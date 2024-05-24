В работе Telegram произошел массовый сбой

В работе мессенджера Telegram 24 мая произошел массовый сбой. Об этом сообщают пользователи. По информации сайта сбой.рф, большинство жалоб на проблемы с доступом к мессенджеру поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы возникают при загрузке сообщений как в личных переписках, так и в каналах.

Предыдущий массовый сбой в работе мессенджера фиксировался 2 апреля, а наиболее масштабный за последнее время — в феврале этого года. Тогда проблема возникла не только у Telegram, но и у ряда других мессенджеров и сервисов, а зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев объяснил, что это случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.