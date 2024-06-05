«Все в сговоре и пытаются замять это». В Тыве трое старшеклассников изнасиловали 10-летнего мальчика — вся история дела

Ребенка допрашивали девять часов в полиции и отказывались лечить в местной больнице Источник: Косаткина / YouTube.com; Артём Устюжанин / E1.RU











В январе 2023 года в Республике Тыва случилось страшное: трое подростков неделю насиловали 10-летнего мальчика. Еще страшнее то, что суд до сих пор не вынес решение, а ребенок только сейчас смог получить нужное лечение. Госпитализировать его в местной больнице отказывались — по словам матери, такое указание дал следователь, который отчаянно пытался замять дело.

MSK1.RU собрал все подробности этой истории. Рассказываем, почему спустя полтора года после произошедшего никто не наказан и как мама мальчика пытается добиться справедливости.

Затащили в уличный туалет

Жительница тувинского села О-Шынаа Айшат (имя изменено) родила первого ребенка в 17 лет. По словам женщины, отношения с сыном у нее были хорошие, мальчик рос открытым и добродушным, всегда помогал маме по дому.

Когда сын учился в 1-м классе, он попросил маму записать его в спортивную секцию. Айшат была только рада рвению сына к спорту. Всё шло хорошо — до января 2023 года. Тогда женщина стала замечать, что ребенок ведет себя странно: после занятий он сразу шел в комнату, много спал, не делал уроки. Затем начал прятать нижнее белье. Потом начал страдать недержанием кала и мочи.

Источник: Косаткина / YouTube.com











Айшат много раз пыталась узнать, что произошло, но сын молчал. Тогда она попросила поговорить с ним мужа.



— Мы узнали 22 января. В самом холодном месяце — январе, в уличном туалете, изнасиловали моего 10-летнего ребенка. Не в один, а в пять разных дней изнасиловали моего сына. Я сразу подошла к сыну и спросила: «Это правда, сынок?» И сын мне ответил: «Да», — рассказала Айшат в интервью блогеру Веронике Кузнецовой (ведет YouTube-канал «Косаткина»).

Выяснилось, что страдания ребенка начались 10 января 2023 года. Мальчик возвращался домой с очередной тренировки. Его подкараулили трое старшеклассников 15–17 лет, которые занимались в той же секции. Парни праздновали день рождения и были пьяны.

Источник: Косаткина / YouTube.com











Подростки затащили ребенка в уличный туалет, изнасиловали, а затем запугали, запретив обо всём рассказывать. Через несколько дней насилие повторилось. Всего с 10 по 22 января произошло пять эпизодов.



«С ним всё в порядке, он "целка"»

Узнав о произошедшем, Айшат сразу позвонила в полицию. Было около 09:00, сотрудники МВД приехали спустя два часа. Они составили протокол и направили женщину в больницу в село Самагалтай. Туда семья добралась в 14:00, но обратиться к врачу не успели: Айшат позвонил следователь и велел немедленно прийти в отделение полиции вместе с ребенком.

В отделении мальчика стали допрашивать. По словам матери, допрос длился девять часов . Психолог при этом не присутствовал, ребенок всё время плакал.

Согласно статьи 191 УПК РФ, допрос с участием ребенка от 7 до 14 лет не может длиться более одного часа без перерыва. С 30-минутным перерывом он должен проходить не дольше двух часов.

После этого следователь направил сына Айшат на судмедэкспертизу. Причем сделать ее нужно было не в Самагалтае, а в столице Тывы — Кызыле, и обязательно до 08:00. Семье пришлось ехать туда ночью. До больницы они добрались около 04:00.

Источник: Косаткина / YouTube.com











В медучреждении у мальчика началось очередное недержание кала. Родители попросили врача дать что-то, чем они могли очистить сына. Медик предложил им полотенце.



— Затем врач сказал, чтобы сын лег на кушетку. Даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие сына. Ребенок в это время начал кричать от боли, а врач сказал, что с ним всё в порядке и что он «целка». Мы были в шоке, и конечно же мы не доверяем его выводам, — вспомнила Айшат.

Когда семья вернулась в Самагалтай и обратилась в больницу, местная медсестра сказала, что госпитализировать ребенка не будут.

О деле узнали «наверху»

После этого женщина пригрозила следователю, что будет жаловаться в прокуратуру, и настояла на повторной судмедэкспертизе. Ее провели еще раз, и в этот раз мальчика осмотрели как положено. Старшеклассников задержали, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего).

Однако ребенку всё еще требовалось лечение, которое никто не мог обеспечить. Тогда Айшат обратилась к известной тувинской певице Борбаане Баржай. Артистка рассказала о ситуации в своих соцсетях, и дело получило широкую огласку. Она также объявила сбор средств на реабилитацию школьника в Москве — за несколько дней удалось собрать 1,5 миллиона рублей.

Источник: Косаткина / YouTube.com











Вскоре после начала сбора денег о произошедшем узнал глава республики Владислав Ховалыг. Айшат и ее сыну оплатили госпитализацию и перелет в Москву. К делу также подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он призвал передать дело мальчика под контроль центрального аппарата СК.



— Направляю запросы в Генпрокуратуру и СКР с просьбой взять под особый контроль ход расследования. Также обращусь в Минздрав о незамедлительном лечении мальчика. Чужого горя, как и чужих детей, не бывает! Рассчитываю, что летом по этому делу будет вынесен суровый и справедливый приговор. Продолжаю держать это дело на своем контроле, — написал политик в своем Telegram-канале.

Хинштейн также предположил, что руководству регионального СК, «есть чего бояться», поскольку «следствие два месяца делало всё, чтобы выгородить подозреваемых». В конце марта 2023-го глава Тывы принял отставку уполномоченной по правам ребенка в регионе Сайзаны Товуу. Было ли это связано с делом об изнасиловании, неизвестно.

«Мы увидели их настоящие лица»

Дело наконец сдвинулось с мертвой точки, но на этом неприятности не закончились. Маме мальчика начали поступать угрозы родственников подростков, которые изнасиловали ее сына. По словам правозащитницы Евы Меркачевой, которая расследовала эту историю, некоторые родители старшеклассников работали в той же школе.

— Родственники насильников оказывали на нас давление. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки: сарай, огород, туалет, душевую и так далее. Я написала заявление, по сей день ответа нет, — рассказала Айшат.

Видео горящих построек она опубликовала на своей странице.

Источник: Vk.com

По данным Меркачевой, кто-то из родственников подростков попросил местную жительницу дать ложные показания о том, что ребенка насиловали и дома. Она сделала это, но потом раскаялась.

В мае 2023 года уголовное дело возбудили против самой Айшат. История мутная: 26 мая женщине позвонили из полиции и велели срочно приехать в участок. Там ее мужу дали подписать бумаги. Плохо зная русский язык, мужчина подписал документы, не читая их.

Источник: Косаткина / YouTube.com











6 июня следователь позвонил Айшат и спросил, нашла ли она себе адвоката. Выяснилось, что на нее завели дело по статье о заведомо ложном доносе (статья 306 УК РФ) — из-за старого заявления, которое она написала на мужа после ссоры.



— В 2022 году у нас просто с мужем семейная ссора была, и я написала заявление. Когда мы с мужем были в полиции, мы сразу помирились, и это дело прекращено было. 26 мая, когда мой муж подпись поставил, по этой бумажке возбудили уголовное дело, — объяснила Айшат в интервью.

В итоге суд оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей. Позднее она сама написала заявление в полицию о клевете в свой адрес. По ее словам, родственники старшеклассников пишут с фейковых страниц в соцсетях о том, что Айшат алкоголичка, плохая мать и не заботится о своих детях. Ответ она так и не получила.

Источник: Косаткина / YouTube.com











— Родители насильников богатые, их родственники, знакомые имеют связи. Они в открытую говорят, что потратили миллионы на взятку, что все на их стороне. У них есть родственники и знакомые, связи во всех структурах и органах, начиная от администрации села, заканчивая правительством республики Тува, — рассказала Айшат. — Наш глава республики не оказал никакой помощи и за всё это время не принял нас, отказал нам в личном приеме. Поэтому я уже потеряла доверие к работе специалистов нашей республики. Мы увидели их настоящие лица. Я считаю, что все в сговоре и пытаются замять это дело.



«Устал от пеленок на ночь и памперсов больших»

В интервью Веронике Кузнецовой Айшат рассказывала, что уголовное дело стоит на месте. Суды откладывают, меняются прокуроры и судьи. Обвиняемые уже год находятся под домашним арестом. При этом по словам женщины, в деле присутствуют все доказательства: есть даже видео, где один из старшеклассников рассказывает, в какой последовательности его приятели насиловали ребенка.

— Мой сын уже не такой, каким был раньше. Ему на тот момент было 10 лет, сейчас уже 11, он всё понимает и ему очень тяжело. Когда я начинаю думать о будущем своего сына, то на душе так тяжело становится. Всё же он мальчик и всё понимает. Сейчас будут каникулы, и мы снова повезем сына к психологу, — описала Айшат состояние своего сына.

Мы никогда эту трагедию не забудем. Сердце разрывается, когда начинаю думать о том, какую боль и унижение он испытал. Айшат, мама изнасилованного ребенка

Всё это время лечение мальчика было никаким: ему просто делали клизмы, писала Меркачева. 3 июня журналистка Ксения Собчак сообщила, что перевезла всю семью Айшат в Москву и устроила ее сына на реабилитацию в лучшую столичную больницу.

— Я делала это в режиме тишины, чтобы семье было комфортно. Они наконец в безопасности. Подальше от родственников насильников, давления, косых взглядов, — написала она в своем Telegram-канале.

Источник: Собчак / T.me











Сама Айшат рассказала, что врач изучил документы, поговорил с ее сыном, провел обследование и заключил, что мальчика неправильно лечили в прошлом году. Ему нужно было сразу провести операцию.



— Завтра утром нам назначили МРТ, во вторник госпитализация и уже в среду сразу операция лазерная. Врач сказал, что уже через 5 дней после операции сынуля восстановится и всё будет хорошо.

Мы так ждем этого дня. Сын сказал: «Мама я не боюсь операции, я ведь борец, не переживай». Он очень устал от пеленок на ночь и памперсов больших. Айшат, мама изнасилованного ребенка