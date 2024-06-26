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Страна и мир мнение «Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции

«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции

Что можно посмотреть на курорте

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11 комментариев
Егор в 20 лет решил оставить всё и уехать познавать мир через путешествия

Бросить учебу, устроиться на удаленку и поехать в путешествие по разным странам. Для кого-то — романтическая мечта, а кому-то покажется глупостью. Герой материала наших коллег из 76.RU — 20-летний Егор Лешкин из Рыбинска Ярославской области решил, что стандартный сценарий «школа — университет — работа» не для него. Он выбрал не менее трудный и интересный путь познания мира — через знакомства с разными культурами. Далее — от первого лица.

Бросил учебу и не пожалел

Егор был в Турции две недели

В первое свое самостоятельное путешествие я отправился летом 2023 года. Это была Анталья. О поездке я впервые задумался за полгода до этого и не скажу, что подробно всё обдумывал, имею в виду маршрут и так далее, но готовился морально сам и родителей готовил.

После школы я поступил в Ярославский педагогический университет. Но очень скоро понял, что университет — это только один из многих вариантов развития, который показался мне не очень интересным и перспективным. Тут важно отметить, что я не принижаю значимость высшего образования!

Просто для себя выбрал другой путь познания этого мира — путешествия.

Мне всегда было интересно узнать, как живут люди в других странах, чем их быт отличается от нашего. Когда понял, что продолжать обучение в университете не хочу, загорелся идеей отправиться осуществлять свою мечту.

Я работаю на удаленке менеджером отдела качества в онлайн-школе по подготовке к ЕГЭ. Поэтому у меня нет привязки к какому-то определенному городу или стране. Тут был другой вопрос — рассказать родителям о своем решении. Благо они понимающие и поддержали меня. Но перед этим, конечно, стали расспрашивать, что вообще, какие планы, что буду делать. Я ответил на все вопросы, чтобы они не переживали. И они меня отпустили.

Всё про цены

Цены в Турции, по словам Егора, примерно такие же, как и в России

Как я уже сказал, Турция была начальной точкой в моем путешествии. Туда я поехал к старшей сестре, она с мужем живет в Анталье. Прожил я там недолго, буквально две недели, но постарался максимально узнать местную культуру.

Первое, что хотел бы отметить, — доброжелательность и гостеприимность местных. Анталья — курортный город. Как бы там уже все автоматом позитивно настроены на коммерцию и туристов. Турки очень крутые люди. Мне очень понравилась жизнь и колорит местных. Не тех, кто работает в туристической части Турции, а именно настоящих, коренных турок. У них такой размеренный, неспешный образ жизни. Как там модно говорить: «Они на чиле, на расслабоне». Мужчины собираются во дворах и играют в нарды, пьют чай из армудов (турецкие стаканы, иначе их называют чашка-тюльпан. — Прим. ред.). Вокруг них собираются группы пенсионеров. Жизнь такая же, как показывают в турецких фильмах.

В Турции Егор жил в Анталье, также посетил каньон Кепрюлю

Если говорить о ценах, то всё достаточно сопоставимо с российскими. Еда в заведениях и продукты стоят примерно как у нас, но всё сильно зависит от местоположения. Если кафе находится на пляже, условно на первой линии, то, конечно, и чек в этом месте будет заоблачный. В заведении где-нибудь на районе цены будут ниже. Сытно на одного человека можно поесть на 500–600 рублей.

Еще прикольная тема — турецкий завтрак, во многих ресторанах в меню он представлен. В него входят около 30–40 блюд: разные сыры, хлеб, что-то мясное, оливки, разные чаи. Стоит это роскошество около 2 тысяч рублей, но, поверьте, оно стоит своих денег. Разнообразно, вкусно, и это отличная возможность познакомиться с местной кухней.

Что касается цен на жилье, то двушка в центре Антальи на август 2023 года стоила около 500 долларов (примерно 45 тысяч рублей). Сейчас там случилась инфляция и рост цен. В среднем номера в отелях там стоят от 3 тысяч рублей и до «небесных» ценников. Такси в Турции оплачивается по счетчику, сколько прокатал, столько и надо будет заплатить. В целом, средняя стоимость поездки выходит как у нас, может, немного дороже. На общественном транспорте не ездил, но наслышан, что в Анталье он очень удобный и дешевый.

«Как водят турки — это страшный сон российских водителей»

Егор ездил в Турцию в августе 2023 года

Основная цель моих путешествий — получить эмоции и понять, как живут люди в других странах. Хотелось познакомиться как можно с большим количеством людей, узнать их жизненные истории. У меня была необходимость посмотреть мир глазами других. Увидеть их быт, узнать их менталитет. Понять, как бывает у других.


Турция — интересная страна со своим колоритом и особенной атмосферой. Но везде есть свои минусы. То, как водят турки, — это страшный сон российских водителей. Дороги там хорошие, но вот с порядком и соблюдением правил есть проблемы. Водители совершенно не пользуются поворотниками, не понимают габаритов своего автомобиля, везде лезут, резко тормозят либо очень быстро едут. Любят излишне сигналить, обгонять везде, где только можно. Их вид вождения я не особо понял.

Но в остальном это прекрасная страна, куда я точно хотел бы вернуться на более длительный срок.

Я хотел бы пожить вообще во всех странах. И в тех, где я уже жил, и где еще не был. Чем больше живешь в стране, тем больше она раскрывается по-новому.

Турция — первая страна в списке путешествия Егора

Следующим моим пунктом назначения стала Грузия. Добираться до нее я решил на автобусе. Для этого из Антальи доехал до столицы Турции Анкары, а оттуда уже — на север к Грузии через Трабзон. На границе Сарпи — село в Грузии — я прошел КПП. Получается, фактически я пересек Турцию поперек. Весь путь у меня занял 36 часов.

Хотели бы как Егор оставить всё и поехать в путешествия по разным странам?

Да, это просто мечта
К сожалению, работа у меня связана с офисом, а увольняться тоже не хочется
Нет, люблю свой город, никуда не хочу уезжать
Свое мнение напишу в комментариях

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Путешествия Путешественник Турция
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Комментарии
12
Татьяна 53
26 июня 2024, 15:10
По сути он поехал в гости к сестре, а потом в бывшую союзную республику, ничего сверх естественного в этом путешествии нет.
Жаба Васильевна
26 июня 2024, 15:18
Б - бездельник.
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