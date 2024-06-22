Силовики стали предлагать фигурантам уголовных дел контракты с Минобороны: как это работает — объясняет адвокат

Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях легкой и средней тяжести могут заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО, чтобы добиться прекращения уголовного преследования. Сейчас с такой инициативой по соглашению с военкоматами к фигурантам уголовных дел стали приходить следователи, дознаватели или оперативные сотрудники самых разных силовых органов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Как работает система отбора на службу, кто не пройдет и как получить освобождение от ответственности — в нашем материале.
Что происходит
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на «Коммерсант», следователям и дознавателям при проведении расследования уголовных дел поручено разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны, за что они получат прекращение уголовного преследования и снятие судимостей.
— После такого разъяснения фигурантам уголовных дел могут позвонить из военкоматов с просьбой прийти для обновления личных данных. В военкоматах сообщают, что им известно об уголовном преследовании, и предлагают заключить контракт с Минобороны РФ, — объяснил Городским порталам адвокат АБ «Интеллект» Константин Акулич. — Со слов подозреваемых, никакого давления на них не оказывается, разъясняется добровольность принятия такого решения.
Как это работает
Действительно, весной 2024 года в Уголовный кодекс внесли изменения, которые касаются привлечения к военной службе обвиняемых и подозреваемых. Теперь они могут отправиться в зону СВО по контракту с Минобороны и тем самым избавиться от претензий правоохранительных органов.
Новый порядок взаимодействия касается не осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы, а именно обвиняемых и подозреваемых в преступлениях легкой и средней тяжести.
— Действия военкоматов и органов предварительного следствия по обмену информацией, в рамках которого к фигурантам уголовных дел и приходят с предложениями заключить контракт, являются законными. Силовики взаимодействуют в рамках исполнения положений
Кто сможет заключить контракт
Не все имеют право заключить контракт. Осужденный или подозреваемый должен проходить только по статьям о преступлениях небольшой и средней тяжести. Он не должен находиться в СИЗО или отбывать наказание — в этом случае отправиться на СВО также возможно, но порядок другой. В местах заключения работают напрямую представители военкоматов во взаимодействии с ГУФСИН.
Не смогут отправиться на СВО по контракту фигуранты уголовных дел по преступлениям, связанным с терроризмом, государственной изменой или шпионажем, а также педофилией.
Кого освободят от ответственности
Если контракт заключается, то уголовное дело приостанавливается. А прекращается, если осужденный или подозреваемый получит награду или расторгнет контракт из-за возраста, по состоянию здоровью либо по окончании действия закона о частичной мобилизации, отмечает Константин Акулич.
Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено в данном случае статьей 78.1 УК РФ: освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время (Consultant.ru).
Напомним также, что Указ Президента РФ от 21 сентября 2022 г.