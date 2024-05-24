Умерла легендарная собака-мем Доге — как песик Кабосу взорвал интернет по всему миру

Мем Доге появился в Сети больше десяти лет назад Источник: Share / Vk.com











24 мая не стало одной из самых известных собак во всём мире. Легендарная собака породы сиба-ину по кличке Кабосу умерла на девятнадцатом году жизни. Дожив до восемнадцати с половиной лет, она стала самой долгоживущей собакой такой породы.

Источник: Share / Vk.com











Мемы с Кабосу стали популярны в интернете еще в 2013 году. Вы наверняка видели эту фотографию.

Источник: Share / Vk.com











Знаменитая Доге заняла 12-е место в списке MTV «50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее», а ее образ лег в основу криптовалюты Dogecoin.



Вторую жизнь мем получил в 2020 году — картинка «Качок Доге и Чимс», на которой сильный Кабосу стоял напротив другого популярного интернет-мема — песика Чимса.

Источник: Wikipedia.org











В 2022 году Кабосу тяжело заболела, об этом рассказала хозяйка мемной собаки Ацуко Сато в соцсетях.



— Прямо сейчас состояние печени очень плохое, проявляется желтуха. Но антибиотики должны помочь. У Кабосу есть аппетит, она может пить воду, — поделилась Ацуко Сато.

Источник: Share / Vk.com









