Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта

Анна Фархоманд Автор мнения

Желающих посмотреть стамбульские достопримечательности изнутри становится меньше Источник: Анна Фархоманд











Этим летом россияне рассматривают Турцию как место для отдыха. Однако из бюджетного курорта она с каждым годом превращается во всё более люксовый. Почему так происходит, рассуждает гражданка Турции, которая сама родом из России, Анна Фархоманд. Ей слово.

Турция стала дорогой страной для отдыха россиян, и санкции с колебанием курса рубля тут ни при чем. Дело в том, что после пандемии турецкая экономика устремилась в затяжное и глубокое пике, из которого пока не видно выхода. Смена глав Центробанка, задранная до 50% ключевая ставка, бесконечное повышение цен, когда за неделю один и тот же товар может существенно увеличиться в цене — вот чем живет сейчас Турция.



Курс доллара и евро к лире до начала пандемии сохранял стабильность, а если и рос, то очень плавно и поступенчато. Сейчас же за один американский дензнак дают 32,74, а европейский — 35,09 лиры. Это данные на вечер 16 июня, к моменту публикации цифры вполне могут поменяться — в сторону роста курса.



Да и по отношению к рублю у турецкой лиры тоже всё печально. Нынешний курс — 2,72 — отражается на россиянах, которые переехали в Турцию после начала мобилизации, работают на российские компании в Турции или же поддерживают финансово пожилых родственников, которые остались в России. Если раньше удаленщик со среднемосковской зарплатой 90–100 тысяч рублей чувствовал себя в Турции просто преотлично, то сейчас денег хватает впритык на оплату жилья и еду.

Даже в бюджетном магазине сыр местного производства самых простых марок дешевым назвать нельзя Источник: Анна Фархоманд











А каково фрилансерам, которые работают за 25–30 тысяч рублей в месяц? Если в российских регионах этих денег с натягом хватает, то в Турции — лишь 2–3 раза сходить в магазин, не накупив там чего-то фантастического, вроде традиционно дорогого в Турции вина и мяса. А проезд в транспорте, а бензин, а косметика-бытовая химия…



В связи с этим показательна минимальная зарплата в Турции, сейчас она чуть больше 17 000 лир, это 46198,3 рубля, и этих денег здесь (как в случае с минималкой в России) ожидаемо ни на что не хватает.

Пятновыводитель для цветного белья в переводе на российскую валюту стоит 1111,48 рубля Источник: Анна Фархоманд











Согласно исследованию конфедерации турецких профсоюзов TÜRK-İŞ, в Стамбуле в мае 2024 года стоимость жизни для семьи из четырех человек в Стамбуле достигла 61 525 турецких лир, или 167 197 рублей. Больше всего тратится на продукты питания — 20 150 лир (54 758,57 рубля), аренду жилья — 15 000 лир (40 763,21 рубля), транспорт — 5500 лир (14 946,51 рубля) и другие необходимые затраты — 20 875 лир (56 728,8 рубля). С такими расценками, даже если работать вдвоем, на минималку не выжить.

Процентной ставке по кредитам в Турции могут позавидовать российские микрофинансовые организации. Так, потребительский заем в Ziraat банке, где открыты счета у большинства поуехавших после мобилизации, составляет 5,34% в месяц, или 64,08% в год.

По официальным данным, инфляция в стране уже больше 75%. Это максимум, достигнутый с ноября 2022 года. Невеселые результаты, конечно. По уровню роста цен Турция находится в топ-3, догоняя Аргентину. Если верить органам турецкой статистики, сильнее всего подорожало образование (+104,8%), жилье (+93,21%), отели, кафе и рестораны (+92,94%), алкоголь с табаком (+86,48%).

Маленький йогурт местного производства подорожал за неделю на 5 лир — 13,59 рубля и стоит 81,39 рубля Источник: Анна Фархоманд











Отразилось это не только на живущих в Турции россиянах, но и на приезжающих на отдых. Перед началом сезона плата за вход в музеи и основные достопримечательности выросла очень значительно, дорогой бензин и большие расходы отражаются и на туристах, которые приезжают отдохнуть в отели на Средиземноморском побережье. Многие сетуют, что прошли те времена, когда Турция была ну очень бюджетным и довольно качественным отдыхом, по сравнению с российским югом.



Слабонервных попросим дальше не читать, а если решитесь, то держитесь крепче за стул или любую другую устойчивую мебель.



Сейчас, если сравнить по цене и качеству Анталью с Сочи, то неизвестно, где окажется лучше и дешевле. Популярные «пятерки» в Белеке на «всё включено» или «ультра всё включено» на двоих вместе с перелетом могут обходиться в 700–900 тысяч рублей за 10 ночей. А более дешевая Аланья или Мармарис с 3- или 4-звездочными отелями — от 250 тысяч рублей за тот же срок. Недорогим такой отдых назвать уже ни у кого язык не повернется.

Ночь в бюджетном отеле в не облюбованном массовым туризмом месте обойдется в 1500 лир — 4076,32 рубля. В эту цену включен только завтрак (не шведский стол) Источник: Анна Фархоманд











Туры в Памуккале, столь популярные у отдыхающих в Анталье, тоже недешевые. За входные билеты с иностранных туристов берут теперь по 30 евро (3003 рубля) с человека. С детей — тоже. Экскурсии в Памуккале также выросли в цене, ведь организаторы тура закладывают и транспортные расходы (44,9 лиры — 128,7 рубля за литр дизтоплива), и собственную прибыль. Средняя стоимость экскурсии сейчас — 35–45 долларов (3235,7–4160,2 рубля) с человека, входной билет не включен.



В Стамбуле Айя-Софии стала платной в январе 2024-го. Расценки на вход в музейную часть для иностранцев могут шокировать — 25 евро с человека (2502,5 рубля). 100 евро — 10 010,21 рубля на семью с двумя детьми. Чтобы попасть в султанский дворец Топкапы, придется раскошелиться на 1500 лир с человека. По нынешнему курсу это 4298,64 рубля, но он постоянно меняется. Соответственно, семейный визит по мотивам «Великолепного века» могут позволить падишахи современности — 6000 лир, или 17 194,56 рубля.



Люди обозлились, и от былого радушия осталось мало следа. Конечно, туристам всё так же улыбаются и по-прежнему рады, но за пределами туристической зоны ситуация в обществе стала как в России в 90-е. Турецкие экономисты и политологи отмечают, что инфляция и рост цен создают значительное финансовое давление на жителей страны.



И пока россияне в один голос возмущались, что в конце 2023 года подорожали курица и яйца, в Турции соотечественники с грустной усмешкой отмечали, что здесь они стоят в 3 раза дороже, в пересчете на рубли. Одно радует, черешня, клубника и сезонная зелень в Турции всё еще продается куда дешевле, чем в России.