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Страна и мир В кофе плюнут по-тихому, а в лицо — открыто: что известно о нюансах въезда и пребывания в Абхазии

В кофе плюнут по-тихому, а в лицо — открыто: что известно о нюансах въезда и пребывания в Абхазии

В этом году туристов ждут новые правила на границе и на отдыхе

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Чем дальше от границы, тем свободней пляжи

Абхазия продолжает переманивать туристов из Сочи. Условия отдыха здесь многие россияне называют «спартанскими», но отдыхающие готовы терпеть неудобства ради нетронутой природы, широких пляжей и тишины. Напоминаем о новых и утвердившихся правилах пребывания в «стране души», чтобы ничего не омрачило отпуск.

Граница без проблем, но вейпы — вне закона

Прохождение границы пока особых проблем не доставляет. Очереди из автомобилей пока небольшие, но через пару недель тут начнется столпотворение.

Чтобы избежать проблем, стоит изучить актуальные правила — например, вейпы с этого года в страну ввозить нельзя. Местный парламент принял запрет на электронные сигареты. Туристов это тоже касается, ввоз в страну пары упаковок электронных сигарет на время отдыха будет считаться нарушением. Однако пока ответственность за эти нарушения не установлена.

На границе пока нет безумных очередей

Также с этого года особое внимание обращают на детские документы: пересечь границу ребенок может, если на обороте свидетельства о его рождении есть красная печать ФМС о гражданстве, если он вписан в паспорт родителей и запись дополнена красной печатью, а также по загранпаспорту.

Не стоит забывать, что, хотя в Абхазию и можно выезжать по российскому паспорту, это другая страна и «невыездным» лицам за пересечение границы может грозить наказание.

Автомобилисты могут оказаться «бесправными»

Многие туристы едут в Абхазию на своем автомобиле. На границе у водителей проверяют паспорт и СТС.

А вот на абхазской стороне — не на границе, а на ближайшем посту — выборочно могут проверить еще и права. Дело в том, что в России разрешили не продлевать права, у которых истек срок годности в 2023 году, а в Абхазии некоторые экипажи ГАИ будут рассказывать вам, что тут послабление не действует, и начнут пытаться «договориться».

Ездить по дорогам Абхазии лучше строго по знакам

Как ранее сообщил «Sputnik Абхазии» со ссылкой на пресс-службу местного МВД, россияне с просроченными водительскими правами, попадающими под продление срока действия, могут спокойно ездить за рулем на территории Абхазии. О случаях незаконных действий со стороны сотрудников ГАИ граждане могут сообщить по телефону горячей линии: 8 (940) 707–33–44.

Кроме того, для передвижения по территории страны необходима местная автостраховка (проверяют ее очень активно).

В некоторых источниках пишут, что ее стоимость — от 1000 рублей. Но по факту во всех павильонах у границы ее продают начиная от 2000 рублей.

И еще! Нештрафуемого порога по превышению скорости в 20 км в стране нет.

При этом местные гоняют и не смотрят ни на знаки, ни на разметку. В Абхазии вам следует их пропускать, прижимаясь к обочине, — таковы негласные правила.

Природа намного шикарней сочинской

О ценах и реакции на трусы и поцелуи

Пока еще снять номер в гостевом доме можно от 1400 рублей. Ближе к июлю цены начнут расти.

Абхазские курорты отличаются. В Гагре более тусовочно, в Пицунде — по-семейному спокойно. Прочитать об этом можно здесь.

Сервис и обслуживание в Абхазии специфичны и как повезет. Есть заведения с очень радушными хозяевами, где вам действительно искренне будут рады. А есть места, где могут по-тихому в кофе плюнуть. И абсолютно открыто — в лицо.

В Абхазии лучше не конфликтовать. Вести себя сдержанно, не вступать в споры, особенно о грузинском вопросе. Если вам не нравится где-либо обслуживание, лучше уйти в другое место, без критики и не качая права.

Малочисленный, но очень гордый абхазский народ чувствует себя очень вольготно на своей территории. Кстати, не забывайте, что чаевые тут включают в счет. Как правило, это 10% от суммы заказа.

Как в Сочи в Абхазии лучше не ходить

Цены на развлечения тут ниже, чем в Сочи. Групповая прогулка на яхте будет стоить от 1000 до 1500 с человека против 2000–2500 сочинских. Полет на парашюте за катером — 4000–5000 против 7000–9000 сочинских.

Поездка на озеро Рица — от 1000, в «город-призрак» Ткуарчал — от 3000. Конные прогулки, джиппинг — от 1500 рублей против сочинских 2500. Средний чек в столовой — 500 рублей.

Стоимость первых блюд начинается от 100 рублей, куриная отбивная — от 120, котлета — от 100, плов — от 200, хачапури-«лодочка» — 200–300, салаты — от 80.

Спальные районы Гагры

Одна из самых больших неприятностей, которая подстерегает туристов на море, — ротавирус. Лучше взять лекарства — абсорбенты и кишечные антибиотики. При возникновении симптомов заболевания в идеале лучше перебраться через границу в Сочи во избежание ухудшения состояния.

Местный менталитет

Туристов в Абхазии, как и везде на курортах, рассматривают как источник дохода. Однако местные требуют от отдыхающих сильно не расслабляться в отпуске.

За нахождение вне пляжа в пляжной одежде туриста жестко накажут. Штраф за это — 6000 рублей, и выпишут его с большим рвением при первом удобном случае.

За прилюдные поцелуйчики и объятия могут сделать замечание. Мы рассказывали, как отчитали молодоженов в Абхазии, которые поцеловались для памятного видео.

Дамам лучше не загорать на общественных пляжах топлес, да и не только на общественных. Порицание может быть очень серьезным.

Чем дальше от границы, тем больше заброшек

Новые правила пребывания на территории страны

В этом году решили ужесточить контроль за пребыванием иностранцев, коими являются и россияне. Туристы, планирующие пробыть в стране 14 дней, обязаны зарегистрироваться в течение 3 суток в органах внутренних дел. Проживающих в гостинице регистрирует сотрудники отеля, с постояльцев просто соберут по 200 рублей.

Если туристы планируют остановиться в частном секторе, они должны самостоятельно отправиться в банк, оплатить сбор, а затем обратиться в миграционную службу для регистрации. Те, кто приезжают с кратковременными экскурсиями, 200 рублей платить не будут.

Изменения стали действовать с 1 января 2024 года. В ГМС считают, что данная процедура постановки на учет — один из важных рычагов контроля за миграционными процессами. Санкция за нарушение норм закона — штраф от 4800 до 6000 рублей.

Контакты на экстренный случай — телефоны посольства РФ в Абхазии: +7 (840) 226–36–93, +7 (840) 226–04–91, +7 (940) 717–01–97.

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