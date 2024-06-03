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Страна и мир эксклюзив «Мы тебя похоронили 20 лет назад»: история без вести пропавшего мужчины, который нашелся после страшного ДТП

«Мы тебя похоронили 20 лет назад»: история без вести пропавшего мужчины, который нашелся после страшного ДТП

Он начал новую жизнь, но попал в аварию и потерял память

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Альберт Хасанов сбежал от родителей в 2004 году, когда заканчивал учебу в уфимском университете. Он решил начать жизнь с нуля в селе, где встретил женщину и завел с ней двух детей.

Летом 2023 года 42-летнего уфимца сбила машина, он получил тяжелые травмы и потерял память. Андрей Куклин, глава сельсовета, где жил Альберт со своей семьей, нашел его родственников из Нефтеюганска (ХМАО). Как оказалось, родные безуспешно искали его на протяжении 20 лет, даже обращались в передачу «Жди меня». В 2014 году мама Альберта подала иск о признании сына без вести пропавшим или мертвым.

Родители навестили его в больнице в первую неделю после аварии и даже попытались забрать домой, но он отказался. Когда Альберт пришел в себя, в телефонном разговоре мама ему сказала: «У тебя своя семья уже, живи где хочешь. Мы тебя похоронили уже 20 лет назад».

После 9 месяцев лечения в нескольких больницах и наркологическом диспансере Альберт пошел на поправку и его выписали. Он устроился на пилораму, живет там же, в подсобке. Жена не хочет с ним разговаривать и говорит, что он ушел из семьи еще до аварии.

По словам Альберта, он хочет найти работу и жилье, разобраться с бытовыми проблемами и восстановить память, чтобы наладить отношения с родными и понять, как жить дальше.

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Пропавший Жди меня Потеря памяти
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