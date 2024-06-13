«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне

Сколько бы ни ворчали по поводу отсутствия инфраструктуры в Стране Души и по поводу ее небрежных к понятию «сервис» жителей, Абхазию наши туристы ценят за бриллиантовое чистое море и воздух, не загазованный пробками. Как там начался летний сезон — 2024, рассказывает турист из Нижнего Новгорода, недавно побывавший на курорте. Цены на билеты, жилье и продукты, атмосфера сегодняшней Абхазии — в материале наших коллег из NN.RU.
Как добраться
В Абхазию турист традиционно попадает из Сочи. От аэропорта до границы с Абхазией (остановка «Казачий рынок») ходят большие комфортабельные автобусы с кондиционерами. По адлерским пробкам автобус будет идти до границы около часа (может, чуть больше).
Если вы прибыли на юг на поезде, вам стоит выходить на станции «Имеретинский парк». Отсюда тоже ходят суперавтобусы до границы, причем время в пути занимает всего минут 20. Стоимость билета на автобус — 34 рубля. Такси от аэропорта встанет путешественнику в 1500 рублей, от Имеретинского парка — 500 рублей.
Время на границе у туриста-пешехода занимает минут 20. Российская таможня тщательно проверяет, есть ли у вас задолженность, не позволяющая в соответствии с законодательством пересекать границы. Абхазская таможня смотрит документы практически мельком.
— Я пользуюсь абхазским такси, только когда покидаю страну, чтобы точно и спокойно успеть в аэропорт, — рассказывает Дмитрий. — Вот и в этот раз по привычке миновал всех зазывал с ключами от мерсов и прошел на автовокзал Псоу. Проезд на микроавтобусе от границы до любимой мной Пицунды стоит в этом году 300 рублей.
Первым делом по прибытии наш герой купил телефонную симку «А-мобайл» с абсолютным безлимитом на звонки и интернет за 1300 рублей.
Как заселиться
Жилье предлагает туристам частный сектор, семейные гостиницы и большие отели (некоторые даже позиционируют себя как 7 звезд). Дмитрий ничего не бронировал заранее. Высадился на главной пицундской площади рядом с автостоянкой, заглянул в отель «Центра объединения пансионатов».
— Там мне предложили номер по 3300 в сутки без обедов и за 4100 — с обедами. Для меня это было дороговато, я отправился смотреть жилье дальше, по улице Гочуа.
И буквально через дом Дмитрий наткнулся на частный семейный отель, где ему за 2000 рублей в сутки предложили вполне цивильный номер с кондиционером, холодильником, телевизором, приличным санузлом, атмосферным балкончиком, выходящим в тихий дворик.
— Хозяин отеля сказал, что делает мне скидку как первому в сезоне постояльцу, — отметил Дмитрий.
Как купаться
Пицунда хороша своей природой (здесь много сосен, и их целебный аромат смешивается с морским, принося умиротворение и мегапользу вашим легким) и маленькой бухтой, в которой практически не бывает волн. В бухте пляж, за которым приглядывают сотрудники отелей (бывших когда-то советскими санаториями для иностранных делегаций). Заплатив 80 рублей у вертушки, преграждающей вход на территорию бухты, вы получаете право на зонтик. За лежак с вас могут взять на месте от 300 до 400 рублей за сутки использования.
В бухту после штормов заплывают дельфины — поохотиться на рыбку. Стайки дельфинов порой ныряют у самого берега, заставляя пляжный народ хвататься за мобильные телефоны для съемки видео.
Солнце палит очень сильно, и учитывая климатические изменения последнего времени и солнечные вспышки, не злоупотребляйте нахождением на пляже без защитного крема и без зонтика. Туристы сгорают мгновенно — даже те, чья кожа подготовлена солярием и в принципе не склонна к ожогам.
Как питаться
— Хитрый пицундский рынок по-прежнему к большинству товаров не выставляет ценники, называя сумму в соответствии с тем, кажетесь вы продавцу состоятельным туристом или не очень, — смеется Дмитрий. — Так что чем проще вы выглядите и общаетесь, тем вам же выгоднее.
Средние цены по рынку в начале сезона таковы: полкило меда — 500 рублей, сыр — 700 рублей за килограмм, маленькую круглую головку сулугуни на 350–400 граммов отдают за 300. Чурчхела — от 50 до 80 за штучку. Ягоды, любые — и клубника, и черешня, — от 400 рублей за килограмм и выше. Огурцы, помидоры — от 200 рублей за килограмм. Полтора литра чачи — 1700 рублей.
В кафе 0,5 разливного пива вам обойдется от 120 рублей и выше. Мясная сковородка — 450 рублей, хачапури — 350, «лодочка» — 300, сто граммов шашлыка — 300 рублей, речная форель на гриле — 350 рублей за штуку.
— Абхазский народ в начале этого сезона — доброжелательный и спокойный, — рассказывает Дмитрий. — Разрешают в кафе прийти со своим пивом, к купленному кофе достать из рюкзака свои сладости. Может быть, когда начнется основной наплыв туристов, ситуация изменится.
Кстати
В Пицунде есть государственный музей-заповедник с музеем краеведения и Большим Пицундским храмом (начало постройки — IV век!). В храме — немецкий орган и роскошная акустика. Исполнители органной музыки — лауреаты международных конкурсов. Концерт здесь посетить точно стоит, в 2024 году взрослый билет стоит 1300 рублей.
В качестве напутствия
Отправляясь в Абхазию во второй половине июня и в разгар сезона, будьте готовы к тому, что цены на жилье взлетят, и за 2000 в сутки вы снимете уже только комнату-«вагончик», в которой нельзя толком развернуться, вместо кондея там будет вентилятор, а душ и туалет — общие во дворе. Номера в более приличных отелях будут стоить от 3500 рублей в сутки. Приезжать без предварительной брони будет уже довольно рискованно.
Также не удивляйтесь, если еда подорожает где-то на 50 рублей за любое наименование — к приведенным в данном материале ценам.
— Не всегда отдых в Абхазии был таким благостным, как в этом году, — вспоминает Дмитрий. — Бывало, резко вели себя водители автобусов, курсирующих по стране. По пути в Новый Афон, помню, попался очень странный мужчина, который жонглировал тарифами, а на возражения вообще взял и выбросил деньги на дорогу. Видел места, где не вовремя вывозят мусор, и баки, и урны переполняются и «благоухают», перебивая аромат моря. Встречались небрежные к чистоте кафе. Так что рекомендую запастись на всякий случай терпением и философским настроем. А еще — сорбентами и средствами от диареи на случай, если посуда в кафе окажется далека от стерильной.
В любом случае помните, что безупречная вежливость обезоруживает, а позитивный настрой притягивает позитивные же события. Если не ждать от Абхазии сервиса уровня Шарм-эш-Шейха, относиться с юмором к национальному колориту и начинать любую беседу с вежливости и улыбки, ваш отдых в Стране Души, скорее всего, сложится самым наилучшим образом. Вы насладитесь кавказским летом и укрепите здоровье в местечке с отличной экологией.
Согласны с автором?