На ПМЭФ показали родословную Путина. Она уводит к крестьянам в Тверскую область

На Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал в среду, 5 июня, продемонстрировали родословное древо Владимира Путина. Рассмотреть там что-либо непросто, обратил внимание корреспондент «Фонтанки».



Схема родственных связей президента стала фишкой стенда дома семейных традиций «Кристиан». Это московская компания, которая занимается генеалогическими исследованиями на заказ. Она обычно показывала на форуме примеры своих исследований и дизайнерских решений для них. Однако родословную Путина решила показать впервые.

Разобрать древо президента довольно сложно Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.ru











Древо показали на стенде дома семейных традиций «Кристиан» Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»











По словам представителей дома «Кристиан», исследование им заказал троюродный брат президента. На схеме представлена родословная только по мужской линии. Специалисты рассказывают, что род Путиных уходит корнями к крестьянским семьям, жившим в Твери.

Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.ru

Схему с фамильным древом президента расположили на уровне выше человеческого роста, при этом на ней мелкий шрифт, поэтому разглядеть со стороны хоть одно имя, помимо основного, достаточно сложно.





В биографии президента, опубликованной на сайте Кремля, говорилось что в Тверской области жила бабушка Владимира Путина, там же родился его отец, а в деревне Заречье — мать. На Непеинском кладбище в Тверской области похоронены родственники президента. В прошлом году, во время поездки главы государства по региону, его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил: «Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род».