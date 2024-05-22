Списки, очереди и договорняки. В Тюмени с родных заключенных требуют деньги за возможность передать посылки

В зале всегда много людей Источник: Никита Кифорук / 72.RU











В здании тюменского СИЗО неизвестные продают места в очереди на передачу посылки заключенным. По закону, каждый человек может передать ее бесплатно. Но в Тюмени как минимум с декабря 2023 года ситуация другая: каждый день появляется «список» с фамилиями людей, которые имеют право подойти к окну и передать сотруднику ФСИН посылку. Как устроена эта система и почему никому нет дела до этого беспредела, разбирался наш тюменский коллега из 72.RU Никита Кифорук.



Единственное окно для передачек близким

Здание тюменского СИЗО находится в самом центре Тюмени, в окружении жилых домов. Вокруг централа всегда много машин и то и дело снуют люди с бумагами или баулами — это адвокаты, друзья или родственники арестованных. В комнате приема передач народу всегда очень много. В основном это женщины — матери, жены и девушки арестованных. В ожидании очереди люди тихонько переговариваются между собой, скользя по грязному кафелю.

Передать посылку можно только в строго определенные часы Источник: Никита Кифорук / 72.RU











В помещении три окна приема передач, между ними стоят два металлических стола, на которых раскладывают посылки, прежде чем передать сотрудницам ФСИН. У окна небольшая железная скамейка, холодильник, стол и весы — большинство продуктов перед отправкой нужно взвешивать. Рацион в СИЗО весьма скромный, поэтому арестантам стараются передать что-нибудь съестное. Но сделать это весьма непросто: чтобы передать посылку, нужно не только правильно собрать ее, но и отстоять длинную очередь. Как правило, из трех окон приема посылок работают в лучшем случае только два. Иногда процесс затягивается на несколько часов.

Посылки принимают небыстро, каждую нужно проверить Источник: Никита Кифорук / 72.RU











— Люди, у нас номер 38, мы из Тобольска приехали, скоро обратный автобус, пропустите ради бога! По-человечески, ну не успеваем! У меня немного, всего один пакет, — чуть не плача обращается женщина к другим ожидающим.



— Ну проходите перед нами, раз такая ситуация. Вы же по-человечески попросили, — после некоторых раздумий отвечает мужчина.

В последнее время в тюменском СИЗО № 1 появилось нововведение: список, в который нужно записаться, чтобы отправить передачку или попасть на прием к руководству СИЗО. Каждый записавшийся получает свой порядковый номер. Причем сотрудники ФСИН утверждают, что не имеют никакого отношения к этому списку, а появился он строго по инициативе посетителей.

— Нет, [руководство СИЗО] не имеет к нему отношения, это они самовольно всё. Мы не следим за ним. Обычно с утра тут какая-то машина стоит, они следят, — рассказал корреспонденту 72.RU один из сотрудников ФСИН.

До появления списка передачи делались следующим образом: приходишь с сумкой, занимаешь очередь, заполняешь заявление, стоишь и передаешь. На то, чтобы отдать посылку, могло уйти пару часов. Сейчас люди заранее записываются в график и по опыту прогнозируют, когда прийти, чтобы отдать посылку. Но даже так они нередко проводят в очереди по несколько часов.

В СИЗО то и дело приезжают спецмашины Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Когда именно появился этот список, неизвестно. Кто-то говорит, что совсем недавно, а некоторые утверждают, что ему несколько лет. Также расходятся и мнения по поводу необходимости этого списка. Некоторые говорят, что с ним в очереди появился хоть какой-то порядок. Но многие считают, что это лишь хитрость отдельных лиц, которые просто зарабатывают на продаже мест в очереди.



— Список появился в 2023 году, в августе. Ну это когда я увидела, когда передавала. Кто организовал? Да люди сами. Кто именно — не скажу, не знаю. Этим (сотрудникам ФСИН. — Прим. ред.) до него дела нет, им вообще по фигу. Если на завтра передать хотите, то приходите вечером, тут список будут составлять. Если последним запишитесь, то будете с этим списком сидеть, пока следующему не передадите, — объясняет женщина в очереди.

В маленьком помещении ждут своей очереди адвокаты и родственники подозреваемых Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Те, кто носит передачки, рассказывают: «С вечера написали список. Те, кто не попал в него вчера, просто разорвали его. Это оказались женщины, которые за деньги передают передачи. Они записали себя первыми в список. Оказывается, в вайбере есть группа, в которую пускают по предоплате в 1000 рублей. Вот в эту группу можно написать, и тебя за деньги внесут в список. Еще есть онлайн-запись, кто смог записаться, вот им повезло, их примут в назначенное время. Дали добрые люди ссылочку, но там даже на июнь всё занято».



— Вчера посетила СИЗО, работает одно окно. По расписанию посылки должны были принимать до 17 часов, но окно закрылось на час раньше. Очень медленно идет оформление посылок: люди бегают всё время в ларек, что-то докупают, а принимающая работница их ждет. Первыми принимают тех, кто в записан в электронную очередь. Но где она — неизвестно. Рядом со мной бабулька сидела и ревела. Она три дня не может передать посылку, как не придет, в очереди по 20 человек. В Тюмени остаться не у кого. Жаловаться люди не идут: боятся, что их близким, которые сидят, будет хуже. Работники разводят руками, людей не хватает, чтобы работать в два окна. Одно — на электронную очередь, второе — на живую, — рассказывает тюменка.

Возле СИЗО всегда многолюдно Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Заветный список

Сам список выглядит следующим образом: на альбомном листе два столбца: в одном очередь на передачи, в другом — очередь на прием. Очередь на передачи существенно больше, там может быть несколько десятков фамилий, но первые несколько всегда одни и те же люди.



По словам людей, приносящих передачки, список появился благодаря некой женщине. Она якобы за деньги передает посылки арестантам. В день нашего визита ее не было.

— Свободно сегодня вообще. Вы не заполняли? Бланки заполнить надо, три штуки, да. 15 рублей стоят. И еще возьмите пакеты черные и маленькие целлофановые, — рассказывает одна из посетительниц.

— Говорят, что просто так передать нельзя, нужно записаться в какой-то список. Это так? — уточняю у женщины.

— Списков сейчас нет, так что успевай. Когда список — это вообще всё... Такая нервотрепка!

Пока мы разговариваем, в помещение входит еще одна посетительница и сразу спрашивает про список. Ей отвечают, что сегодня его нет. Женщина облегченно выдыхает и начинает разбирать сумку с продуктами и вещами.

— Наверное, всё передали. Ну основные, кто обычно тут, — продолжает наша собеседница. — Это они с вечера, когда закрывается это заведение, девчонки сидят дежурят в машине. Постоянные две-три женщины. Это они завели такую систему.

— А зачем она?

— Очередь потом продают. За полторы тысячи. Они запишутся первые десять. И если в первые десять хотите передать — 1,5 тысячи платите, они вам помогут всё сделать. Сегодня они передали уже. Они постоянно в 9 утра. Сейчас они уехали, потом приедут сюда. На машине прямо тут ждут. Вечером обычно приезжают, черная такая, — отвечает собеседница.

Как уточнили в пресс-слжубе ФСИН России по Тюменской области, в данный момент по факту проводится проверка. Она находится на контроле у руководства.

Кто зарабатывает на узниках?

Отправить продукты или вещи в СИЗО, не стоя в очередях, можно через местный магазин. Цены там выше, чем в торговых сетях, и есть не все продукты или марки сигарет. Зато сотрудники всё упакуют и передадут адресату.



В Тюмени магазин принадлежит компании АО «Промсервис» — это госкомпания, которая занимается продажей заключенным продуктов, одежды, сигарет и других товаров. На витринах лежат образцы: тортики, колбасы, сладости и другие продукты, а также висит черная одежда. По каталогу можно выбрать и сигареты.

Людей, желающих передать продукты через магазин, не так много Источник: Никита Кифорук / 72.RU











Продукты в тюремном магазине дороже, чем в обычном сетевом Источник: Никита Кифорук / 72.RU











У магазина есть сайт, где якобы можно заказать доставку заключенному, не выходя из дома. Но на момент подготовки материала проверить ассортимент товаров в интернет-магазине нам не удалось: сайт не работал.



До ноября 2022 года магазины в исправительных учреждениях принадлежали ФГУП «Промсервис» ФСИН России, после реорганизации они перешли к АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Промсервис». Компания зарегистрирована в Москве и имеет представительства во многих регионах страны. В 2023 году оборот компании превысил 2,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 60 миллионов. Фирма принадлежит Российской Федерации, а руководит предприятием Юрий Тиняков.

Заказать продукты через интернет у нас не получилось Источник: Fsin.gov.ru











Частные доставки

Передачей посылок занимаются и частные лица. Товары они предлагают купить на своих площадках, а за передачу берут комиссию — в среднем около 1000–1500 рублей. Вероятно, женщины, создавшие в списки в тюменском СИЗО, работают именно на такие площадки.

Если попытаться найти в поисковике интернет-магазин ФСИН, то большая часть поисковой выдачи будет состоять из неофициальных магазинов, принадлежащих частным лицам. При этом некоторые из них используют в своем названии аббревиатуру ФСИН. На официальном сайте учреждения есть целый перечень таких магазинов, где указано, что они не имеют никакого отношения к ведомству.

Ассортимент в таких магазинах весьма богатый, купить можно практически всё, начиная от куриных кубиков и сигарет, заканчивая одеждой и постельными принадлежностями. Правда, товары стоят дороже, чем в сетевых магазинах. Иногда разница в цене составляет 100% от обычной стоимости.

Один из таких магазинов — «Зона-Маг». Сайт, как и несколько аналогичных, принадлежит «СК Групп Холдинг Технолоджи». Компания зарегистрирована в Москве и принадлежит Кириллу Сергееву. За 2023 год выручка компании составила 98 миллионов рублей, а чистая прибыль — 2,1 миллиона.

Один из десятков сайтов по доставке продуктов в тюрьмы Источник: Fsin-mag.ru











Бизнесмены не остались в стороне и тоже осваивают рынок передачек. Один из наиболее известных таких сервисов носит колоритное название — «Братуха72». Судя по публикациям, интернет-магазин работает с начала 2019 года.



— Наша компания занимается доставкой продуктов питания и общего потребления в учреждения ФСИН по городу Тюмени. Периодически в учреждениях возможны изменения в правилах приема продуктов питания, во избежание неприятных ситуаций, просьба учитывать эти изменения при оформлении заказа, мы, к сожалению, не всегда своевременно об этом узнаем! При отказе в приеме каких-либо продуктов не по нашей вине деньги не возвращаются, завезем продукты, куда скажете. Искренне надеемся, что такого не произойдет! — честно предупреждает баннер на сайте.

Продукты стоят примерно как в сетевых магазинах Источник: Bratuha72.ru











Стоимость товаров в магазине передачек не сильно отличается от сетевых супермаркетов. Но за сбор и передачу посылки придется заплатить отдельно — 1300 рублей. Судя по данным с сайта, магазин принадлежит тюменскому предпринимателю Юрию Южанину. В 2014 году Ленинский районный суд приговорил полного тезку мужчины к 5,5 года лишения свободы за торговлю наркотиками.

Иногда зарабатывать на заключенных хотят не только предприниматели, но и сотрудники исправительной системы. Например, в 2021 году силовики задержали заместителя начальника СИЗО-1. По версии следователей, он проносил арестантам запрещенные продукты, минуя пункты досмотра. За свои услуги он якобы получал солидное вознаграждение.