Развернут даже за 10 тысяч. Почему туриста могут не пустить в Абхазию и какие документы нужно иметь при себе

Страна души открывается не всем Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











На Черноморском побережье открывается курортный сезон, и множество туристов поедут в Абхазию. Им предстоит пересечь российско-абхазскую границу. Расскажем, почему могут не выпустить из России. Ведь будет очень обидно прилететь за несколько тысяч километров, внести предоплату за отель, но в Абхазию так и не попасть. Такие случаи не редки. Могут развернуть даже за долг в 10 тысяч рублей за коммуналку, если поставщик уже получил решение суда. На границе судебных приставов нет, поэтому быстро уладить вопрос не получится. Пограничник просто не пустит, и всё.



МИД Абхазии в канун начала туристического сезона опубликовал правила въезда в республику и выезда из нее. Так, законодательство РА подразумевает, что граждане Российской Федерации въезжают и пребывают на территории республики без визы и имеют право свободно находиться там до 90 дней. Другие иностранные граждане через 14 дней обязаны встать на учет по месту временного пребывания на территории Абхазии.



Почему могут закрыть выезд

За задолженность по алиментам, платежам за ЖКХ, штрафам ГИБДД, кредитам . Опасной ситуация становится, когда информация о неуплате попадает к судебным приставам и они открывают исполнительное производство. Узнать, есть ли у вас задолженность, можно на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), понадобятся только фамилия, имя и отчество. Полагаться только на «Госуслуги», куда должна приходить вся информация о ваших долгах, не стоит. Проверять нужно даже за день отъезда. Иногда банки продают какие-то старые долги, о которых вы и думать забыли. А потом судебный приказ и запрет на выезд за границу.



Если есть судебное решение о запрете на выезд из России .

Если вы с животными и на них нет документов и сертификатов о прививках .



Группа невыездных профессий . Это уже каждый знает сам. Для таких категорий предусмотрена уголовная ответственность, если они выезжают без специального разрешения. На границе их не тормознут, но база есть у пограничников и о поездке всё равно станет известно.

Испорченный или просроченный паспорт . Кстати, в Абхазию можно заехать как по российскому документу, так и по загранпаспорту. Российским гражданам на въезде в республику никаких отметок не ставят.



Несовершеннолетние дети : ребенок может пересечь границу, если едет с одним из родителей, попечителем, опекуном или усыновителем. Но вы должны подтвердить свой статус соответствующим документом, например свидетельством о рождении. Согласие второго родителя не требуется. Если вы не являетесь вышеперечисленными лицами, то необходимо оформить нотариальную доверенность на выезд детей. В этом году выезд за границу российским детям, вернее, их родителям серьезно усложнили и заставили подтверждать гражданство РФ. В свидетельстве о рождении необходимо проставить штамп о российском гражданстве, тот самый, за который бьются в очередях в территориальных органах МВД России. Такая же отметка требуется в свидетельстве о приобретении гражданства РФ по рождению. Но есть хитрость: если у ребенка есть загранпаспорт, то штамп о гражданстве не требуется. По свидетельству о рождении дети до 14 лет могут въезжать в страны, в которых въезд разрешен по внутреннему паспорту гражданина России. Это Абхазия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия и Южная Осетия.