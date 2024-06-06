Открыла «университет магии», стала военным психологом и помогает СВО. Кто такая «ведьма» Алена Полынь и в чём ее обвиняют

С начала спецоперации в 2022 году ведьма помогает российским военным Источник: Алена Полынь / Vk.com











Во вторник, 4 июня, в Московской области задержали руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, более известную как Алена Полынь. По данным следствия, ее подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг.



Правонарушения нашли в книгах предпринимательницы. Она писала о магии, картах Таро и на темы оккультизма. Однако допросить ведьму пока не удалось — из-за якобы плохого самочувствия.

— С января 2020-го по декабрь 2023-го года осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, — сообщили в Следственном комитете. — Также установлено, что посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на одном из каналов подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

В прошлом Алена Полынь участвовала в шоу «Битва экстрасенсов». Однако в 2019 году в интервью «Вечерней Москве» она заявила, что передача «построена на обмане».

Источник: Алена Полынь / Vk.com











С начала спецоперации в 2022 году ведьма помогает российским военным. Как утверждает сама Полынь, она делает это бесплатно и даже получила квалификацию «военного психолога».



— Помогаю я СВО с самого начала, и я не входила в не ту дверь, я родилась в России, и всегда говорила, и буду говорить о любви к ней, у меня нет даже загранпаспорта! — писала она.

Источник: Алена Полынь / Vk.com











Помимо психологической помощи, ведьма также отправляет солдатам технику. Недавно она купила и передала в дивизию автомобиль, а также регулярно посылает гуманитарные грузы.



Алена Полынь владеет организацией «Империя сильнейших ведьм». На ее портале продаются курсы магии, а также сувенирные товары, магические бубны, амулеты, алтари, картины, обереги, благовония и предметы для зелий.

По данным «Контур.Фокуса», на ИП Елены Суликовой зарегистрирован бренд «Империи сильнейших ведьм» и «Алена Полынь». Также она подала заявку на регистрацию «Ведомства по надзору в сфере магических услуг».

Источник: Алена Полынь / Vk.com











Источник ТАСС в Русской православной церкви сообщил, что в РПЦ поступало множество жалоб на деятельность оккультной организации «Империи сильнейших ведьм». Там выразили надежду, что оккультизм «будет изжит» в российском обществе, а его популяризация на телевидении и в литературе будет ограничена.



Ранее полиция заинтересовалась другой организацией Алены Полынь — «Международным университетом магии и колдовства», который обнаружился в Подмосковье. Проверка университета началась после заявления депутата от «Единой России» Александра Толмачева. Его очень удивило, когда он увидел этот «вуз» в Ивантеевке.

По итогу проверки прокуратура внесла представление, что владельцам подмосковного «Хогвартса» нужно убрать слово «университет» из названия, так как он не является образовательной организацией. А также удалить ссылки на обучение магией, наличие факультетов и обучения в «закрытой» школе. MSK1.RU собрал всё, что известно об этой организации и ее владельце.

Источник: Толмачев / T.me











Выборов факультетов у «университета магии и колдовства» больше, чем в Хогвартсе Джоан Роулинг: там есть и алхимия, и демонология, и кладбищенское колдовство, и даже сексуальная магия. Какой магии там учат, узнать просто так не получится. При переходе на страницу курса на сайте всплывает форма, где нужно оставить свои данные — Ф. И. О., почту и номер телефона.



На всех сайтах Алены Полынь стоит ограничение 18+ — при переходе на любую страницу порталов появляется плашка, которая просит подтвердить, что вы совершеннолетний.

5 июня ведьме официально предъявили обвинение. Теперь по статье о возбуждении ненависти ей грозит до шести лет лишения свободы, а по статье об оскорблении чувств верующих — до года тюрьмы.

Источник: Алена Полынь / Vk.com









