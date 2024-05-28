«Талибан»* хотят исключить из списка террористов. Кто такие талибы и почему их запретили 20 лет назад

Представители признанного в России террористической организацией «Талибана», прибывшие на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» Источник: 116.RU











Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев 28 мая заявил, что Россия близка к установлению полноформатных отношений с талибами — представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан», которые несколько лет назад пришли к власти в Афганистане. Накануне стало известно, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Вспоминаем, за что он вообще попал в этот список и что было дальше.



На сегодняшний день в списке признанных в России террористическими 50 организаций (еще 108 — в списке экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в России). «Талибан» был внесен в этот список в числе первых — еще в 2003 году на основании решения Верховного суда РФ. Тем же решением ВС РФ внес в список террористических и запретил деятельность еще 13 организаций, среди которых была «Аль-Каида». Принимая решение, суд основывался в том числе на связи между этими организациями.



Движение «Талибан» сформировалось в Афганистане в 1994 году как экстремистское исламское движение. Поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Чеченской Республики. В своей деятельности использует методы террора, так осенью 1995 года ими был захвачен самолет Ил-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан», экипаж которого длительное время удерживался в качестве заложников. При поддержке Усамы бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в Центрально-азиатских государствах, в том числе и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии.



Решение Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. N ГКПИ 03–116.

В 1996 году талибы пришли к власти в Афганистане, но их режим просуществовал недолго: в 2001 году в страну вошли войска США, поводом стало укрытие в Афганистане международного террориста Усамы Бен Ладана. Талибов отстранили от власти, но движение не было окончательно ликвидировано. Поддерживать порядок в стране установившемуся в Афганистане правительству долгое время помогала американская армия, но весной 2021 года США вывели войска, а талибы начали наступление и в августе вошли в столицу Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, «чтобы избежать кровопролития», ряд стран эвакуировали свои дипмиссии.



Российское посольство осталось. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, заявил, что решение о признании режима «Талибана» российские власти примут в зависимости от того, насколько ответственно талибы будут управлять страной.

Что происходит сейчас?

В марте 2022 года стало известно, что Россия аккредитовала первого дипломата нового правительства Афганистана. Осенью того же года Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами, еще полгода спустя глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что «выстраивание рабочего диалога с талибами как безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона».



По словам Замира Кабулова, вопрос об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций сейчас прорабатывается, окончательное решение должно принять высшее руководство страны.

Из положений Гражданского процессуального кодекса РФ следует, что пересмотреть ранее вступившее в силу решение Верховного суда может президиум Верховного суда.

