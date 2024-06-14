Увидеть Стамбул и не умереть от разорения: как провести замечательный отпуск, не спустив целое состояние

Мечеть Айя-София — одна из главных святынь Турции Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











За первые четыре месяца года Стамбул принял свыше 5 миллионов туристов, а поток иностранцев с наступлением сезона отпусков продолжает расти. Как и цены на входные билеты в музеи и на основные достопримечательности. Как увидеть красоты главного мегаполиса Турции и не разориться — в путеводителе от наших коллег из 74.RU.



Цены на билеты для туристов в Стамбуле поражают воображение и заставляют кошелек взмолиться о пощаде, особенно если вы путешествуете семьей. Так, за вход в Айя-Софию, которая функционирует как мечеть, придется отдать 25 евро за человека. А чтобы погулять по дворцу Топкапы и посетить гарем — 1500 лир. Билет в другой дворец, Долмабахче на берегу Босфора, стоит 1200 лир. И это только основные достопримечательности.



Район Султанахмет — центр притяжения туристов со всего мира. Здесь, на историческом полуострове, сосредоточены основные достопримечательности: Айя-София, Голубая мечеть, цистерна «Базилика», площадь Ипподром, старинные хаммамы и Гранд Базар. Часть из этих мест можно посетить совершенно бесплатно.



Голубая мечеть

Прозванная туристами Голубой мечеть Султанахмет построена в XV веке. Оценить красоту внутреннего убранства и мозаики можно, не потратив ни копейки. Для посещения мечети нужно соблюдать дресс-код: у женщин должны быть покрыты голова, руки и ноги, у мужчин — руки и ноги. Если вы пришли в футболке и шортах, перед входом возьмите специальные накидки, их тоже выдают бесплатно.

Вход для туристов — справа Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Кстати, в самой мечети можно взять литературу об исламе и истории религии на русском языке и задать интересующие вопросы. Так можно сэкономить на путеводителях и гиде. А во дворе Голубой мечети открыт бесплатный туалет.



Площадь Ипподром

Собственно, о том, что раньше здесь проводились скачки, давно ничего не напоминает. Зато полюбоваться Египетским обелиском, воздвигнутом в честь фараона Тутмоса III, и обелиском Константина, остатками Змеиной колонны и фонтаном кайзера можно любоваться по сей день. И заметьте, совершенно бесплатно.

У основания обелиска — мемориальная табличка Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Гранд Базар

Известный Крытый рынок, Капалы Чарши, находится в паре трамвайных остановок от площади Ипподром, и до него можно неспешно пройти пешком минут за 10. Здесь продают всевозможные сувениры, специи, турецкие сладости, меха-кожу — и ожидаемо, втридорога. А вот оценить архитектурные особенности Гранд Базара и снаружи, и внутри можно совершенно бесплатно.

На базаре всегда столпотворение, как и положено Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Парк Гюльхане

Если спуститься чуть ниже, вдоль трамвайной линии, то вы попадете в тенистый парк Гюльхане. Он всегда полон цветов, дарит прохладу в летнюю жару (гулять целый день под палящим солнышком — испытание не для всех), а главное — туда могут свободно пройти все желающие.

Из парка открывается чудесный вид на Босфор, Мраморное море и азиатскую сторону Стамбула Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Через парк можно выйти на набережную, к пристани Эминоню и причалу круизных судов.



Тур по Босфору

Там же, на пристани, можно прокатиться на прогулочном судне по Босфору. Не обязательно покупать тур в агентстве, достаточно прийти к причалу и заплатить наличными на месте, перед тем как подняться на борт. Одна пристань находится возле моста через Золотой Рог, другая — чуть поодаль, если идти от него в сторону метромоста.

Стамбул прекрасен Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Поездки выполняют несколько компаний на больших прогулочных паромах. Стоимость варьируется от 130 до 150 лир. Они отправляются по расписанию — в этом важное отличие от частных перевозчиков помимо цены.

И на лодке покататься, и знаменитой рыбой в булке подкрепиться Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Уголок православия

Стамбул не всегда был мусульманским городом. До захвата султаном Фатихом в 1453 году Константинополь был византийским. Переплетение культур и религий можно встретить до сих пор. Вселенский патриархат и греческие церкви сохранились в районе Фенер.

Здания явно не в турецком стиле. Да и надписи греческие Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Попасть в церковь при патриархате можно с 10 до 16 часов, а если повезет, говорящий на русском батюшка ответит на вопросы и даже покажет мощи святого.

Здесь находится Вселенский патриархат Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Район Фенер очень атмосферный и сохраняет исторический облик, даже несмотря на реконструкцию и заточенность под туристов.

Район Фенер постепенно благоустраивают, и туристов здесь становится всё больше и больше Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Любителям котиков и ретро советую заглянуть в кафе «Нафталин», там очень милое меню в форме рукописного письма, а чтобы попасть в санузел, нужно пройти через дверь пузатого винтажного холодильника.

Вот такое меню внутри Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Ну и коты могут делать здесь всё что заблагорассудится: тереться об ноги, забираться на коленки и даже спать на столах.



Свобода действий для котиков. Или бездействия? Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Отправляясь сюда, захватите удобную обувь — шлепанцы, а уж тем более каблуки лучше оставить для других случаев. Тротуары здесь очень узкие, на них часто припаркованы мопеды или стоят баки для мусора, поэтому приходится идти по брусчатке.

Подъемы здесь действительно крутые Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











А если вы хотите добраться до здания греческого ортодоксального лицея, то и вовсе придется идти по очень крутому подъему в гору.

Греческий лицей соседствует с очень религиозным мусульманским кварталом Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Впрочем, «греческость» на этом моменте заканчивается, и район резко становится очень мусульманским — здесь проходят мимо женщины, замотанные в черные чаршафы, мужчины с бородами, в тюбетейках и шароварах, и даже маленькие дети носят религиозную одежду.

Реставрация коснулась не всех зданий Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Район Фенер плавно переходит в Балат — такой же аутентичный. Любителям ретро, антиквариата, блошиных рынков — однозначно сюда. Торговаться можно, любоваться — обязательно. В некоторых лавках по выходным проходят аукционы.



Ретроавтомобиль не продается Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Сердце города — Истикляль

Проспект Истикляль — самая известная улица в Стамбуле. Редкий турист пройдет по ней, не сфотографировав знаменитый красный ретротрамвай. На нем можно прокатиться, трамвай относится к системе общественного транспорта и ходит каждые 20 минут. Стоимость одной поездки — 30 лир, по стамбульской карте — 17 лир. Дети до 6 лет заходят бесплатно.

А можно и так, зайцем Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











На площади Таксим полюбуйтесь монументом Республики. Там, помимо Ататюрка, есть и знакомые лица. Попробуйте найти фигуры Климента Ворошилова и Семена Аралова рядом с основателем Турецкой республики.

Сможете узнать исторических личностей? Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











А кому-то будет сложно удержаться от похода в «Зару», «Манго», «Макдональдс», «Старбакс» и другие точки притяжения от ушедших из России брендов.

А еще в Таксиме мы заметили вот такой бар Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Парк любителей котиков

Неподалеку от площади Таксим простирается парк Мачка — большой, зеленый и просто рай для котиков.

Ну очень много котов! Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Муниципалитет установил домики для усатых-полосатых всех мастей, поставил их на довольствие. Кроме того, мурлык подкармливают неравнодушные горожане и туристы.

Вход в парк выглядит довольно скромно Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Здесь хорошо скоротать время в летнюю жару, позаниматься спортом на тренажерах под открытым небом — бесплатно, разумеется! А также устроить пикник, прихватив оригинальную «Кока-колу», вкус которой некоторые челябинцы уже успели позабыть, или что-то другое пенистое. В этом случае желательно бутылку держать в пакете, когда будете поглощать жидкость.

Жители Стамбула тоже очень любят проводить время в этом парке, и всё чаще и чаще здесь можно услышать русскую речь Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Где поесть бюджетно в Стамбуле

В Стамбуле редко можно встретить формат «всё включено», в лучшем случае отели предлагают завтрак. Чтобы не разориться на еде и попробовать всё самое лучшее от турецкой кухни, держите лайфхаки.



Местные жители, чтобы поесть вкусно и быстро, идут в столовые. Их масса на оживленных улочках чуть поодаль от исторического центра или проспекта Истикляль. Цены написаны на входе за порцию, можно выбрать одно блюдо или фикс-меню, которое называется «табльдот». Как правило, это выходит еще бюджетнее.

Крем-супы — фавориты в летнюю жару. И питательно, и легко желудку. А главное — в локантах очень бюджетно Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Эти столовые — их называют локанта — готовят домашнюю еду, и обед на двоих взрослых обходится от 200 до 280 лир, с мясными блюдами. Выглядят они неказисто — и этим могут отпугнуть туристов, но готовят здесь отменно.



Если душа требует банкета, а кошелек молит о пощаде, можно найти компромисс — сеть муниципальных ресторанов под названием Ibb sosyal tesisleri.

Обед из двух блюд на двоих взрослых здесь обошелся в 400 лир. Вид на море — бесценно Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Если вы сразу представили жуткую сеть столовок, спешу вас разочаровать: это рестораны в лучших частях города, видовые, с белоснежными скатертями и вышколенными официантами. Цены демократичные, еда вкусная, неудивительно, что по выходным и вечерами — очереди, поэтому придется записаться заранее.

Ресторан находится прямо на набережной Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Единственный минус: меню во всех заведениях сети стандартизированное, так что побаловать себя гастрономическими изысками вряд ли получится. А вот поесть вкусно, бюджетно и получить эстетическое удовольствие — легко.

Сюда можно добраться вот по этой дороге, вдоль дворцовой стены Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Одно из таких заведений находится на набережной в районе Джанкуртаран — это недалеко от Султанахмета. Найти просто — достаточно дойти до фонтана перед входом в Топкапы, спуститься в сторону набережной, пройти через переход под дорогой и слева увидите это заведение.



Если желудок требует мяса, а душа — экономии, то вам в сетевые рестораны Köfteci Ramiz и Köfteci Yusuf. Так, 200-граммовая порция котлеток обойдется в 180 лир, зелень, рис или булгур, хлеб и острую закуску к ним подадут бесплатно.

А вы бывали в Стамбуле? Да, понравилось Да, но не впечатлился Нет, но очень хочу Нет, мне и на Южном Урале есть на что посмотреть