«Мы тебя похоронили 20 лет назад»: история без вести пропавшего мужчины, который нашелся после страшного ДТП

Источник: UFA1.RU

Альберт Хасанов сбежал от родителей в 2004 году, когда заканчивал учебу в уфимском университете. Он решил начать жизнь с нуля в селе, где встретил женщину и завел с ней двух детей.



Летом 2023 года 42-летнего уфимца сбила машина, он получил тяжелые травмы и потерял память. Андрей Куклин, глава сельсовета, где жил Альберт со своей семьей, нашел его родственников из Нефтеюганска (ХМАО). Как оказалось, родные безуспешно искали его на протяжении 20 лет, даже обращались в передачу «Жди меня». В 2014 году мама Альберта подала иск о признании сына без вести пропавшим или мертвым.



Родители навестили его в больнице в первую неделю после аварии и даже попытались забрать домой, но он отказался. Когда Альберт пришел в себя, в телефонном разговоре мама ему сказала: «У тебя своя семья уже, живи где хочешь. Мы тебя похоронили уже 20 лет назад».



После 9 месяцев лечения в нескольких больницах и наркологическом диспансере Альберт пошел на поправку и его выписали. Он устроился на пилораму, живет там же, в подсобке. Жена не хочет с ним разговаривать и говорит, что он ушел из семьи еще до аварии.

