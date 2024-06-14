Увидеть Стамбул и не умереть от разорения: как провести замечательный отпуск, не спустив целое состояние

За первые четыре месяца года Стамбул принял свыше 5 миллионов туристов, а поток иностранцев с наступлением сезона отпусков продолжает расти. Как и цены на входные билеты в музеи и на основные достопримечательности. Как увидеть красоты главного мегаполиса Турции и не разориться — в путеводителе от наших коллег из 74.RU.
Цены на билеты для туристов в Стамбуле поражают воображение и заставляют кошелек взмолиться о пощаде, особенно если вы путешествуете семьей. Так, за вход в Айя-Софию, которая функционирует как мечеть, придется отдать 25 евро за человека. А чтобы погулять по дворцу Топкапы и посетить гарем — 1500 лир. Билет в другой дворец, Долмабахче на берегу Босфора, стоит 1200 лир. И это только основные достопримечательности.
Район Султанахмет — центр притяжения туристов со всего мира. Здесь, на историческом полуострове, сосредоточены основные достопримечательности: Айя-София, Голубая мечеть, цистерна «Базилика», площадь Ипподром, старинные хаммамы и Гранд Базар. Часть из этих мест можно посетить совершенно бесплатно.
Голубая мечеть
Прозванная туристами Голубой мечеть Султанахмет построена в XV веке. Оценить красоту внутреннего убранства и мозаики можно, не потратив ни копейки. Для посещения мечети нужно соблюдать дресс-код: у женщин должны быть покрыты голова, руки и ноги, у мужчин — руки и ноги. Если вы пришли в футболке и шортах, перед входом возьмите специальные накидки, их тоже выдают бесплатно.
Кстати, в самой мечети можно взять литературу об исламе и истории религии на русском языке и задать интересующие вопросы. Так можно сэкономить на путеводителях и гиде. А во дворе Голубой мечети открыт бесплатный туалет.
Площадь Ипподром
Собственно, о том, что раньше здесь проводились скачки, давно ничего не напоминает. Зато полюбоваться Египетским обелиском, воздвигнутом в честь фараона Тутмоса III, и обелиском Константина, остатками Змеиной колонны и фонтаном кайзера можно любоваться по сей день. И заметьте, совершенно бесплатно.
Гранд Базар
Известный Крытый рынок, Капалы Чарши, находится в паре трамвайных остановок от площади Ипподром, и до него можно неспешно пройти пешком минут за 10. Здесь продают всевозможные сувениры, специи, турецкие сладости, меха-кожу — и ожидаемо, втридорога. А вот оценить архитектурные особенности Гранд Базара и снаружи, и внутри можно совершенно бесплатно.
Парк Гюльхане
Если спуститься чуть ниже, вдоль трамвайной линии, то вы попадете в тенистый парк Гюльхане. Он всегда полон цветов, дарит прохладу в летнюю жару (гулять целый день под палящим солнышком — испытание не для всех), а главное — туда могут свободно пройти все желающие.
Через парк можно выйти на набережную, к пристани Эминоню и причалу круизных судов.
Тур по Босфору
Там же, на пристани, можно прокатиться на прогулочном судне по Босфору. Не обязательно покупать тур в агентстве, достаточно прийти к причалу и заплатить наличными на месте, перед тем как подняться на борт. Одна пристань находится возле моста через Золотой Рог, другая — чуть поодаль, если идти от него в сторону метромоста.
Поездки выполняют несколько компаний на больших прогулочных паромах. Стоимость варьируется от 130 до 150 лир. Они отправляются по расписанию — в этом важное отличие от частных перевозчиков помимо цены.
Уголок православия
Стамбул не всегда был мусульманским городом. До захвата султаном Фатихом в 1453 году Константинополь был византийским. Переплетение культур и религий можно встретить до сих пор. Вселенский патриархат и греческие церкви сохранились в районе Фенер.
Попасть в церковь при патриархате можно с 10 до 16 часов, а если повезет, говорящий на русском батюшка ответит на вопросы и даже покажет мощи святого.
Район Фенер очень атмосферный и сохраняет исторический облик, даже несмотря на реконструкцию и заточенность под туристов.
Любителям котиков и ретро советую заглянуть в кафе «Нафталин», там очень милое меню в форме рукописного письма, а чтобы попасть в санузел, нужно пройти через дверь пузатого винтажного холодильника.
Ну и коты могут делать здесь всё что заблагорассудится: тереться об ноги, забираться на коленки и даже спать на столах.
Отправляясь сюда, захватите удобную обувь — шлепанцы, а уж тем более каблуки лучше оставить для других случаев. Тротуары здесь очень узкие, на них часто припаркованы мопеды или стоят баки для мусора, поэтому приходится идти по брусчатке.
А если вы хотите добраться до здания греческого ортодоксального лицея, то и вовсе придется идти по очень крутому подъему в гору.
Впрочем, «греческость» на этом моменте заканчивается, и район резко становится очень мусульманским — здесь проходят мимо женщины, замотанные в черные чаршафы, мужчины с бородами, в тюбетейках и шароварах, и даже маленькие дети носят религиозную одежду.
Район Фенер плавно переходит в Балат — такой же аутентичный. Любителям ретро, антиквариата, блошиных рынков — однозначно сюда. Торговаться можно, любоваться — обязательно. В некоторых лавках по выходным проходят аукционы.
Сердце города — Истикляль
Проспект Истикляль — самая известная улица в Стамбуле. Редкий турист пройдет по ней, не сфотографировав знаменитый красный ретротрамвай. На нем можно прокатиться, трамвай относится к системе общественного транспорта и ходит каждые 20 минут. Стоимость одной поездки — 30 лир, по стамбульской карте — 17 лир. Дети до 6 лет заходят бесплатно.
На площади Таксим полюбуйтесь монументом Республики. Там, помимо Ататюрка, есть и знакомые лица. Попробуйте найти фигуры Климента Ворошилова и Семена Аралова рядом с основателем Турецкой республики.
А кому-то будет сложно удержаться от похода в «Зару», «Манго», «Макдональдс», «Старбакс» и другие точки притяжения от ушедших из России брендов.
Парк любителей котиков
Неподалеку от площади Таксим простирается парк Мачка — большой, зеленый и просто рай для котиков.
Муниципалитет установил домики для усатых-полосатых всех мастей, поставил их на довольствие. Кроме того, мурлык подкармливают неравнодушные горожане и туристы.
Здесь хорошо скоротать время в летнюю жару, позаниматься спортом на тренажерах под открытым небом — бесплатно, разумеется! А также устроить пикник, прихватив оригинальную «Кока-колу», вкус которой некоторые челябинцы уже успели позабыть, или что-то другое пенистое. В этом случае желательно бутылку держать в пакете, когда будете поглощать жидкость.
Где поесть бюджетно в Стамбуле
В Стамбуле редко можно встретить формат «всё включено», в лучшем случае отели предлагают завтрак. Чтобы не разориться на еде и попробовать всё самое лучшее от турецкой кухни, держите лайфхаки.
Местные жители, чтобы поесть вкусно и быстро, идут в столовые. Их масса на оживленных улочках чуть поодаль от исторического центра или проспекта Истикляль. Цены написаны на входе за порцию, можно выбрать одно блюдо или фикс-меню, которое называется «табльдот». Как правило, это выходит еще бюджетнее.
Эти столовые — их называют локанта — готовят домашнюю еду, и обед на двоих взрослых обходится от 200 до 280 лир, с мясными блюдами. Выглядят они неказисто — и этим могут отпугнуть туристов, но готовят здесь отменно.
Если душа требует банкета, а кошелек молит о пощаде, можно найти компромисс — сеть муниципальных ресторанов под названием Ibb sosyal tesisleri.
Если вы сразу представили жуткую сеть столовок, спешу вас разочаровать: это рестораны в лучших частях города, видовые, с белоснежными скатертями и вышколенными официантами. Цены демократичные, еда вкусная, неудивительно, что по выходным и вечерами — очереди, поэтому придется записаться заранее.
Единственный минус: меню во всех заведениях сети стандартизированное, так что побаловать себя гастрономическими изысками вряд ли получится. А вот поесть вкусно, бюджетно и получить эстетическое удовольствие — легко.
Одно из таких заведений находится на набережной в районе Джанкуртаран — это недалеко от Султанахмета. Найти просто — достаточно дойти до фонтана перед входом в Топкапы, спуститься в сторону набережной, пройти через переход под дорогой и слева увидите это заведение.
Если желудок требует мяса, а душа — экономии, то вам в сетевые рестораны Köfteci Ramiz и Köfteci Yusuf. Так, 200-граммовая порция котлеток обойдется в 180 лир, зелень, рис или булгур, хлеб и острую закуску к ним подадут бесплатно.
А вы бывали в Стамбуле?
Из Челябинска можно организовать самостоятельное путешествие в Стамбул — мы рассказывали как. Особенно город хорош весной и осенью, а также все четыре сезона радует любительниц шопинга. А если останется время после осмотра основных достопримечательностей — посетите аутентичный Килиос: сюда не добираются массовые туристы, а зря.