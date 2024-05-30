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Страна и мир Умерла Анастасия Заворотнюк подробности «Моя жизнь — бесконечный урок»: от чего умерла Анастасия Заворотнюк

«Моя жизнь — бесконечный урок»: от чего умерла Анастасия Заворотнюк

История болезни актрисы началась в 2019 году

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Родные Анастасии Заворотнюк до последнего верили, что ее история болезни закончится выздоровлением

Когда в 2019 году Анастасия Заворотнюк попала в больницу, за ее здоровьем пристально следила вся страна. О ее состоянии докладывали даже президенту России. Но ни глава государства, ни лучшие доктора страны не смогли спасти актрису от страшной болезни. Сегодня нашей прекрасной няни не стало. Она ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Ни продюсер Анастасии, ни ее родные никак не комментировали ее болезнь и хранили молчание о состоянии актрисы.

— Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением, — объясняли родственники Заворотнюк.

Но в сентябре 2019 года завесу тайны разрушил продюсер Андрей Разин. Он открыто озвучил диагноз: рак мозга, а именно — глиобластома. Он также предположил, что болезнь связана с тем, что актриса делала ЭКО. В октябре того же года диагноз подтвердился.

Борьба Анастасии Заворотнюк с глиобластомой волновала, кажется, всю страну. Ее дочь Анна получала тысячи вопросов от поклонников о здоровье мамы, а одна из подписчиц рассказала, что потеряла мать из-за онкологии.

— Очень-очень сочувствую вашей потере, но в нашем случае всё будет хорошо, и мы победим, я уверена, — ответила Анна.

К делу победы подключились лучшие врачи страны. В 2020 году директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники Анастасии передали институту клетки ее опухоли. Он также отметил, что врачи нашли вирусы, способные разрушить эту опухоль, но применять их не стали.

— Пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять наши технологии, — подчеркивал тогда Макаров.

Бороться с болезнью Анастасии помогала забота близких, ее характер и стойкость.

— Когда эмоции и волнение захлестывают, пытаюсь собрать волю в кулак и сказать себе: видимо, моя жизнь — бесконечный урок. До самого, наверное, последнего дня... Я всю жизнь учусь, — рассказывала Заворотнюк в одном из своих интервью.

Благодаря силе воли Анастасия время от времени выходила на связь со своими друзьями и подписчиками в соцсетях. Отвечала на поздравления с днем рождения в личном аккаунте, а в 2021 году даже заявила, что хочет как можно скорее вернуться в профессию. К сожалению, не каждому желанию оказалось суждено сбыться.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Заворотнюк Глиобластома Рак Рак мозга Опухоль Актриса Смерть
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