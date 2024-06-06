Такую Турцию вы еще не видели: россиянка — о путешествии без «тагила», зато с налетом Мальдив и Голливуда

Здесь практически не ступала нога российского человека Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Сезон отпусков начался. И если вы еще думаете, куда полететь, автор этого материала предлагает… Турцию. Что я там не видел, можете подумать вы — и удивитесь! Такой эту страну вы точно не знаете: без курортных гетто «всё включено» и пьяных туристов под кодовым словом «тагил», но с изумительным культурным пластом, наследием античной цивилизации. А еще узнаете, что связывает Турцию с Голливудом. И это вовсе не пляжи и море-солнце.

Подготовили для вас необычный маршрут — держите, пользуйтесь и поделитесь потом впечатлениями, как всё прошло.

Нетуристическая Турция

Традиционно россияне с наступлением теплых деньков отправляются на средиземноморское побережье — в Анталью, Аланью или же западнее — в Бодрум. Любители достопримечательностей и шопинга выбирают Стамбул и пропадают в вечном городе на неделю. А вот на западе Турции бывали далеко не многие наши соотечественники — и многое упустили.

Музей в деревне Каздагы. В этом месте останавливался Ататюрк в 1934 году, и здесь родилась легенда о Сары Кыз — девушке, которая выжила в диком лесу вместе с гусями Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Если арендовать машину и отправиться на юг Мраморного моря и в сторону пролива Дарданеллы, ваш отпуск из банальной оллинклюзивной Турции превратится одновременно и в посещение Мальдив, и экскурсионной Греции. Впрочем, турецкий колорит и гостеприимство никуда не денутся, а возможно, понравится даже больше, чем отельное «чего изволите».



Что посмотреть в Бурсе

Когда-то этот город был столицей Османской империи, теперь провинция Бурса — один из экономических центров Турции. Здесь до наших дней сохранилось немало достопримечательностей.

На старинном шелковом рынке сохранилась аутентичная посуда Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











В центре города — крытый рынок Козахан, который прославился тем, что здесь продавали шелк местного производства и везли из Китая. Этот промысел жив до сих пор, а на платки и ткани причудливых расцветок можно смотреть бесконечно. Здесь же, в центре — небольшая историческая мечеть. Вход к ней ведет по лестнице высоко наверх, по задумке архитектора это символизировало отрешение от мирской суеты и время уделить внимание душе.

Старинный шелковый базар в центре Бурсы Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Неподалеку находится Зеленая мечеть, построенная первыми османскими переселенцами еще в XV веке. Она считается наиболее изысканно декорированной мечетью в Бурсе.



А возле часовой башни Топхане можно и архитектурой полюбоваться, и панорамным видом на город, и попить чай или кофе в аутентичном месте.

Жаль, что фото не передает умопомрачительный аромат кофе Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Что интересного в Бандырме

Этот небольшой город расположен на южном побережье Мраморного моря и считается «родиной» военной авиации в Турции. Действительно, пролетающие самолеты можно увидеть здесь очень часто.

В центре Бандырмы прекрасно всё — и Ататюрк как символ светскости, и мечеть как оплот духовности Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Однако сюда стоит ехать вовсе не за этим — рядом с городом находится полуостров Капыдаг и уютные курортные поселки, острова Мармара и Авша.

Весь город — в таких розах Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Как Мальдивы: полуостров Капыдаг

До него от Бандырмы можно добраться на машине за 20 минут. Самый известный населенный пункт здесь — это небольшой город Эрдек. Мы же проехали его и остановились в деревне Оджаклар.

На входе в деревню — арка «под старину», датированная 1999 годом Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Местные приезжают сюда из Стамбула и других городов ради тихого и размеренного отдыха летом, как мы на озера области. Шумных отелей с анимацией вы здесь точно не найдете, а мы были, по признанию пожилой хозяйки пансиона, единственными россиянами на ее памяти, отдохнувшими здесь.

В тихой бухте огорожен причал для рыбаков Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Зато море здесь — просто изумительное, кристальное и играет оттенками бирюзы. Пляжи на полуострове Капыдаг — какое-то совершенство природы! Они так похожи на мальдивские, что вашим фоточкам в соцсетях обзавидуются все подруги.

Пляж в Нарлы. Вода еще прохладная, но теплее, чем летом в Увильдах Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Вот этот, например, в поселке с романтичным названием Нарлы (в переводе с турецкого «гранатовый»). Другой — в деревне Туранлар. К нему ведет серпантинная дорога вдоль моря, и от этих видов просто захватывает дух.

Местами есть смотровые площадки, где можно остановиться и кайфануть от величия природы. Жаль, что снимок не передает всю красоту Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Дорога может быть сложной и даже опасной для водителей с небольшим стажем. Если же перевалами вас не испугать, маршрут вам подойдет.

По дороге на полуострове от видов захватывает дух Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Впрочем, если крутить баранку по извилистым, узким и ничем не огороженным дорогам — не ваш конек, можно вместо пути вдоль берега добраться в Туранлар через горы. Там дорога шире и на удивление более пологая, так что путь займет куда меньше времени.

Вода — кристальная, пляж малолюдный Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Озеро Нилюфер

По дороге на запад мы отклонились от маршрута, поддавшись на соблазн коричневого указателя (они информируют о достопримечательностях), и заехали на озеро Нилюфер. Оно известно водными лилиями, ведь само слово переводится с турецкого как «лотос».

В озере кипит жизнь, здесь обитают черепахи, утки и лягушки Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Дорога сюда из асфальтовой быстро становится грунтовкой. А озеро и сам парк — очень атмосферное место и почти не тронутое цивилизацией. Здесь цветут алые маки, спокойно ходят жирные гуси, а вдоль самого озера выложены деревянные настилы для посетителей. Это сделано для того, чтобы сохранить экосистему.

Черепахи шустро гребут в воде Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Рвать цветы нельзя — мало того, что это неэтично, так еще можно схлопотать внушительный штраф, 244 тысячи лир (это 622 413 рублей).

К вечеру белые соцветия прячутся, но можно рассмотреть отдельные белые вкрапления посреди зелени Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











В озере целая колония лотосов, и сюда лучше приезжать днем: белые цветы закрываются к вечеру под оглушительное кваканье лягушек. А на солнышке греются колонии черепах — и больших, и маленьких. Неподалеку притаился целый выводок диких уток — и взрослые, и малыши мирно спали.



Самый западный город Турции — Чанаккале

Город на берегу пролива Дарданеллы был самой западной целью нашего маршрута. Не только географически, но и по духу. И немудрено: рядом Греция, чуть поодаль — Болгария.

Эта скульптура участвовала в съемках голливудского фильма «Троя» Источник: читатель 74.RU











После съемок фильма ее решили подарить турецкому городу Чанаккале, теперь она установлена в центре на набережной Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











В центре города, на набережной, установлена скульптура Троянского коня. Совсем не случайно, ведь в этих местах происходили события, которые описаны в древнегреческой мифологии. Троянская война длилась долгие 10 лет, но не принесла победы грекам. В итоге хитроумный Одиссей предложил построить статую коня с сюрпризом.

А в тени коня, у его ног, дремлют уличные собаки Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Статуя, в которой прятался Брэд Питт, сейчас стоит в центре Чанаккале. Именно эта фигура участвовала в съемках голливудской «Трои», а потом киношники подарили ее Турции.

На территории военного музея в Чанаккале Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Военные музеи и история сражения при Чанаккале и Галиполи — города, окружающие вход в пролив Дарданеллы, — это то, чем вообще славятся здешние места. На мой взгляд, здесь больше военных музеев, чем где бы то ни было в Турции. Есть и милые бесплатные экспозиции, как например, созданная местным производителем керамики. Она находится в центре на набережной, неподалеку — государственный военный музей. Есть и тот, где, помимо экспозиций, можно побывать внутри подлодки.

Здесь тоже музей Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











А порой история сражения принимает причудливые версии, например в граффити популярного исторического сюжета.

Этот участник сражения 1915 года прославился тем, что таскал 200-килограммовые снаряды Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











В Чанаккале мы попали на фестиваль местной еды. Прямо на улице в центре можно было подойти и получить угощение — бесплатно. Повара улыбались иностранцам и предлагали целую кучу лепешек. Вкусных!

За бесплатными вкусняшками выстроилась очередь Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











В Турции у каждого региона есть собственная гастрономическая особенность. В провинции Чанаккале это сыр эзине, который производят в одноименной деревне, кофе из нута и жаренные в масле лепешки — пиши.

Догадаетесь, что за бутса такая? Это телефонная будка рядом со стадионом Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Античный город Ассос

В этой части Турции очень чувствуется греческое влияние, а многочисленные античные города сохранились до сих пор. Один из них — Ассос, высоко в горах.

То, что осталось от храма Афины Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Чтобы попасть сюда, нужно добраться до деревушки Бехрам, а потом подниматься по каменной мостовой, отполированный тысячами ног.

С горы открывается шикарный вид на море — и греческие острова Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Здесь дошедшие до наших дней руины храма Афины, они находятся высоко над морем, и с этой точки открывается фантастический вид. Там, совсем рядом через пролив — Греция.

Эти камни пережили больше 20 столетий, войны и землетрясения Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











На посещение Ассоса нужно заложить целый день и взять с собой воду и закуски, особенно если вы путешествуете с детьми. Кафе есть только на входе, возле билетной кассы, а на территории музея под открытым небом — лишь руины античного города, некрополь и театр.

Всё, что осталось от некогда крупного города Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Амфитеатр сохранился на удивление хорошо, и здесь прекрасная акустика Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Расходы на поездку

Путешествие на двоих «дикарями» по Турции сопоставимо с ценой путевки в отель 4–5 звезд. Большая часть уходит на билеты — перелет в Стамбул.

Это место называется алтарь Зевса. Дорога сюда идет через лес в горах Каздаги. Здесь вы вспомните, что значит дышать полной грудью Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Арендовать авто можно сразу же по прилете, в аэропорту. Стоимость проката начинается от 1867 лир (5232 рубля) в сутки. За эти деньги вы получите авто с механикой — Renault Clio 5 или Renault Symbol. Стоит помнить о том, что у большинства компаний есть ограничение пробега 300 километров в сутки.

Дорога проложена вдоль моря, так что можно вдоволь им налюбоваться по пути Источник: читатель 74.RU











Цена бензина в Турции сейчас варьируется от 42,5 до 44,2 лиры за литр 95-го в зависимости от региона. В целом ушло на заправку около 5000 лир (13 893 рубля) на всю поездку.



Аутентичный турецкий завтрак Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











На питание и проживание за неделю на двоих мы потратили около 15 тысяч лир (41 679 рублей). Средний чек в кафе или ресторане — 500–600 лир (1390–1667 рублей) без алкоголя. Мы останавливались в недорогих пансионах или апарт-отелях, цены варьировались от 900 до 1000 лир (2500–2778 рублей) за комнату, без завтрака и одну ночь взяли номер за 1500 лир (4167 рублей) с включенным завтраком.

Ездили в Турцию самостоятельно? Да, понравилось Да, одно разочарование Нет, но очень хочу

Если ищете альтернативы пляжному отдыху, можно организовать самостоятельное путешествие в Стамбул — мы рассказывали как. Особенно город хорош весной и осенью, а также все четыре сезона радует любительниц шопинга. А если останется время после осмотра основных достопримечательностей — посетите аутентичный Килиос: сюда не добираются массовые туристы, а зря.



Еще почитайте, в каких регионах Турции пляжный отдых дешевле, а в каких дороже. А вот чем можно заняться в Турции в так называемый «несезон», ведь Анталья — это не только пляжный отдых и курорты «всё включено».

