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Страна и мир Умерла легендарная собака-мем Доге — как песик Кабосу взорвал интернет по всему миру

Умерла легендарная собака-мем Доге — как песик Кабосу взорвал интернет по всему миру

Сиба-ину дожила до 18,5 года — это новый мировой рекорд

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Мем Доге появился в Сети больше десяти лет назад

24 мая не стало одной из самых известных собак во всём мире. Легендарная собака породы сиба-ину по кличке Кабосу умерла на девятнадцатом году жизни. Дожив до восемнадцати с половиной лет, она стала самой долгоживущей собакой такой породы.

Мемы с Кабосу стали популярны в интернете еще в 2013 году. Вы наверняка видели эту фотографию.

Знаменитая Доге заняла 12-е место в списке MTV «50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее», а ее образ лег в основу криптовалюты Dogecoin.

Вторую жизнь мем получил в 2020 году — картинка «Качок Доге и Чимс», на которой сильный Кабосу стоял напротив другого популярного интернет-мема — песика Чимса.

В 2022 году Кабосу тяжело заболела, об этом рассказала хозяйка мемной собаки Ацуко Сато в соцсетях.

— Прямо сейчас состояние печени очень плохое, проявляется желтуха. Но антибиотики должны помочь. У Кабосу есть аппетит, она может пить воду, — поделилась Ацуко Сато.

Кабосу до конца жизни жила в любящей семье и навсегда вошла в историю интернета.

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Dogecoin Собака Пес Мем Сиба-ину Легенда Интернет
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