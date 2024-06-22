Силовики стали предлагать фигурантам уголовных дел контракты с Минобороны: как это работает — объясняет адвокат

Что происходит





Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на «Коммерсант», следователям и дознавателям при проведении расследования уголовных дел поручено разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны, за что они получат прекращение уголовного преследования и снятие судимостей.

— После такого разъяснения фигурантам уголовных дел могут позвонить из военкоматов с просьбой прийти для обновления личных данных. В военкоматах сообщают, что им известно об уголовном преследовании, и предлагают заключить контракт с Минобороны РФ, — объяснил Городским порталам адвокат АБ «Интеллект» Константин Акулич. — Со слов подозреваемых, никакого давления на них не оказывается, разъясняется добровольность принятия такого решения.