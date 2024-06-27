Дорогое путешествие: новосибирцам продают билеты в солнечный Баку и обратно за рекордные 544 тысячи — откуда такая цена

Вылет запланирован на 1 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На сайте сервиса бронирования «Яндекс Путешествия» выставили авиабилеты из Новосибирска до Баку и обратно, общая стоимость которых на одного человека составляет рекордные 544 605 рублей. И это эконом-класс. Вылет в азербайджанскую столицу запланирован на 1 июля, а назад — на 7-е. Из чего складывается цена, НГС объяснили в авиакомпании.



По информации на сайте «Яндекс Путешествий», перелет из Толмачево в Баку включает в себя пересадку в Москве. Рейс до столицы обслуживает компания Smartavia, а оттуда непосредственно до Азербайджана — «Аэрофлот». На обратном пути предусмотрен перелет авиакомпанией Flydubai, и пересесть придется в Дубае.

Билеты недешевые Источник: «Яндекс Путешествия»











В пресс-службе Smartavia НГС рассказали, что в целом цена на перелеты зависит от нескольких факторов и базовых правил. Одно из них заключается в том, что самые дорогие предложения появляются за минимальное время до вылета, и чем раньше пассажир приобретает билет, тем дешевле он ему обходится. Это при том, что не всегда удается исключать неопределенность событий, которая за последнее время уменьшила горизонты планирования. Другие факторы ценообразования — акции и сезонность. Также это может быть рыночная ситуация.



— Разница в цене билетов связана с перечисленными факторами, включая и время, оставшееся до полета в момент покупки. Другими словами, если вы заказали бы билет на этом маршруте в апреле, то, конечно, цена была бы намного меньше, чем та, которая выставлена за несколько дней до полета. Рекомендуем пассажирам заранее планировать путешествия, это позволит сэкономить значительные средства, — сказали в пресс-службе авиакомпании.



НГС также отправил запрос в «Аэрофлот».



Цена на перелеты из Новосибирска на Сахалин перевалила за 80 тысяч рублей.