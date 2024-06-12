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Страна и мир тест Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?

Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?

Кажется, кто-то стал забывать последние 30 лет

796
4 комментария
Девушки, как донесете флаг, пройдите тест

Современной России не так уж много лет, но даже за это время прошло столько событий, что всего и не упомнишь. А может быть, именно вы тот самый человек, кто досконально знает каждое событие? Есть у нас один способ это проверить.

ТЕСТ
1 / 10
В каком году приняли Конституцию РФ?
  • В 1992-м
  • В 1993-м
  • В 1994-м
  • В 1997-м
2 / 10
Какое место заняла Россия на Олимпийских играх 2014 года в Сочи по общему количеству медалей?
  • Первое
  • Второе
  • Четвертое
  • Пятое
3 / 10
Сколько всего сменилось премьер-министров при Ельцине?
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
4 / 10
При каком президенте РФ в Конституцию впервые внесли поправки?
  • При Путине
  • При Медведеве
  • При Ельцине
  • При и. о. президента Черномырдине
5 / 10
В 1992 году в России появились ваучеры. Сколько первоначально стоил каждый?
  • 15 копеек
  • 25 рублей
  • 75 рублей
  • 150 рублей
6 / 10
В 2001 году Россия стала первой в мире страной, официально признавшей этот вид спорта. О чем речь?
  • Об игре «го»
  • О киберспорте
  • О борьбе на пальцах ног
  • О футболе на мотоциклах
7 / 10
В 2008 году в стране выбрали 7 чудес России. Чего из этого не оказалось в списке?
  • Петергоф
  • Московский Кремль
  • Байкал
  • Гора Эльбрус
8 / 10
Какую должность занял Владимир Путин после выборов 2008 года?
  • Президента РФ
  • Директора ФСБ
  • Председателя Совета Федерации
  • Премьер-министра РФ
9 / 10
Сколько стоил доллар в 2003 году?
  • 22–26 рублей
  • 29–31 рубль
  • 56–59 рублей
  • 6,4 рубля
10 / 10
В 1999 году на вопрос социологов: «Опасаетесь ли вы потерять нажитое вами или вашей семьей из-за каких-то неблагоприятных изменений или потрясений в обществе?» — большинство респондентов ответило:
  • «Да, боюсь»
  • «Нет, я храню деньги в сберегательной кассе»
  • «Опасаюсь, что сгорят вклады детей, а на себя мне уже всё равно»
  • «Не опасаюсь, так как терять нечего»

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