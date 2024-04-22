На обочине скоростной магистрали Европа — Западный Китай. Как умирает Климовка всего в шести шагах от обрыва

В этом году в Самарской области обещают открыть движение на трассе «Обход Тольятти». Тысячи машин будут носиться со скоростью до 120 км/ч по платному шоссе, которое соединит Европу и Западный Китай. Наступит будущее... А в это время за шумозащитным забором будет тихо и незаметно уходить в прошлое село Климовка. Открытие трассы могло дать ему вторую жизнь, возможно, даже превратить в точку притяжения туристов, но Климовку постигает участь множества российских сёл. Наши коллеги из 63.RU побывали там и рассказывают, как живут и на что надеются сельчане, глядя на грандиозный мост, который строят вовсе не для них.
Из Европы в Китай, минуя Тольятти
О селе Климовка на правом берегу Волги стало известно далеко за пределами Самарской области несколько лет назад. Всего в нескольких метрах от границы села начали строить огромную магистраль вместе с первым в регионе автомобильным мостом через Волгу. Вместе они станут частью нашумевшего амбициозного проекта — международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Вот как пройдет магистраль:
Это проект государственно-частного партнерства. Строить мост и прокладывать трассу начали в декабре 2019 года. Предполагается, что новый маршрут позволит сократить путь до Москвы, избавит Тольятти от пробок, разгрузит плотину Жигулевской ГЭС, повысит пропускную способность трассы М-5 «Урал». Правда, проезд по мосту хотят сделать платным. Надвижку всех мостовых пролетов завершили в конце февраля этого года. Мы публиковали репортаж со стройплощадки.
Но как это отражается на жизни села, с которым ассоциируется мост? И что ждет Климовку, когда на трассе откроют движение?
Меньше ста человек на село
В 2010 году население Климовки составляло 186 человек. Сейчас, по словам местных жителей, их осталось всего 86. Большинство уже пенсионеры, чьи дети покинули родное село из-за отсутствия работы.
Молодых семей в Климовке мало. Прогнозы у местных невеселые — все понимают, что их родное село приходит в запустение. «Как мамонты вымираем», — говорят сами про себя климовцы.
Но несмотря на мрачные перспективы, атмосфера здесь по-сельски безмятежная, настоящее облегчение после кипящего мегаполиса. Ни гула машин, ни шумов, только чириканье, мычание, кудахтанье, чистый воздух.
Из Климовки видны трубы тольяттинского АВТОВАЗа на другом берегу Волги, но выбросы с завода в село не прилетают, потому что ветер в эту сторону практически никогда не дует. А чтобы до этого завода добраться посуху, нужно сделать крюк в 150 километров — через Шигоны, Жигулевск, плотину Жигулевской ГЭС и сам Тольятти. Новый мост мог бы превратить Климовку из умирающего села в популярный пригород, место отдыха, территорию для развития сельского хозяйства. Мог бы. Но не превратит... Потому что съезда с трассы в село не будет. Сельчанам останется только смотреть на проносящийся мимо них транспорт.
Глядя на автобан будущего, климовцы месят грязь на сельских улицах настоящего. Дорогами их назвать сложно. Во время прогулки по Климовке нам не раз приходилось обходить грязевые ловушки, лавируя между коровьими «минами». Во время строительства моста тяжелая техника напрочь угробила главную климовскую дорогу — улицу Ленина.
— Улицу мы в конце концов отвоевали. Мы даже выходили перекрывать ее. В итоге мостостроителям запретили по этой улице заезжать, поставили знак, — рассказывают сельчане.
«Прощай, немытая Россия»
Разумеется, большинство домов в Климовке — частные. Некоторые выглядят как в фильмах про царскую Россию: бревенчатые избушки с резными ставнями и крылечками.
Как говорят климовцы, часть пустующих домов выкупили частные лица, которых, впрочем, никто не видел, другую часть скупили дачники-сезонники.
Водоснабжение есть не во всех домах. Кто не провел за свой счет, ходит на колонку. То же самое с газом: не потратился — топи дровами. В селе есть одна автобусная остановка, правда, уже невостребованная. Раньше автобусы ходили из Климовки и обратно дважды в день. Теперь возить практически некого.
— Сейчас мы по телефону договариваемся с водителем автобуса, и когда набирается достаточное количество пассажиров, то он нас возит. А так у нас осталось только такси. До Шигон туда и обратно стоит 1000 рублей, — рассказывают климовцы.
А ездить приходится довольно часто. Во всём селе из торговых точек остался только один продуктовый магазин. И тот в последнее время существует в основном за счет мостостроителей.
— Магазин работает с 2006 года. В последнее время дела стали идти плохо, работал практически в убыток. После начала строительства покупателей стало заметно больше. Сейчас всё закончится и будем думать, как дальше жить. Если не будет оборота, с чего брать деньги, чтобы оплачивать потребление света, аренду земельного участка? Товар будет лежать, сроки годности проходят. И смысл мне магазин держать? — говорит владелец Анатолий Кулешов.
Славное прошлое
Когда-то село было частью богатого колхоза. Об этом периоде местные жители вспоминают как о самых благополучных и хлебных временах.
— Мы жили за счет земли, за счет хозяйства. У нас колхоз был смешанный: были полеводство и животноводство. У нас было почти четыре тысячи свиней. Коров много было: дойный гурт был, по-моему, 500 голов, — рассказывает местная жительница Ирина.
При колхозе построили большинство домов современной Климовки. Некоторые местные в разговоре вспоминают, как в школе им устраивали поездки и экскурсии в другие регионы. Вспоминают, какие у них были вишневые сады. Летом ягоду возили за Волгу на продажу, и, по воспоминаниям климовцев, пристани были заполнены вишней.
Всему пришел конец в 2010 году, когда колхоз закрыли. И большинство жителей Климовки осталось без работы. С тех пор каждый крутится как может. Кто-то живет за счет собственного хозяйства, кто-то подался в вахтовики.
С этого и началось постепенное вымирание села, люди стали покидать его в поисках нового заработка. Сейчас сады заброшены, ухаживать за ними некому. Вдоль окраины села стоят заброшенные коровники и свинарники — большие, просторные, но грязные и облезлые.
Мы разговариваем с сельчанами возле здания, которое поражает своей запущенностью. Когда-то в этом здании располагалось управление колхоза. А сейчас оно стыдливо скрывается за дикой порослью, как бы не желая показывать, до чего опустилось.
«Может, что-нибудь и для села будет?»
Жизнь всего села изменилась после начала строительства моста. У климовцев наконец-то появилась работа. На стройку смогли устроиться все, кто хотел: и мужчины, и женщины, и постарше, и помоложе. Дело нашлось для всех. Но самое главное, у людей появилась надежда, что «Обход Тольятти» даст вторую жизнь Климовке.
— Если бы здесь была развязка, может, что-нибудь бы построили, у людей бы появилась какая-то еще работа. Ведь где есть развязки, там и заправки строят, и кафешки ставят, и магазины открывают. Значит, что-то и для села будет. Значит, и село не умрет. Если бы у нас здесь работа появилась, у меня бы все дети в село вернулись. А так они все в Тольятти перебрались. Все люди хотят, чтобы село развивалось, — рассказывает о своих былых надеждах Ирина.
Но ожидания сельчан разбились о суровую реальность. Съезда с трассы в Климовку не предусмотрено, хотя автобан пройдет вплотную к селу. Соответственно, на машине в Тольятти напрямую не попадешь. Пешеходной зоны на самом мосту тоже не будет — значит и пешком не дойдешь. Хотя, казалось бы, вот он, Тольятти, рукой можно дотянуться. Но единственный способ попасть туда — редкий паром.
— Он ходит один раз в день оттуда к нам и один раз в день от нас туда. То есть, если нам надо в Тольятти, то придется там заночевать. При этом «Омик» от Тольятти до нас стоит дороже, чем до Новодевичьего, хотя оно дальше, — сетуют сельчане.
Вокруг Климовки возвели много вспомогательных объектов: бетонный завод, административный городок, грузовой порт, вспомогательную трассу для фур и строительной техники. Когда строительство моста окончат, всё это должны будут убрать. Но сельчане просят строителей оставить им вспомогательную трассу, ведь она ведет прямо к паромному причалу.
«Клуб даже на Новый год не открывали»
Во время прогулки по Климовке мы нашли заброшенную школу. Уже много лет в ней никто не учится. Детей возят автобусом за десятки километров от дома, в село Новодевичье. Но хотя бы детская площадка в Климовке есть — одна на всё село.
На улице Почтовой логично заваливается на бок здание почты. Правда, его тоже закрыли. Пенсии и корреспонденцию возит из Шигон почтальон из местных жителей. Рядом есть еще один раритет — телефонный автомат.
А это что за желтое одноэтажное здание?
Оказывается, это местный клуб. Да, по внешнему виду самой постройки ее назначение невозможно угадать. Как говорят местные, формально он работает, на самом деле — нет.
— Его даже на Новый год и Масленицу в этом году не открывали. А ведь здесь на праздники всё равно народ собирается, родственники приезжают. Или вот, например, дети выучили стишки на 9 Мая. И то от сельсовета привезли своих, они нам тут спели, сплясали и уехали. С нашими местными детьми не работает абсолютно никто, — говорят сельчане.
Кроме того, местные считают, что без клуба в их селе просто нет площадки для общения и хоть какого-нибудь досуга. При этом в клубе есть даже библиотека. А в соседней двери расположен медпункт, но он как раз работает.
— Мои дети сейчас школу оканчивают. Они вообще не знают, что такое танцы, еще что-то. И то хорошо, что интернет есть, — рассказывает местный житель Эдуард Васильев.
Улетит в тартарары?
С окраины села открываются прекрасные виды на левобережье и строящийся мост. Здесь так удобно расположены небольшие возвышенности, что никаких искусственных смотровых площадок строить не нужно. Просто стой и наслаждайся. Чем не туристическая зона?
Есть только один недостаток этой смотровой площадки — она небезопасна. У границ Климовки рушится берег.
— Это растет с каждым годом, потихоньку куски земли сползают. Бывает, корова подойдет близко к краю, сорвется с обрыва и сломает шею. От ближайшего дома до края обрыва осталось шесть шагов, — рассказывает Эдуард Петрович.
Страшно подумать, что будет, если земля продолжит уходить из-под ног. Нужно проводить масштабное берегоукрепление. Но сделали его только возле моста. До сдачи которого в эксплуатацию выполнить осталось шесть процентов работ...
Как бы эпилог
— Работы по строительству «Обхода Тольятти» с мостом через реку Волгу находятся в завершающей стадии. Сейчас они сконцентрированы на подходах к мосту. Устройство подходов соединит построенную дорогу и мостовую конструкцию. Также в ближайшее время мостовики приступят к установке первого деформационного шва в центре моста. Они соединят железобетонную конструкцию в единое целое. Параллельно на мосту стартуют работы по укладке нижнего слоя асфальта. Общая степень готовности объекта составляет 94%, — бодро сообщило правительство Самарской области 15 апреля.
Наверное, открытие будет помпезным. С разрезанием символической ленточки. С разбиванием о бетон символического шампанского. С проездом символической колонны грузовиков. И это ни разу не плохо, это правильно и естественно, ведь многие тысячи автомобилистов ждут не дождутся, когда откроется новая транспортная артерия, по которой с берега на берег можно будет летать как на крыльях. Шутка ли — разрешенная скорость 120 км/ч! Пролетишь и не заметишь, как рядом доживает свой век маленькая Климовка, где после открытия моста исчезнет последняя работа и закроется единственный магазин...