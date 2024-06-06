«Доходит до трех миллионов». Что умеют и сколько зарабатывают эскортницы во время ПМЭФ

Эскортница рассказала, как отбирают девушек на такое мероприятие Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив











Традиционно на ПМЭФ зарабатывает город, в том числе и особенно предприимчивая прекрасная половина человечества. Наши коллеги из «Фонтанки» пообщались с эскортницей со стажем, которая не первый год работает на форуме и точно знает, как устроен бизнес. О том, сколько получают за сопровождение в сутки и как проходит отбор девочек на форум, — в нашем интервью.



— Правда ли, что в период проведения форума девушки загружены работой?



— Не могу сказать, что спрос как-то серьезно превышает предложение. У нас достаточно часто бывают мероприятия подобного характера. Естественно, это всё может варьироваться от плотности, частоты проведения форумов и так далее, но в целом нет такого, что девушки серьезно загружены и всё неподъемно и сложно.



— Тем не менее вырос ли в этом году ценник из-за дефицита кадров, как утверждали некоторые телеграм-каналы?



— Желающих (заказать. — Прим. ред.) действительно очень много. По поводу кадров: естественно, часто бывает такое, что девушки в профессии долго не задерживаются. Как правило, приходят, чтобы быстро заработать деньги и закрыть какие-то свои желания и потребности. Ну и для таких значимых мероприятий, где много нюансов, к выбору исполнительниц подходят скрупулезно. Достаточно сложно пройти отбор и соответствовать всем критериям. А ценник зависит от запросов клиента.



— А девушек пускают на сам форум? Или на деловую программу брать не принято и встречаются уже после?



— Если клиент хочет, то он выписывает пропуск для сопровождающей, но нужно понимать, что за этим стоят определенные риски. Важные персоны из Боливии или Зимбабве девушкам пропуски делают. И это притом что с ними в делегации всегда есть представительницы их этноса. Но на таких форумах и бизнес-митингах они предпочитают появляться с дамами-славянками. Это такой, уже отработанный подход к бизнесу — демонстрация того, что член делегации «обрусел», крайне благоприятно сказывается на будущих встречах.



— Среди девушек на форуме только петербурженки или есть практика привозить эскортниц из Москвы?



— Да отовсюду привозят. Далеко не только из Москвы.



— Говорят, что на время ПМЭФ в Петербург приезжает много конкуренток из регионов. Есть ли такое, что провинциалки демпингуют на рынке?



— Когда как. В прошлом году были провинциалки, и про них действительно не сказать, что они серьезно заламывают цену и речь идет об огромных суммах. Но чаще всего клиенты предпочитают выбирать проверенные и надежные агентства, которые обеспечат полную конфиденциальность и стопроцентное выполнение их запросов. А это девушки, длительное время работающие по контрактам и имеющие определенный опыт.



— По поводу цен. Хотя бы примерно: сколько стоит элитное сопровождение в сутки?



— Всё очень зависит от запроса и от квалификации исполнительницы, если это можно так назвать. Бывает, за неделю цена может доходить до двух с половиной, трех миллионов.



— За такие деньги — что входит в спектр услуг? Кроме, собственно, интима, о таких подробностях не спрашиваем. Что должна уметь девушка, чтобы быть востребованной?



— Мы всегда опираемся на запрос клиента. Базовый минимум — смол-ток, манеры и знание этикета. Иностранные языки и умение поддержать беседу о политике и экономике приветствуются, но опять же, это зависит от запроса клиента. Бывает, что выбирают даму с музыкальным образованием или с навыками игры на музыкальных инструментах, потому что часто клиент предлагает продолжить вечер в более уединенной обстановке — у себя дома или в гостиничном номере. И в подавляющем большинстве случаев там есть музыкальный инструмент. Клиент после тяжелого рабочего дня хочет расслабиться, так что это приятный бонус.



— Эскорт на ПМЭФ — это всегда через агентство, как в сериале «Жизнь по вызову»? Или есть те, кто работает сам на себя?



— У нас принято работать через агентство. Это обеспечивает конфиденциальность клиента. Ну и получается избежать ссор, недопониманий, обманов с обеих сторон.



— Кто кого выбирает: клиент девушку или наоборот? Есть ли у вас право голоса?



— Когда спрос большой, всегда выбирает клиент. Если клиентов мало, а девочек много, тогда, конечно, можно выбрать, кого сопровождать. Но обычно мы этим не занимаемся — портит репутацию внутри агентства. Нужно соглашаться иногда на то, что не очень импонирует. Это способствует продвижению по карьерной лестнице и хорошим отношениям с коллегами.



— Если всё же выбирает клиент, то ищет постоянную партнершу на неделю или чередует нескольких?



— Есть клиенты, которые выбирают одну девушку и проводят с ней всю неделю. У нас это называется «папа и дочка». Это частая практика среди пожилых европейцев. Молодые ребята обычно чередуют: и проекты, и стенды, и девочек.



— А какие правила игры? Участники форума же чаще всего женаты, а ходят с молодыми девушками. Скрываются? И как представляют вас знакомым?



— Чаще всего мы представляемся дочками или партнерами. Иначе, правда, возникают вопросы: молодая, красивая и с человеком пожилого возраста. Я в таких случаях представляюсь дочерью. Ну и есть определенные запросы от клиента, чтобы не разрушить этот концепт: одеться неброско, вести себя сдержанно и не проявлять к нему особых знаков внимания.



— В таком бизнесе у девушек есть охрана? Или эскорт — это всё же история про серьезные риски?



— Безусловно, охрана присутствует. То, что девушки не защищены, — это заблуждение. Про саму систему безопасности ничего рассказать не могу — конфиденциально.



— Как вы оцениваете ПМЭФ-2024 в сравнении с прошлыми годами? Изменился ли портрет типичного клиента, стало ли сложнее работать?

