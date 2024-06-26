Арестовали чиновника, чьи сыновья устроили теракт в Дагестане: новости 25 июня

Сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова участвовали в теракте в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Источник: администрация МP «Сергокалинский район»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 июня.



Теракт в Дагестане — последствия

23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб.



Арест Магомеда Омарова

Ленинский районный суд арестовал на десять суток главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

Собеседница издания уточнила, что политик признан виновным в совершении административного преступления по статье о мелком хулиганстве — ч. 1. ст. 20.1 КоАП РФ. По информации ТАСС, позже Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.



Проверка чиновников

В Дагестане начнется ревизия личных дел всех чиновников после произошедших терактов, рассказал глава республики Сергей Меликов в ходе 35-й сессии Народного собрания.



— Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты в республике, в том числе и депутатов, — заявил Меликов.



Кроме того, правоохранители будут разбираться, как в регионе формируются спящие ячейки и кем они спонсируются. Меликов напомнил, что среди террористов были сыновья и племянник экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.



— Нет ли у нас таких же глав, которые уснули и превратили свой муниципалитет в спящую ячейку, но не террористическую, а в ячейку, которой не добудишься, чтобы она работала во благо людей? — добавил глава Дагестана.



Число погибших полицейских выросло

Число погибших сотрудников полиции при теракте в Дагестане возросло до 16. В больнице скончался 24-летний сержант, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



— В больнице умер сержант полиции Нариман Насруллаев из Дербентского района, ему было 24 года. Уже 16 сотрудников погибли, — сказал собеседник агентства.



Также стало известно о погибшем сотруднике Росгвардии. Прапорщик полиции Рамазан Атциев погиб во время боестолкновения возле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из релиза, Атциев одним из первых прибыл на место и «оперативно занял огневую точку», принимая «меры по нейтрализации преступников до приезда спецподразделений Росгвардии». В ходе перестрелки он получил ранение, несовместимое с жизнью. У прапорщика остались супруга и трое несовершеннолетних детей.



Последствия пожара в подмосковном Фрязино

Пожар в офисном здании начался днем 24 июня, огонь охватил пять тысяч квадратных метров. По данным МЧС, на момент начала пожара в здании были девять человек. Причиной, предположительно, стал «аварийный режим работы электросети».

Источник: ГСУ СК России по Московской области











Делом займется Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в пожаре во Фрязино, сообщили в пресс-службе СК РФ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



В горевшем здании находят тела

Число погибших при пожаре выросло до шести человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



— Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания, — сказал собеседник агентства.



До этого точно было известно, что погибли двое мужчин, которые выпали из окна. Шесть человек остались внутри, и предполагалось, что они тоже вряд ли выжили. Один человек находится на ИВЛ.



Обыски

Правоохранители провели обыски в местах проживания директоров организации, управляющей зданием, а также организаций, арендующих помещения. Идут допросы, сообщает ГСУ СК по Московской области. Все помещения в здании сданы в аренду разным организациям — всего их около полусотни.

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордер на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Соответствующее заявление размещено на сайте Международного уголовного суда, юрисдикцию которого РФ не признает.



В заявлении говорится, что 24 июня досудебная плата II Международного уголовного суда выдала ордеры на арест «в контексте ситуации на Украине».



В Совете безопасности РФ заявили, что решение о выдаче ордера на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу ничтожно и принято «в рамках гибридной войны Запада против РФ».



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не признает юрисдикцию МУСа. Об этом он сообщил после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест главы государства Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.



Атака на Белгородскую область

Четыре человека получили ранения, одна женщина погибла в Белгородской области за ночь 25 июня в результате атак, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



В начале ночи атаке подверглись Белгород и Белгородский район, пострадала женщина. Ближе к двум ночи над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Медики скорой оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











В Белгороде выбило окна в одной квартире многоквартирного дома, автосалон полностью лишился остекления, осколками посечены три автомобиля. По данным ТАСС, около автосалона упал один из беспилотников и повредил и здание, и машины. Охранник получил осколочное ранение плеча и кисти.

Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Под утро шесть дронов атаковали Яковлевский городской округ. В Белгородском районе во время обхода территории в селе Беловском был обнаружен разрушенный частный дом. В результате прямого попадания погибла пожилая женщина. Власти обещают оказать помощь ее семье.

Из окна третьего этажа краснодарской «Галереи» вылетела BMW

Источник: Городские порталы

В центре Краснодара с третьего яруса парковки торгового-развлекательного центра «Галерея» на проезжую часть упал автомобиль BMW X6. Внутри находились три человека — двое взрослых и один ребенок. Все они погибли на месте, несмотря на усилия медиков.



СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). При этом после ДТП обычно заводят дело по статье 264 УК РФ — о нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.



По нашим данным, за рулем автомобиля сидел краснодарский бизнесмен Рафаэль А. На него зарегистрированы ИП, которые связаны с центром восстановления личности «Высота». Там обещают помочь вылечиться от наркомании, алкоголизма и игромании. Личности погибшей женщины и ребенка пока не называются. Не исключено, что мужчина был в машине вместе с семьей.



Номера иномарки узнал владелец городской детейлинг-студии. Он рассказал журналистам, что до трагедии Рафаэль вместе с семьей приезжал к ним в центр супругой и ребенком.

В Москве осудили виновника хищения 70 миллионов рублей при реставрации Кремля

Бывший владелец строительной компании «Петербургский Ренессанс» Иван Орынчук приговорен Тверским судом Москвы к четырем годам колонии по делу о хищении 70 миллионов рублей, выделенных на реставрацию башен и других объектов столичного Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Уточняется, что Орынчук активно сотрудничал со следствием. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), частично признал вину и погасил часть ущерба. Подозреваемой по уголовному делу также проходит сестра Ивана Орынчука Оксана, работавшая ранее на должности гендиректора «Петербургского Ренессанса». Вину она не признает.



Ассанж вышел из английской тюрьмы и отправился в Австралию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию, сообщает Wikileaks в соцсети Х. Суд в Лондоне вчера отпустил Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он находился 1901 день и пытался опротестовать экстрадицию в США.

— После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой, — говорится в сообщении.

Источник: trtworld / Youtube.com

Перед освобождением появились новости, что Ассанж готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока. По данным CBS, финальная стадия сделки должна пройти в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — владении США в Тихом океане.



После признания вины Ассанж будет приговорен к пяти годам тюрьмы, но в этот срок будет зачтено время, уже проведенное в заключении в Великобритании. Об этом, как передает ТАСС, заявила канцелярия премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.



Советники Трампа подготовили план прекращения конфликта на Украине

Два ключевых советника кандидата в президенты США Дональда Трампа подготовили план по прекращению конфликта на Украине, который может быть осуществлен, если сопернику Джо Байдена удастся одержать победу на выборах. Об этом стало известно 25 июня из материала Reuters.

Детали плана не раскрываются, однако сообщается, что ключевым условием предоставления Украине оружия станет ее согласие на мирные переговоры с Россией. Таким образом, администрация Трампа может «подталкивать» Киев к началу нового переговорного процесса. Мирные переговоры будут проводиться на основании «имеющейся линии фронта», в случае отказа от них Украине может быть отказано в военной поддержке.



Сам экс-президент США положительно отреагировал на предложение советников, но не согласился с ними полностью. Несмотря на отсутствие более детальной информации о содержании инициативы советников Трампа, в Кремле уже высказались о перспективах подобного плана: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для оценки необходимо сначала ознакомиться с документом, а сам план должен учитывать ситуацию на фронте.

При протестах в Кении погибли восемь человек

В Кении продолжаются протесты против повышения налогов. В ходе демонстраций погибли восемь человек, еще 50 пострадали, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.



Одними из пострадавших оказались сестра и племянница 44-го президента США Барака Обамы. Ауме Обаме и ее дочери распылили в глаза слезоточивый газ. В разговоре с журналистом CNN Обама рассказала, что молодые кенийцы мирно борются за свои права. В руках у протестующих только флаги и транспаранты.



Источник: TikTok Viral Today / Youtube.com

Однако, по сообщениям телеканала Сitizen, протестующие подожгли городской совет Найроби. В прямом эфире здание местного правительства тушили пожарные. Кроме того, недовольные кенийцы разграбили клуб, который принадлежит одному из высокопоставленных чиновников Кении.



Местные жители начали протестовать из-за законопроекта, благодаря которому власти могут получить дополнительные 2,7 миллиарда долларов за счет повышения налогов. Тем самым сократится бюджетный дефицит и уменьшится государственный долг. Однако это может сказаться на финансовом положении и без того небогатых кенийцев. Инициативу поддержали 195 членов парламента. 106 парламентариев высказались против. Окончательную версию проекта бюджета парламент должен принять 30 июня.



Умер лидер группы Crazy Town и автор культовой песни Butterfly

Ушел из жизни американский музыкант Сет Бинзер, известный под псевдонимом Шифти Шеллшок. Он был лидером группы Crazy Town и автором мирового хита Butterfly, популярного в нулевых.

О смерти звезды сообщается в медицинской картотеке Лос-Анджелеса. Согласно данным, тело музыканта обнаружено у него дома. Причина смерти не называется. Бинзеру было 49 лет.

Источник: Crazy Town / YouTube

Сет Бинзер основал группу Crazy Town совместно с Бретом Мазуром в Калифорнии. Песня Butterfly была выпущена в 2001 году и сразу же возглавила американские хит-парады. В России этот трек также был очень популярен. Группа просуществовала недолго и распалась уже в 2002 году. В 2007-м музыканты воссоединились, но давали в основном небольшие концерты.

