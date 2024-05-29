Новый суд над Блиновской и продление льгот на ипотеку: главные новости 28 мая

Госдума приняла закон о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 мая.



Уголовная ответственность за дипфейки

В Госдуму планируют внести законопроект о дипфейках — материалах, созданных нейросетью с помощью подмены голоса или изображения человека. Виновным будут грозить штрафы до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет. С документом главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова ознакомились «Известия».

— Мы предлагаем ввести более серьезную ответственность по ряду уголовных статей за использование этой технологии. То, что она активно используется, уже было доказано на встрече с президентом в конце прошлого года на прямой линии. Есть много примеров, когда люди остаются без всего из-за подделок их голоса. Поэтому в УК предлагается предусмотреть современные реалии, — сообщил изданию Ярослав Нилов.

Поправки коснутся статей УК РФ о краже, клевете, мошенничестве, вымогательстве и причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Медведев — об исключении «Талибана»* из террористических списков

Дмитрий Медведев заявил, что Россия близка к установлению полноформатных отношений с талибами — представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан», которые несколько лет назад пришли к власти в Афганистане.

Подробнее о том, кто такие талибы и почему их запретили 20 лет назад, мы рассказывали в этом материале.

* Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.



Главного инженера шахты, где погибли 46 человек, осудили

Главного инженера шахты «Листвяжная» (Кемеровская область) приговорили к четырем годам колонии общего режима. В 2021 году при аварии на предприятии погибли 46 горняков и 5 горноспасателей, пострадали — больше ста.



Судья вынес обвинительный приговор по редко применяемой статье о бездействии, означающей нарушение правил эксплуатации охраняемой информационной инфраструктуры России, повлекшее тяжкие последствия (часть 5 статья 274.1 УК РФ). Также экс-инженеру «Листвяжной» три года будет запрещено работать на любых горнодобывающих предприятиях. Анатолий Лобанов полностью признал свою вину.



Первый из закрытых с начала СВО аэропортов возобновил работу

Аэропорт Элисты возобновил работу после двухлетнего перерыва, сообщают РИА Новости. Это первый аэропорт, с которого были сняты ограничения после начала специальной военной операции.

Решение об открытии воздушной гавани Калмыкии власти приняли еще в конце апреля. Безопасность полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

24 февраля 2022 года были также приостановлены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.



Суд не отпустил блогера Елену Блиновскую из СИЗО

Апелляционный суд оставил Елену Блиновскую в СИЗО до 26 июля, сообщают РИА Новости. «Королева марафонов» пребывает там с января 2024 года.



Блиновская по видеосвязи просила суд отправить ее под домашний арест. Она пожаловалась, что не видится со своей семьей, а дети очень скучают по ней — за четыре месяца в СИЗО Елена говорила с ними лишь один раз.



Елена Блиновская присутствовала в суде по видеосвязи Источник: Shot / T.me











Блогер погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Общий долг блогера составлял 918 миллионов рублей. Однако, по данным Shot, он растет на 500 тысяч рублей в день. Прямо сейчас Блиновская должна ФНС более 1,4 миллиарда рублей.

Льготу на ипотеку для многодетных продлили до 2030 года

Госдума приняла закон о продлении до конца 2030 года льготы на ипотеку для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Выплаты положены тем, у кого уже есть ипотека, — деньги перечисляют в банк в счет погашения. Речь идет о семьях, где третий ребенок и последующие родились до 31 декабря 2030 года. Средства выделяются однократно.

Подробнее об этой мере поддержки мы рассказывали ранее.



ГИБДД вновь стала ГАИ

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название Госавтоинспекция (ГАИ). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников.



По словам Черникова, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия. На сайте ведомства название тоже изменилось.



Государственную автомобильную инспекцию в СССР учредили в 1936 году, с таким названием служба просуществовала до 1998 года. Тогда ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), функции ведомства при этом не изменились. Новая аббревиатура не прижилась, в разговорной речи даже спустя 25 лет многие использовали название ГАИ.



Прокуратура не будет подавать иск об уничтожении книг Остера

Прокуратура Красноярского края не имеет претензий к книгам Григория Остера. В ведомстве сообщили, что не намерены подавать иск с требованием уничтожить тираж книги «Вредные советы».



Постановление об изъятии накануне опубликовал журналист Антон Орехъ. В сборнике детских стихов нашли картинки с описанием жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. Сама книга, говорится в документе, не имела возрастного рейтинга.

Надзорный орган постановил «рассмотреть вопрос» об изъятии книги Остера с прилавков сельского магазина и об уничтожении тиража, а виновных привлечь к «дисциплинарной ответственности».



Дело против Noize MC

Рэп-исполнитель Иван Алексеев*, известный как Noize MC, может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Алексеев несколько раз за год привлекался к ответственности за то, что не указывал статус иноагента (статья 19.34 КоАП РФ), и теперь ему грозит уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы и штраф от 300 тысяч рублей.

* Признан иностранным агентом в РФ.

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах. 84 депутата проголосовали за, четыре — против, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Оппозиция почти в полном составе покинула зал заседаний и присоединилась к митингующим перед зданием парламента.



Если глава государства снова не подпишет законопроект, это сделает Папуашвили, и после публикации норма вступит в силу.

— Этот закон по своей сути, по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам, — говорила ранее Саломе Зурабишвили.