СК спустя 33 года завершил расследование убийства Игоря Талькова

Источник: Следственный комитет России

Главное следственное управление СКР по Петербургу отчиталось о завершении расследования убийства Игоря Талькова. Обвиняемый в гибели певца — его концертный директор Валерий Шляфман. Сыщики установили, что именно он смертельно ранил артиста.



Игорь Тальков был убит перед концертом в петербургском дворце спорта «Юбилейный» в октябре 1991 года. Изначально планировалось, что Тальков выйдет на сцену после певицы Азизы, но перед началом концерта очередность поменялась, из-за чего начался конфликт между командами двух артистов. Завязалась потасовка, в ходе которой охранник Азизы — Игорь Малахов — достал пистолет. В хаотичной перестрелке Тальков был смертельно ранен.



Обвинение сначала предъявили Малахову, но позже следствие от этой версии отказалось. К тому моменту Шляфман скрылся в Израиле.



— В 1992 году Валерий Шляфман был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений, — говорится в релизе следователей.



По ходу расследования были допрошены 150 человек, среди которых — артисты, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен целый ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991–1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови — это доказательство в итоге сыграло существенную роль в обвинении концертного директора.

