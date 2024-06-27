Отвоевали туристов: россияне стали чаще выбирать для отпуска Китай — сдаёт ли Турция позиции и зачем стоит ехать в Поднебесную

В Поднебесной много интересных достопримечательностей Источник: Валерия Колодюк











Чем только не славится Китай: там и архитектура величественная, и еда вкусная, и ми-ми-мишные плюшевые панды живут. В Поднебесной мечтают побывать многие туристы, но не все решаются променять на него путешествие в Турцию или Таиланд, где всё гораздо проще и понятнее. Мало кто из россиян едет в Китай на отдых — пока, по словам туроператоров, большинство отправляется туда в командировки. Почему, несмотря ни на что, все-таки стоит отдохнуть в азиатской стране, что сейчас творится с турпотоком из РФ в КНР и есть ли у Поднебесной шансы обрести такую же бешеную популярность, как у излюбленных заграничных курортов — в материале НГС.



Турция VS Китай

В середине июня страховая компания ВСК составила рейтинг туристических направлений по объёмам полисов страхования. Неожиданно оказалось, что самым популярным направлением в компании стал Китай с 29% полисов туристического страхования от общего числа. Второе место занимает ранее лидировавшая Турция (22%), на третьем — российские курорты (20%).

Впрочем, в целом популярность Китая как места для отпуска пока не настолько масштабна. Как рассказали НГС в турагентстве «Абитур-НСК», нельзя утверждать, что Поднебесная полноценно «выстрелила» и стала такой же востребованной у отпускников, как излюбленные зарубежные курорты. По данным компании, прошедшей зимой лидером турпотока из России, в том числе из Сибири, был Таиланд, который в холода фактически ежегодно удерживает первенство. Сейчас, как и практически любым летом, это солнечная Турция.

— Турция как была, так и остается лидером на российском рынке летом. Она подразумевает пляжный отдых и пользуется спросом у семей с детьми, — отмечают в «Абитуре-НСК», добавляя, что в Китай многие, наоборот, летают по работе.



Менеджер китайского отдела новосибирской турфирмы «СКАТТ» Елизавета Телушкина соглашается, что пока отдыхающих меньше, и большинство отправляется в КНР в командировки по бизнесу. В целом, говорит она, за последнее время поток тех, кто летает из России в Поднебесную, увеличился, но непосредственно из Новосибирска не намного, хотя точных данных в компании нет.

Китай яркий Источник: Валерия Колодюк











Из аэропорта Толмачево доступны прямые рейсы в Пекин, Шанхай и Харбин, а вот на туристический Хайнань отсюда удастся добраться только с пересадками. Прямые перелеты на остров доступны из Москвы, а также с 29 июня их собираются запустить из Красноярска.

— Хайнань у нас еще не так востребован, потому что нет прямого рейса. А если добираться туда с пересадкой через Пекин или Шанхай, то выходит весьма дорого. Но общий поток в Китай да, вырос, и летят не только из Новосибирска, но и из близлежащих регионов, — добавила Елизавета Телушкина.



Во сколько обойдется отдых

По информации «СКАТТ», новосибирцам, которые все-таки собрались в Китай на отдых, он вполне может обойтись дороже, чем Турция. Конечная стоимость тура зависит от затрат на перелет в обе стороны, а они могут быть как невысокими, так и превышать в общей сложности 100 тысяч рублей на одного человека. При этом внутри самой страны, говорит Елизавета Телушкина, цены на проживание, питание и экскурсии почти не отличаются. Назвать сумму, которую жители Новосибирска обычно бывают готовы потратить на тур в Китай, сложно — эксперт подмечает, что она может сильно варьироваться.



В Китай можно съездить по турпутевке, но они не дешёвые. Например, среди предложений агентства «Глобус-Тур» есть путешествие из Новосибирска в Шанхай на двоих: семь ночей до 22 июля с пометкой «За номер» обойдутся в 281 667 рублей. В состав тура входит перелет регулярным рейсом, но стоимость не конечная и может меняться в зависимости от тарифа авиакомпании. Оператор обещает проживание в пятизвездочном отеле, на территории которого находятся магазины, ресторан и крытый бассейн, но питание не включено.



Съездить в КНР можно в разное время года Источник: Валерия Колодюк











Можно, конечно, обойтись и без пакетного тура, отдельно купив билеты, отдельно — выбрав и оплатив гостиницу. В пресс-службе сервиса бронирования «Яндекс Путешествия» НГС рассказали, что средняя цена за ночь в китайских отелях составляет порядка 12,6 тысячи рублей.



В зависимости от выбранного направления сервис предлагает билеты в КНР на разный кошелек: на ближайшее время можно найти перелет из Новосибирска в Пекин и обратно, который обойдется примерно в 41 тысячу рублей. В Шанхай и назад удастся добраться за 75,2 тысячи, если лететь туда 8 июля, а возвращаться 16-го. Из Толмачево в Гуанчжоу на те же даты мы нашли вариант за 75,1 тысячи, в Чэнду — за 77,1 тысячи, а в Сиань — за 81,8 тысячи.



«Авиасейлс» дает похожие расценки: например, на сайте сервиса доступны билеты из Новосибирска в Пекин и назад за 46,9 тысячи, тоже на 8 и 16 июля.

Что посмотреть в Китае

Китай полон интересных и необычных мест. Прежде всего есть чем полюбоваться в сердце страны, Пекине — городе, где друг с другом уживаются современные небоскребы и признанные шедевры древней архитектуры. В пресс-службе «Яндекс Путешествий» посоветовали посетить самые известные китайские достопримечательности: Великую Китайскую стену, Запретный город, Храм Неба. Прогулки по ним позволят познакомиться с местной культурой и погрузиться в историю прославленных династий Мин и Цин.

Без впечатлений не оставит поездка в Летний дворец, который был резиденцией правителей Цинской империи и занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на площадь Тяньаньмэнь, долгое время считавшуюся крупнейшей в мире.

Шанхай славится очаровательными старинными улочками в сочетании с новыми зданиями. Желающие насладиться контрастными городскими пейзажами могут сходить на набережную Вайтань или подняться на смотровую площадку Шанхайской башни. Кроме того, чтобы увидеть мегаполис во всей красе, можно взять билет в вечерний круиз по реке Хуанпу.



В Гуанчжоу, еще одном огромном китайском городе, представители «Яндекс Путешествий» советуют посетить Кантонскую башню (оттуда открывается шикарный панорамный вид), а еще построенный в 537 году Храм Шести баньяновых деревьев и сафари-парк Чимелонг.

Ночной Китай тоже завораживает Источник: Валерия Колодюк











В Чэнду, столице провинции Сычуань, стоит побывать в Центре разведения больших панд и Народном парке. Ну а древняя столица Поднебесной Сиань знаменита уникальной Терракотовой армией — крупным захоронением китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди. Выбор достопримечательностей большой.



Обгонит ли КНР туристических гигантов

Раньше полноправным конкурентом теплых стран была Европа. Туда стремились слетать тысячи российских туристов — они были готовы потратить немало сил и денег как на оформление визы, так и на само путешествие. Сейчас многое изменилось. Даже после введения санкций россияне через Турцию могут добираться до ЕС, и некоторые покупают дорогие круизы по Средиземному морю, но европейское направление все-таки потеряло былую популярность.



— Стоимость, сложности с оформлением визы, неработающие карты и общая обстановка делают Европу гораздо менее востребованной, — говорят в «Абитуре-НСК».



В середине мая на сайте федерального Минэкономразвития сообщили, что Россия и Китай планируют увеличить взаимный турпоток до 2 миллионов поездок в год. При этом пока не слишком высока вероятность того, что какое-то из заграничных туристических направлений, в том числе КНР, станет лидировать такими же темпами, как Турция или Таиланд. Поднебесная вряд ли вытеснит популярные заграничные курорты — это более специфичное направление для путешествий, считает менеджер турфирмы «СКАТТ» Елизавета Телушкина.

В восточноазиатской стране можно насладиться и культурой, и пейзажами Источник: Валерия Колодюк











По мнению специалистов турагентства «Абитур-НСК», чтобы среди жителей Новосибирской области популярнее стал, к примеру, хотя бы Хайнань, потребуется открыть прямые рейсы из Толмачево. Ведь именно при беспересадочном перелете на остров, который часто сравнивают с Гавайями, не нужна виза. Более того, отправляясь туда напрямую, не придется тратить время на путь до промежуточного Красноярска.



Ранее россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции.