал в Россию

В Москву приехал американский рэпер Канье Уэст. В российской столице ожидается концерт рэпера, сообщила телеведущая и продюсер Яна Рудковская.

По предварительным данным, Уэст приехал на день рождения к известному дизайнеру Гоше Рубчинскому, с которым они давно дружат. Рубчинскому исполнилось 40 лет. Также, как уточняет Рудковская, рэпер заселился в один из московских отелей.



— Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить?! — написала Рудковская.



Однако информация о концерте оказалась ложной. Об этом сообщил ТАСС гендиректор организующего выступления зарубежных звезд в РФ концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

По его словам, пару месяцев назад рэпер заявил о желании выступить в России, после чего с ним связывались разные промоутеры, в том числе он сам и глава компании SAV Entertainment Надя Соловьева. Но всё закончилось ничем. По его словам, в Лужниках информацию о предстоящем выступлении также опровергли.



Украинские беспилотники атаковали Курскую и Липецкую области

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа. Об этом утром 30 июня сообщили в Минобороны.



По данным военного ведомства, 15 БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Курской области, девять аппаратов сбили над Липецкой областью, по четыре дрона в Воронежской и Брянской областях, а также по два БПЛА над Орловской и Белгородской областями.



— Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех, — написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.



По его словам, девять беспилотников сбили в Липецке над промышленной зоной. Обломок упал на крышу частного жилого дома. На месте работают специальные службы.



В Тимском районе Курской области обломками БПЛА выбиты окна и посечен фасад в местной школе, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. В трех домах обломками повредило крыши, заборы, а также выбило окна. Люди не пострадали.



В Волгоградской области несколько человек отравились салатами из местной пекарни

В городе Волжский Волгоградской области несколько человек отравились салатами, купленными в местной пекарне. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. По данным ведомства, среди пострадавших шестилетний ребенок.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч.1 статьи 238 УК РФ). Пострадавших госпитализировали, отмечает СК. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

В Томске семилетний ребенок упал с десятого этажа и выжил

В Томске семилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже дома по улице Богдана Хмельницкого. Он выжил, сообщили в областной прокуратуре.

Источник: tomskoblproc / T.me











— Ребенок доставлен в медицинское учреждение, он находится в тяжелом состоянии в реанимации, — передали в ведомстве.

