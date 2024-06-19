Для них мы булки с маслом: россиянки съездили в Египет и сравнили отдых с Сочи

Это бассейн стандартного отеля три звезды Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











— Я бы ни слова не сказала плохого про Сочи, если бы не безмерный сочинский пафос. Тот уровень комфорта, что предлагает Сочи, не может стоить тех денег, что просят за него. Отсюда и критика. Холодное и не всегда чистое море, берег в заборах, тесные муниципальные пляжи, набитые людьми, а даже если вы спрятались за забором отеля, то наша пыль от множества строек всё равно к вам долетит. Я живу в Сочи, но отдыхать езжу в Крым. Открыв для себя Египет, вовсе разочаровалась в главном курорте страны, — так начала свой рассказ Мария Штурм. Она с подругой в июне съездила в Шарм-эш-Шейх и рассказала нашим коллегам из SOCHI1.RU об отелях, сколько нужно денег и об отношении к российским туристам.

Это фортуна

— Цены на горящие туры на 7 дней отдыха в Египте из Сочи находятся в диапазоне 30–40 тысяч рублей, в зависимости от звездности. Но мы выхватили «всё включено» за 25 тысяч рублей с человека. Нам достался тур в Шарм-эш-Шейх на двоих на 7 дней за 50 тысяч рублей, с перелетом, страховкой и системой «всё включено».

Аэропорт Шарм-эш-Шейха. Почти все говорят по-русски Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Шторка драная, но вид из окна бомбический Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











В Шарм-эш-Шейх мы прилетели в пять утра. Это был чартерный рейс, и в аэропорту нас встретил представитель турфирмы. Всех собрал и рассадил по автобусам, чтобы развозить по отелям. Мы узнали, что едем в «тройку» «Вива-Шарм».



О коммунальных неурядицах захотелось забыть Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Отель оказался двухэтажным, с уютным двориком и бассейном. Но заселение только с 14:00, а привезли нас в 8 утра. Администратор говорил по-русски и сообщил, что может заселить нас в номер прямо сейчас за небольшое вознаграждение ему.



Мы сразу отказались. Во-первых, ушлый отельер не озвучил, сколько он хочет. А во-вторых, у нас не было ни египетских фунтов, ни долларов, мы же только с самолета.



Холл с мягкими диванами, на которых туристкам не пришлось спать в ожидании часа заселения Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Подумали, что если будет «рубить» после ночного перелета, завалимся прямо здесь на диване. Однако спать в фойе нам не пришлось. Через 30 минут администратор подозвал к стойке и вручил ключ от номера.



Номер оказался просторным, с большим балконом, из окна открывался вид на бассейн.



Подруга тут же обнаружила драную шторку, посетовала на струящийся без конца унитаз и застиранные серые полотенца, которые когда-то были белыми. На этом недостатки отеля закончились.



Полотенце когда-то было белым Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Полотенечные лебеди впечатляют Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Всё включено и ничего не выключено

Первые три дня мы только сидели в бассейне, гуляли пешком по округе и ни на что не тратились.



С удивлением смотрели, как люди с утра занимают очередь с масками и ластами на автобус — от отеля постояльцев доставляли на пляж на транспорте, так как гостиница располагалась в 15 минутах ходьбы от пляжа. Но мы-то сочинские девочки, что мы, моря не видели? В бассейне такой кайф. Молоденькие официанты приносят коктейли прямо к шезлонгу. Весь обслуживающий персонал только мужчины.



Холл отеля и вид на дворик Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Кормили нас три раза в день. В рационе всегда рис, тушенные овощи, фасоль. Мясо выдавали порционно: курицу, говядину. Три раза была рыба. Очень много свежих салатов и безумно вкусные восточные сладости.

Напитки — вода в двух вариантах — комнатной температуры и со льдом. Ну и какой-нибудь сок.

Супы нам показались очень странными. То несолеными, то, наоборот, сильно пересоленными. А вот на вторые блюда мы налегали с радостью. Кому-то из россиян не хватало яблок и черешни. А мы объедались дыней, грейпфрутами и финиками. Листайте галерею, посмотрите фото.

Здесь мясо 1 из 14 Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU

На завтраке стояли всегда два повара. Один жарил омлеты, лихо подкидывая их и переворачивая в воздухе. Второй жарил блинчики.

Всё можно брать неограниченное число раз Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Для блинчиков предлагали мед и два вида экзотического варенья. Но мне понравилось их есть с соленой сырной массой, которую тут ставили среди салатов.

Туристкам было вкусно Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Девушки объедались финиками Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Пустые тарелки убирали молниеносно. А вечером открывали огромные окна, на улице жарили барбекю, а порции мяса ставили гостям в зал на подоконник.



По сути, мы могли так кайфовать и дальше и не тратить ни копеечки. Но нас потянуло на восточный базар.

Навязчивое радушие

У меня была 100-долларовая купюра. И ее нигде не хотели принимать, поскольку она старая. То есть идешь мимо лавки, тебя зазывают что-нибудь купить, обвешивают бусами и парчой, а когда видят твои старые 100 долларов — носом воротят. Это при том, что каждый старается тебя пригласить в свой магазин. Мы для них булки с маслом. Тут покупателей усаживают на диван, предлагают попробовать всё, на что глаз лег. Торгуются, смакуя процесс.



Старый базар, Шарм-эш-Шейх Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Рубли тут не меняют вообще нигде. Карты тоже не принимают. А от моей купюры все морщили носы. Так мы гуляли и обламывали продавцов, не имея возможности ничего купить. Пока мне не удалось поменять эти 100 долларов в банкомате.

Надписей на русском много Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Позже мы узнали, что рубли тоже меняют. Есть группа в телеграм-канале. Подруга решила этим воспользоваться. Приехал араб на велосипеде. Показал купюры. Но ему требовалось сделать онлайн-перевод на карту, о сумме мы договорились.



Мы завели его в фойе отеля, где был Wi-Fi, и перевели на карту. Так у нас появились местные деньги, и мы окунулись в мир приключений.



Сумки из крокодила Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Экскурсии и цены

Экскурсии вам будут предлагать на каждом шагу. На четвертый день нашего пребывания, обзаведясь местной валютой, мы запланировали прогулку на яхте (20 долларов с человека).



Персонал отеля задаривал девушек небольшими букетиками Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Из порта утром выходят практически все яхты и возвращаются лишь на закате Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Так мы увидели египетское море. Боже! Теперь я понимаю, почему люди в отеле по утрам штурмовали автобус на пляж. Цвет моря — изумительно сапфировый. А разноцветные рыбы, которые мне казались фейком фотошопным, реально существуют.



Ты погружаешь лицо в воду, а там эти стаи перламутровые. И их там столько… Причем даже у берега на каждом пляже — но это открытие мы сделали слишком поздно.

Камера не передает истинный цвет Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Яхта была на весь день. В 9 часов за нами приехала машина и отвезла в порт (трансфер входит в стоимость экскурсии). Там нас погрузили на яхту и вернули на берег лишь в 17 вечера. Утром из порта отчаливают десятки яхт с сотнями туристов на борту. У всех по три точки остановок — коралловые рифы и Белый остров.

Белый остров Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











На яхте нам предлагали неограниченное количество напитков (без алкоголя), а в обед накормили. Блюдо было скромным, но вкусным.

Для туристов приготовили обед на яхте Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











В Сочи 45 минут яхты стоит 2000 рублей, а тут весь день, да еще с погружением, и с обедом — 30 долларов, то есть 2700 на наши деньги. На яхте мы были группой человек 30, и так даже было веселей.

Обед на яхте Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











На следующий день у нас была куплена экскурсия, которая включала в себя полет на парашюте, прогулку на верблюдах и покатушки на квадриках по пустыне. Всё это также стоило 30 долларов с человека.

Утром за нами заехал продавец экскурсий и отвез нас на пляж. Подруга мечтала полетать на парашюте над морем, а поскольку в Сочи цены начинаются от 7000 рублей, она решила это сделать в Египте.

Пляж Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











После обеда нас из отеля забирал уже микроавтобус. Мы заехали еще в несколько отелей за другими туристами и поехали в сафари-парк. Там нас усадили на квадрики, и мы помчались в пустыню, глотая пыль.



Для сравнения: в Сочи покататься на квадрике стоит от 7000 рублей, а у нас всё в комплексе за 30 долларов.



Потрепанные туристами квадрики Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Однако на квадроцикл усаживали при условии покупки платка-арафатки. У меня была своя, а Маринке пришлось купить за 3 доллара, хотя на рынке они продаются за 1 доллар. Квадрики ушатанные, глохли и застревали в песке. Но всё равно было весело.



Прокатиться по пустыне тоже интересно Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Всех заставляли надевать платки-арафатки Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Мы приехали в какое-то поселение, где нас окружили дети, пытаясь продать нам сувениры. Рядом с домиками бедуинов была свалка, на деревьях дрожали зацепившиеся куски полиэтиленовых пакетов. Но за горы садилось солнце, было загадочно красиво, и нам всё нравилось.



Домики бедуинов Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Люди слушают эхо в пустыне Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Дерево, где вместо листьев мусор Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Пока все фотографировались, нас посадили на верблюдов, и мы поехали на 30-минутную прогулку. У других людей прогулка в экскурсионный пакет не входила.



Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Удивительные фотографии делают гиды в Египте Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Вернулись мы в отель почти в 9 вечера, за десять минут до закрытия столовой. Нас пустили на ужин, но двери за нами закрыли.



И тут мы увидели, что после туристов приходит персонал и ест ту еду, что осталась после гостей в кастрюлях. То есть все байки, что в Египте новую еду насыпают поверх старой, не про наш отель. Они тут готовят как себе, ведь едят это и сами.



Египетская сила — море!

В свой последний день отдыха мы добрались на пляж, сокрушаясь, что не сделали этого раньше. Пляжи в Шарм-эш-Шейхе в основном платные — два доллара, кроме постояльцев отелей. Причем есть такие, где дамы бесплатно, а платят лишь мужчины. В стоимость входит шезлонг на весь день, зонт и полотенце. Есть вокруг дикие пляжи, но мы не решились туда идти.



Пляж нас очаровал. Заходишь в море по колено, и тебя тут же окружают тропические рыбы.

Весь люд, и стар и млад, расплывается по глади, уткнув лица в воду. Подводный мир Египта очень красив.



Все ныряют с этого островка и рассматривают подводный мир Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU











Нужно ли говорить, что мы с тоской возвращались в Сочи. И хотя в родном городе так много зелени, он показался серым и невзрачным. А всё потому, что тут зелень растет сама. Человек не прикладывает к этому усилий, а даже, наоборот, вырубает для застройки.

Город отделяет от пустыни цветущее кольцо Источник: Мария Штурм / SOCHI1.RU









