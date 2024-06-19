Актер из «Слова пацана» признался, что он преступник, Telegram запустил свой Tinder: новости за 18 июня

В сериале Сергей Базанов исполнил второстепенную роль Демида — лидера криминальной группировки «Универсам» и друга Кащея, которого сыграл Никита Кологривый Источник: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), Столичный СК / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 июня.



Актер сериала «Слово пацана» частично признал вину

Актер из сериала «Слово пацана» (18+) частично признал вину в преступлениях 12-летней давности.



По версии следствия, Сергей Базанов вместе с другими фигурантами объединились в ОПГ и в ноябре 2011 года напали на бизнесмена в центре Москвы, выстрелили ему в голову и похитили сумку с 900 тысячами долларов. Предприниматель умер спустя несколько дней в больнице.



В суде Сергей Базанов заявил, что признаёт вину в разбое, но не согласен с обвинениями в убийстве. Он также рассказал, что заключил сделку со следствием.



— К совершению убийства у меня нет ни умысла, ни сговора, ни действий, ни оружия — ничего нет с моей стороны, чтобы мне вменять эту статью, — приводит его слова ТАСС. — Я пошел на сделку со следствием, пошел на сделку с государством, доверился ему, а мне добавили еще одну статью, и теперь мне грозит расторжение этого соглашения, и мне грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, — сказал он.



Массовое отравление

Десятки россиян из разных городов попали в больницы с ботулизмом. Роспотребнадзор назвал виновных: это продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его основные изготовители — ООО «Локалкитчен» в Москве и ООО «САВОН-К» в Московской области.

— Предприятие расположено в антисанитарных условиях, а процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции.

На предприятии отсутствует централизованное водоснабжение, санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки, — отчитался Роспотребнадзор.



Специалисты установили 9 производителей и поставщиков, которые использовали опасную фасоль. Вся их работа приостановлена, более 172 тонн продукции изъято из оборота. По делу оботравлении задержан гендиректор компании «Кухня на районе», где покупали опасный салат



Прочитайте также, что такое ботулизм и как его лечат.



Приложение для знакомств в Telegram

Telegram создал для своих пользователей приложение для знакомств TON Dating. Подробности сообщило издание «Код Дурова».



В этом аналоге «Тиндера» придумали обязательную многоступенчатую верификацию личности. Алгоритм построен по аналогии с системами безопасности онлайн-банков. Приложение два месяца работало в тестовом режиме — за это время модерацию прошли только 3% поданных заявок.

— Сервис призван гарантировать пользователям уникальный опыт знакомства внутри закрытого комьюнити, безопасное общение и возможность монетизировать время, проведенное в приложении, — пишет «Код Дурова».



Для женщин вход в приложение бесплатный. Мужчинам придется потрать 5,7 тысяч за месяц использования. На создание сервиса потратили 100 000 долларов, или порядка 9 миллионов. Создатели рассчитывают, что к 2027 году приложением будут пользоваться больше миллиона человек в месяц.

Новые законы

Госдума приняла в первом чтаении закон о «режиме высылки» — то ест ужесточении контроля за миграцией.



Концепция выглядит так: режим высылки предлагают вводить для иностранцев, которые нарушают срок пребывания в России, просрочили свои миграционные документы или совершили правонарушение. Мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля.



После введения режима высылки иностранец не сможет купить в РФ недвижимость или автомобиль. Также будет невозможно взять кредит, водить машину и свободно перемещаться по России. Кроме того, нельзя будет тратить более 30 тысяч рублей с банковского счета. Открывать новый счет также запрещено.



— Одновременно законопроектом предложено уменьшить срок временного (без визы) пребывания до 90 суток в течение года, — отметили в Госдуме.



Также Госдума в первом чтении приняла запрет продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России. апрет уже действует в 43 регионах страны, теперь он может стать всеобщим. Закон даст сотруднику магазина право требовать у покупателя предъявить паспорт.

Путин в Северной Корее

Владимир Путин проведет два дня (18 и 19 июня) в Пхеньяне. Предполагается, что Россия и КНДР подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как сообщил ТАСС помощник президента Юрий Ушаков, новый договор необходим из-за изменения мировой обстановки. Он не будет направлен против других государств.

Пхеньян украсили к визиту российского президента. На плакатах красуются надписи, по-русски приветствующие «товарища Владимира Владимировича».

Владимир Путин посетит Северную Корею впервые за 24 года Источник: RIA_Kremlinpool / T.me











В 2000 году глава РФ встретился с Ким Чен Иром — отцом Ким Чен Ына Источник: RIA_Kremlinpool / T.me























Источник: RIA_Kremlinpool / T.me











Другие новости

Экс-глава «Автодора» получил 12 лет колонии. Сергея Кельбаха признали виновным в злоупотреблениях полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье и насчитали ущерб в несколько миллиардов рублей. Наши коллеги из MSK1.RU подробно разбирались в этом деле.

В Рязани произошла стрельба на заводе. Как пеедает ТАСС, стрелок — 66-летний мужчина. Он успел сделать три выстрела из охотничьего гладкоствольного оружия. Одна женщина погибла, другой мужчина ранен. По предварительным данным, причина стредьбы — личный конфликт и имущественный спор, мужчина задержан.

H&M запустила ликвидацию российской «дочки». В прошлом году она получила убыток на 11 млрд рублей. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ, на что обратило вниимание агентство «Интерфакс».

