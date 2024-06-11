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Страна и мир хроника Летел на похороны. Самолет с вице-президентом страны в Юго-Восточной Африке пропал с радаров — его ищут всю ночь

Летел на похороны. Самолет с вице-президентом страны в Юго-Восточной Африке пропал с радаров — его ищут всю ночь

На борту вместе с вице-президентом Малави находились еще девять человек

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Самолет мог потерпеть крушение

Самолет с вице-президентом республики Малави Саулосом Чилимой не могут найти уже целую ночь. Он пропал с экранов радаров вечером 10 июня.

Что произошло?

Самолет вице-президента вылетел из аэропорта столицы Лилонгве в 09:17 (10:17 мск). Чилима летел в другой город страны — Мзузу на похороны юриста Ральфа Касамбара. Там он должен был приземлиться в 10:02 (11:02 мск). Из-за плохой погоды экипаж принял решение развернуть воздушное судно. Позднее самолет пропал с радаров. Как сообщает Nyasa Times, вице-президент африканской республики мог погибнуть.

Официально местные власти подтверждают лишь факт пропажи воздушного судна. Президент Лазарус Чаквер, организовавший поиски, отменил запланированные поездки на Багамы и в Швейцарию. Вместе с Челимой, по разным данным, на борту находились девять или десять человек.

Где находится Малави?

Малави — это бывшая колония Великобритании. Государство расположено в Юго-Восточной Африке. Оно граничит с Танзанией, Замбией и Мозамбиком. Страна стала независимой в 1964 году. По классификации Организации объединенных наций (ООН), относится к числу наименее развитых стран.

Краткая биография Саулоса Чилимы

Чилима родился 12 февраля 1973-го. Он окончил бакалавриат Университета Малави по специальности «социальные науки, информатика и экономика» и магистратуру по экономике. Вице-премьер также имеет ученую степень (PhD) Болтонского университета.

До прихода в правительство Чилима работал в банковском секторе, в местных подразделениях «Юнилевер», «Кока-кола» и «Карлсберг», а также был управляющим директором крупнейшего в стране мобильного оператора «Эйртел».

В мае 2014 года Чилима выступил в качестве кандидата в вице-президенты на президентских выборах в тандеме с Питером Мутарикой, баллотировавшемся на высший пост от центристской Демократической прогрессивной партии (ДПП). Они одержали победу, набрав 36,4% голосов. В новом правительстве Чилима также занял пост министра по чрезвычайным ситуациям и реформе государственной службы.

19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрагим Раиси. Помимо главы государства, на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

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