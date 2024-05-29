Звезды платят огромные деньги за бельковые туры: вредит ли это природе

Смотреть на бельков приезжали телеведущие Елена Летучая и Юлия Барановская Источник: Летучая Елена / T.me, Юлия Барановская / T.me











Кто-то предпочитает проводить отпуск в теплых краях, а кто-то в поиске приключений едет на Север. В последние годы даже знаменитости стали хвастаться фотографиями из путешествий по России. Причем некоторые выбирают не теплое Черное море, а холодное Белое. Звезды полюбили ездить в Архангельскую область на бельковые туры — наблюдать за детенышами тюленей. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, как проводят такие выезды, сколько это стоит и не опасно ли это для животных.

«Готовы возвращаться и в пятый раз»: почему туристы едут смотреть на бельков

В бельковом туре люди могут несколько часов понаблюдать за милыми детенышами гренландского тюленя — бельками. Для этого туристов на вертолете доставляют на дрейфующую льдину.



Отдых на Белом море уже полюбили многие российские знаменитости. Например, в соцсетях выкладывала восторженные посты из такого путешествия еще телеведущая Елена Летучая.



Видео от телеведущей Елены Летучей Источник: Летучая Елена / T.me

Бывает на Севере известная ведущая Яна Чурикова. Причем она писала в соцсетях, что травяные чаи, водорослевые обертывания и наблюдением за животными для нее — это отпуск мечты.



Посмотреть на бельков уже несколько раз приезжала другая теледива — Юлия Барановская.



— Что в первый, что во второй раз я ощущала трепетные чувства, меня переполняли эмоции от осознания того, что мы видим настоящее таинство. Только представьте — лишь одна льдина, на которой тюленихи рожают своих детенышей. Настоящий родильный дом! Здесь невозможно увидеть два раза одну и ту же картину, поэтому мы с детьми готовы возвращаться сюда и в третий, и в четвертый, и в пятый раз, — поделилась с подписчиками ведущая в прошлом году.

И действительно, в этом году Юлия приехала смотреть на животных снова.

Юлия Барановская в бельковые туры ездит с семьей Источник: Юлия Барановская / T.me











Бельковые туры переняли из Канады: там их придумали как альтернативный способ заработка для местных, которые живут за счет охоты на тюленей. То есть вместо того, чтобы убивать животных, людям предложили показывать их туристам.



Добыча гренландского тюленя в Канаде всё еще не запрещена, и предполагается, что бельковые туры должны привлечь внимание к этой проблеме.



В России же в 2009 году запретили промысел тюленя. Но позже вступили в силу новые «Правила промысла в Северном промысловом бассейне», и забивать зверя снова стало можно. Пока что в Белом море добычу не ведут: организовать забой — дорого, а принесет ли это какую-то выгоду — неизвестно. Однако недавно губернатор Архангельской области заявил, что промысел могут возобновить.

О том, почему хотят убивать тюленей, мы рассказывали подробнее в отдельном материале.



«За эти деньги можно поехать в пятизвездочный отель»: сколько стоят бельковые туры

Сейчас бельковые туры на Белом море проводят только два организатора. Это компания RuDIVE и лодж «Летняя Золотица». Первая фирма предлагает вылеты на вертолетах из Архангельска. Вторая — вылеты из гостиничного комплекса, который находится вдали от города, на Онежском полуострове.



На арктическое приключение придется потратиться. Участие в туре стоит более 300 000 рублей с человека. Организаторы объясняют, что такая цена выходит из-за дорогой аренды воздушного транспорта.

Туристов доставляют к месту на вертолете, а перед этим специалистам нужно совершить несколько предварительных полетов на самолете, чтобы разведать обстановку.



Сам сезон бельковых туров при этом очень короткий.



— Это буквально одни выходные в марте, — рассказал руководитель экспедиций RuDIVE Дмитрий Орлов. — Мы заранее прикидываем, когда это случится в следующем году. На основании наших опыта и знаний понимаем примерные даты. Мы заранее объявляем эти даты, туристы собираются. Дальше мы летим на разведку, высматриваем, где происходит щенка. А вот если щенки нет по какой-то причине, мы всех обзваниваем и всё останавливаем. А дальше уже или деньги возвращаем, или переносим всё на неделю-две вперед.



Дмитрий Орлов — зоолог, кандидат биологических наук, руководитель компании RuDIVE.



Дмитрий Орлов — кандидат биологических наук, он отметил, что его команда знает, как деликатно вести себя с животными. Компания набирает примерно 40 туристов в год.

— Это люди сильно заинтересованные. За эти деньги можно поехать в пятизвездочный отель куда-нибудь в Таиланд. Но люди выбирают провести несколько часов на льду, понаблюдать за дикой природой, — говорит зоолог.



То есть идет селекция туриста. Летят образованные, любопытные, интеллигентные люди. И, что важно, дисциплинированные. Дмитрий Орлов — зоолог, руководитель компании RuDIVE

В «Летней Золотице» не раскрыли точное количество туристов, но сказали, что бельковые туры становятся всё более популярны.



— Наблюдать бельков можно только в Канаде и на льдинах Белого моря. Мы активно развиваем это направление и гордимся, что с каждым годом желающих принять участие становится всё больше, — отметила управляющая лоджа Екатерина Седова.



В бельковые туры гости едут через Архангельск Источник: Елена Ионайтис / 29.RU











Необходимость высадиться на дрейфующую льдину, как правило, не смущает гостей, отметила Екатерина:

— Холод также не является помехой. В прокатном центре для каждого гостя у нас есть специальные костюмы и обувь для экстремально низких температур, а с собой мы берем горячие напитки и перекус. Главное, к чему нужно быть готовым — это получать новые впечатления, удивляться каждый день и узнавать много нового о нашем необъятном Русском Севере.

«Встреча с бельками — одно из немногих событий, которое не только у детей, но и у взрослых пробуждает невероятные восторженные эмоции. Екатерина Седова, управляющая лоджем «Летняя Золотица»

Мы спросили у организаторов, может ли случиться такое, что туристы высадятся на льдину, но так и не увидят животных.

Руководитель RuDIVE Дмитрий Орлов сказал, что с их подходом гости увидят бельков гарантированно.

В лодже «Летняя Золотица» ответили, что удается понаблюдать за зверями 99% гостей. А если туристы не смогли при первом вылете увидеть бельков, им предлагают повторить вылет в рамках тура без доплат.

«Ходят только группами»: какие правила соблюдают туристы

Дисциплина в условиях дикой природы очень важна. Туристам рассказывают, как правильно себя вести, чтобы не навредить ни себе, ни животным. Например, одно из правил — никакой яркой парфюмерии.

— Лично всех обнюхиваю для того, чтобы не было резких запахов никаких, — рассказывает Дмитрий Орлов. — Тюленихи находят бельков по запаху. И если кто-то очень сильно надушится, то он может запах белька перебить. У нас такого не было никогда, но теоретически это возможно.



Выбрать льдину для высадки — это отдельное искусство. За безопасностью следят инструкторы.

— Она должна быть надежная, достаточно большая, без торошения. И ходят все по двое, по трое, только группами. Мы выдаем всем специальные палки для того, чтобы прощупывать лед на всякий случай, — рассказывает Дмитрий Орлов.



Источник: Юлия Барановская / T.me, Летучая Елена / T.me











Когда тюлениха выходит кормить детеныша, люди отходят и держат дистанцию.



— Когда мы начинали, тюленихи очень боялись людей. Тогда еще был забой, и они помнили, что люди дубинками забивали бельков и увозили, — описывает гид.



Но уже выросло новое поколение тюлених, которые не боятся. Они абсолютно спокойно реагируют. Дмитрий Орлов — зоолог, руководитель компании RuDIVE

Опасными и для тюленей, и для туристов могут быть моржи, отметил Дмитрий Орлов:



— Считается, что моржи питаются только моллюсками. Это не так. Моржи всеядные животные, и они приходят в Белое море питаться бельками в том числе. Мы запрещаем людям вставать на край льдины, потому что моржи иногда проламывают лед, пытаясь поймать добычу.



Дмитрий Орлов добавил, что никаких специальных разрешений их туристам получать не нужно. А вот тем, кто едет наблюдать за животными из «Летней Золотицы», такой документ оформляют.

— Так как «Летняя Золотица» находится на территории национального парка «Онежское Поморье», все гости и сотрудники получают разрешение на его посещение, — отметила управляющая лоджа Екатерина Седова.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











В «Летней Золотице» также уточнили, что все туры проходят в сопровождении научного сотрудника, который следит за безопасностью туристов и животных. В том числе нельзя подходить близко к взрослому тюленю, брать бельков на руки, отходить от группы, ходить по темному льду или по льду, покрытому водой.



— Не проходите между матерью и ее детенышем: она может воспринять это как угрозу малышу. Приближаться на расстояние вытянутой руки можно только к тем детенышам, которые в данный момент одни, без матери и у которых это не вызывает беспокойства, — рассказали в лодже. — Если при вашем приближении детеныш на вас агрессивно тявкнет или поспешно уползает в сторону, оставьте его в покое. Но если быть осторожным и терпеливым, то вам посчастливится пообщаться с ним, сфотографировать.

«Толп туристов там просто нет»: не вредят ли животным такие туры

Встречается мнение, что бельковые туры опасны для зверей. Вплоть до того, что мама может бросить детеныша, если человек до него дотронется. Однако независимый эксперт, эколог Анна Филиппова считает, что для таких опасений нет оснований.



— Я нашла единственную научную статью на эту тему. Исследование проводилось в Канаде. Ученый сравнивал поведение тюленей, когда туристов рядом нет и когда на льдину высаживаются туристы. Также он оставался на льдине после того, как туристы улетают, еще на несколько часов, — описывает эксперт. — И да, безусловно, поведение животных меняется в присутствии людей. Если белек совсем маленький, буквально 2−3 дня, то самка не уходит, несмотря на то, что ты к ней приближаешься. Но если белек старше, то, скорее всего, самка при приближении человека сойдет со льдины в воду. Я это сама наблюдала. Но дальше, когда люди уходят, самка возвращается, и с бельком ничего плохого не происходит.



Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Анна Филиппова — эколог, кандидат биологических наук, автор телеграм-канала «Счастливый тюлень».



Анна Филиппова напомнила, что бельковые туры задуманы как альтернатива охоте на тюленей. И даже если предположить, что присутствие человека на льдине может как-то негативно отразиться на популяции животных, этот вред не сравнится с тем ущербом, что наносит добыча .

— Важно понимать, что, когда этот туризм начинался, еще вовсю убивали тюленей. И вот туристы высадились на льдину, посмотрели на бельков, может быть, даже потрогали их, а через неделю приходят другие люди и этих бельков убивают. Вот этично ли туристу трогать в этой ситуации белька или не этично? У меня нет ответа на этот вопрос.



Если человек погладит белька, с бельком ничего не произойдет. Нужно ли это делать — другой вопрос. Анна Филиппова, эколог, кандидат биологических наук

— Если мы посмотрим на это уже с другого ракурса, когда добыча не идет и мы хотим минимизировать любое воздействие человека на популяцию, тогда для меня однозначный ответ: конечно, не надо трогать детеныша рукой. Но находиться рядом с ним можно.



При этом эколог отмечает, что бельковые туры по ряду причин, в том числе из-за высокой стоимости, не могут быть массовыми:



— Толп туристов там просто нет, и никакого катастрофического влияния этот конкретный вид туризма не оказывает.



Однако четких и единых правил по организации наблюдений за морскими млекопитающими нет, отмечает эколог.



— Если в случае с бельковыми турами это можно урегулировать — просто потому что их проводят всего две компании и они могут как-то договориться, — то в масштабе всего этого якобы экотуризма это правда катастрофа.

