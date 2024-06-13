«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне

Абхазия — это чистый воздух и прозрачное море Источник: Дмитрий Ловицкий











Сколько бы ни ворчали по поводу отсутствия инфраструктуры в Стране Души и по поводу ее небрежных к понятию «сервис» жителей, Абхазию наши туристы ценят за бриллиантовое чистое море и воздух, не загазованный пробками. Как там начался летний сезон — 2024, рассказывает турист из Нижнего Новгорода, недавно побывавший на курорте. Цены на билеты, жилье и продукты, атмосфера сегодняшней Абхазии — в материале наших коллег из NN.RU.



Как добраться

В Абхазию турист традиционно попадает из Сочи. От аэропорта до границы с Абхазией (остановка «Казачий рынок») ходят большие комфортабельные автобусы с кондиционерами. По адлерским пробкам автобус будет идти до границы около часа (может, чуть больше).

Источник: Дмитрий Ловицкий











Если вы прибыли на юг на поезде, вам стоит выходить на станции «Имеретинский парк». Отсюда тоже ходят суперавтобусы до границы, причем время в пути занимает всего минут 20. Стоимость билета на автобус — 34 рубля. Такси от аэропорта встанет путешественнику в 1500 рублей, от Имеретинского парка — 500 рублей.



Источник: Дмитрий Ловицкий











Время на границе у туриста-пешехода занимает минут 20. Российская таможня тщательно проверяет, есть ли у вас задолженность, не позволяющая в соответствии с законодательством пересекать границы. Абхазская таможня смотрит документы практически мельком.



— Я пользуюсь абхазским такси, только когда покидаю страну, чтобы точно и спокойно успеть в аэропорт, — рассказывает Дмитрий. — Вот и в этот раз по привычке миновал всех зазывал с ключами от мерсов и прошел на автовокзал Псоу. Проезд на микроавтобусе от границы до любимой мной Пицунды стоит в этом году 300 рублей.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Первым делом по прибытии наш герой купил телефонную симку «А-мобайл» с абсолютным безлимитом на звонки и интернет за 1300 рублей.



Как заселиться

Жилье предлагает туристам частный сектор, семейные гостиницы и большие отели (некоторые даже позиционируют себя как 7 звезд). Дмитрий ничего не бронировал заранее. Высадился на главной пицундской площади рядом с автостоянкой, заглянул в отель «Центра объединения пансионатов».

Источник: Дмитрий Ловицкий











— Там мне предложили номер по 3300 в сутки без обедов и за 4100 — с обедами. Для меня это было дороговато, я отправился смотреть жилье дальше, по улице Гочуа.



Источник: Дмитрий Ловицкий











И буквально через дом Дмитрий наткнулся на частный семейный отель, где ему за 2000 рублей в сутки предложили вполне цивильный номер с кондиционером, холодильником, телевизором, приличным санузлом, атмосферным балкончиком, выходящим в тихий дворик.



— Хозяин отеля сказал, что делает мне скидку как первому в сезоне постояльцу, — отметил Дмитрий.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Источник: Дмитрий Ловицкий











Источник: Дмитрий Ловицкий











Как купаться

Пицунда хороша своей природой (здесь много сосен, и их целебный аромат смешивается с морским, принося умиротворение и мегапользу вашим легким) и маленькой бухтой, в которой практически не бывает волн. В бухте пляж, за которым приглядывают сотрудники отелей (бывших когда-то советскими санаториями для иностранных делегаций). Заплатив 80 рублей у вертушки, преграждающей вход на территорию бухты, вы получаете право на зонтик. За лежак с вас могут взять на месте от 300 до 400 рублей за сутки использования.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Источник: Дмитрий Ловицкий











В бухту после штормов заплывают дельфины — поохотиться на рыбку. Стайки дельфинов порой ныряют у самого берега, заставляя пляжный народ хвататься за мобильные телефоны для съемки видео.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Солнце палит очень сильно, и учитывая климатические изменения последнего времени и солнечные вспышки, не злоупотребляйте нахождением на пляже без защитного крема и без зонтика. Туристы сгорают мгновенно — даже те, чья кожа подготовлена солярием и в принципе не склонна к ожогам.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Как питаться

— Хитрый пицундский рынок по-прежнему к большинству товаров не выставляет ценники, называя сумму в соответствии с тем, кажетесь вы продавцу состоятельным туристом или не очень, — смеется Дмитрий. — Так что чем проще вы выглядите и общаетесь, тем вам же выгоднее.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Источник: Дмитрий Ловицкий











Средние цены по рынку в начале сезона таковы: полкило меда — 500 рублей, сыр — 700 рублей за килограмм, маленькую круглую головку сулугуни на 350–400 граммов отдают за 300. Чурчхела — от 50 до 80 за штучку. Ягоды, любые — и клубника, и черешня, — от 400 рублей за килограмм и выше. Огурцы, помидоры — от 200 рублей за килограмм. Полтора литра чачи — 1700 рублей.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Источник: Дмитрий Ловицкий











В кафе 0,5 разливного пива вам обойдется от 120 рублей и выше. Мясная сковородка — 450 рублей, хачапури — 350, «лодочка» — 300, сто граммов шашлыка — 300 рублей, речная форель на гриле — 350 рублей за штуку.



— Абхазский народ в начале этого сезона — доброжелательный и спокойный, — рассказывает Дмитрий. — Разрешают в кафе прийти со своим пивом, к купленному кофе достать из рюкзака свои сладости. Может быть, когда начнется основной наплыв туристов, ситуация изменится.

Кстати

В Пицунде есть государственный музей-заповедник с музеем краеведения и Большим Пицундским храмом (начало постройки — IV век!). В храме — немецкий орган и роскошная акустика. Исполнители органной музыки — лауреаты международных конкурсов. Концерт здесь посетить точно стоит, в 2024 году взрослый билет стоит 1300 рублей.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Источник: Дмитрий Ловицкий











Источник: Дмитрий Ловицкий











В качестве напутствия

Отправляясь в Абхазию во второй половине июня и в разгар сезона, будьте готовы к тому, что цены на жилье взлетят, и за 2000 в сутки вы снимете уже только комнату-«вагончик», в которой нельзя толком развернуться, вместо кондея там будет вентилятор, а душ и туалет — общие во дворе. Номера в более приличных отелях будут стоить от 3500 рублей в сутки. Приезжать без предварительной брони будет уже довольно рискованно.

Источник: Дмитрий Ловицкий











Также не удивляйтесь, если еда подорожает где-то на 50 рублей за любое наименование — к приведенным в данном материале ценам.



— Не всегда отдых в Абхазии был таким благостным, как в этом году, — вспоминает Дмитрий. — Бывало, резко вели себя водители автобусов, курсирующих по стране. По пути в Новый Афон, помню, попался очень странный мужчина, который жонглировал тарифами, а на возражения вообще взял и выбросил деньги на дорогу. Видел места, где не вовремя вывозят мусор, и баки, и урны переполняются и «благоухают», перебивая аромат моря. Встречались небрежные к чистоте кафе. Так что рекомендую запастись на всякий случай терпением и философским настроем. А еще — сорбентами и средствами от диареи на случай, если посуда в кафе окажется далека от стерильной.

Источник: Дмитрий Ловицкий











В любом случае помните, что безупречная вежливость обезоруживает, а позитивный настрой притягивает позитивные же события. Если не ждать от Абхазии сервиса уровня Шарм-эш-Шейха, относиться с юмором к национальному колориту и начинать любую беседу с вежливости и улыбки, ваш отдых в Стране Души, скорее всего, сложится самым наилучшим образом. Вы насладитесь кавказским летом и укрепите здоровье в местечке с отличной экологией.