На обочине скоростной магистрали Европа — Западный Китай. Как умирает Климовка всего в шести шагах от обрыва

Когда-то это село процветало, а сейчас умирает. И новый мост его не спасет Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В этом году в Самарской области обещают открыть движение на трассе «Обход Тольятти». Тысячи машин будут носиться со скоростью до 120 км/ч по платному шоссе, которое соединит Европу и Западный Китай. Наступит будущее... А в это время за шумозащитным забором будет тихо и незаметно уходить в прошлое село Климовка. Открытие трассы могло дать ему вторую жизнь, возможно, даже превратить в точку притяжения туристов, но Климовку постигает участь множества российских сёл. Наши коллеги из 63.RU побывали там и рассказывают, как живут и на что надеются сельчане, глядя на грандиозный мост, который строят вовсе не для них.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Из Европы в Китай, минуя Тольятти

О селе Климовка на правом берегу Волги стало известно далеко за пределами Самарской области несколько лет назад. Всего в нескольких метрах от границы села начали строить огромную магистраль вместе с первым в регионе автомобильным мостом через Волгу. Вместе они станут частью нашумевшего амбициозного проекта — международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Вот как пройдет магистраль:

Источник: Юрий Скулыбердин / 63.RU











Это проект государственно-частного партнерства. Строить мост и прокладывать трассу начали в декабре 2019 года. Предполагается, что новый маршрут позволит сократить путь до Москвы, избавит Тольятти от пробок, разгрузит плотину Жигулевской ГЭС, повысит пропускную способность трассы М-5 «Урал». Правда, проезд по мосту хотят сделать платным. Надвижку всех мостовых пролетов завершили в конце февраля этого года. Мы публиковали репортаж со стройплощадки.



Но как это отражается на жизни села, с которым ассоциируется мост? И что ждет Климовку, когда на трассе откроют движение?

Меньше ста человек на село

В 2010 году население Климовки составляло 186 человек. Сейчас, по словам местных жителей, их осталось всего 86. Большинство уже пенсионеры, чьи дети покинули родное село из-за отсутствия работы.

Сельчане, узнав, что приехали журналисты, охотно вышли пообщаться Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Молодых семей в Климовке мало. Прогнозы у местных невеселые — все понимают, что их родное село приходит в запустение. «Как мамонты вымираем», — говорят сами про себя климовцы.



Но несмотря на мрачные перспективы, атмосфера здесь по-сельски безмятежная, настоящее облегчение после кипящего мегаполиса. Ни гула машин, ни шумов, только чириканье, мычание, кудахтанье, чистый воздух.

Сельская пастораль Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Из Климовки видны трубы тольяттинского АВТОВАЗа на другом берегу Волги, но выбросы с завода в село не прилетают, потому что ветер в эту сторону практически никогда не дует. А чтобы до этого завода добраться посуху, нужно сделать крюк в 150 километров — через Шигоны, Жигулевск, плотину Жигулевской ГЭС и сам Тольятти. Новый мост мог бы превратить Климовку из умирающего села в популярный пригород, место отдыха, территорию для развития сельского хозяйства. Мог бы. Но не превратит... Потому что съезда с трассы в село не будет. Сельчанам останется только смотреть на проносящийся мимо них транспорт.

Кратчайший автомобильный путь из Климовки в Тольятти Источник: «Яндекс.Карты»











Глядя на автобан будущего, климовцы месят грязь на сельских улицах настоящего. Дорогами их назвать сложно. Во время прогулки по Климовке нам не раз приходилось обходить грязевые ловушки, лавируя между коровьими «минами». Во время строительства моста тяжелая техника напрочь угробила главную климовскую дорогу — улицу Ленина.



— Улицу мы в конце концов отвоевали. Мы даже выходили перекрывать ее. В итоге мостостроителям запретили по этой улице заезжать, поставили знак, — рассказывают сельчане.

С дорогами в Климовке как-то так Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Грунтовая улица пострадала от техники мостостроителей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сейчас тяжелым грузовикам в Климовку нельзя Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Прощай, немытая Россия»

Разумеется, большинство домов в Климовке — частные. Некоторые выглядят как в фильмах про царскую Россию: бревенчатые избушки с резными ставнями и крылечками.

Когда-то здесь был богатый колхоз Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как говорят климовцы, часть пустующих домов выкупили частные лица, которых, впрочем, никто не видел, другую часть скупили дачники-сезонники.



Водоснабжение есть не во всех домах. Кто не провел за свой счет, ходит на колонку. То же самое с газом: не потратился — топи дровами. В селе есть одна автобусная остановка, правда, уже невостребованная. Раньше автобусы ходили из Климовки и обратно дважды в день. Теперь возить практически некого.

На остановке чего-то ждет только старенький гусеничный трактор Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Сейчас мы по телефону договариваемся с водителем автобуса, и когда набирается достаточное количество пассажиров, то он нас возит. А так у нас осталось только такси. До Шигон туда и обратно стоит 1000 рублей, — рассказывают климовцы.



А ездить приходится довольно часто. Во всём селе из торговых точек остался только один продуктовый магазин. И тот в последнее время существует в основном за счет мостостроителей.

Выручку единственному магазину делают в основном строители моста Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Магазин работает с 2006 года. В последнее время дела стали идти плохо, работал практически в убыток. После начала строительства покупателей стало заметно больше. Сейчас всё закончится и будем думать, как дальше жить. Если не будет оборота, с чего брать деньги, чтобы оплачивать потребление света, аренду земельного участка? Товар будет лежать, сроки годности проходят. И смысл мне магазин держать? — говорит владелец Анатолий Кулешов.

У Анатолия Кулешова пока еще есть покупатели. Но скоро они достроят мост и уедут Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ассортимент типичного сельпо — скромно, но голодным не останешься Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Славное прошлое

Когда-то село было частью богатого колхоза. Об этом периоде местные жители вспоминают как о самых благополучных и хлебных временах.



— Мы жили за счет земли, за счет хозяйства. У нас колхоз был смешанный: были полеводство и животноводство. У нас было почти четыре тысячи свиней. Коров много было: дойный гурт был, по-моему, 500 голов, — рассказывает местная жительница Ирина.

На левом берегу видны заводские трубы Тольятти — а попробуй доберись Источник: Роман Данилкин / 63.RU











При колхозе построили большинство домов современной Климовки. Некоторые местные в разговоре вспоминают, как в школе им устраивали поездки и экскурсии в другие регионы. Вспоминают, какие у них были вишневые сады. Летом ягоду возили за Волгу на продажу, и, по воспоминаниям климовцев, пристани были заполнены вишней.

О славном сельскохозяйственном прошлом Климовки напоминает техника, принадлежащая тем, кто продолжает тянуть собственные хозяйства Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Всему пришел конец в 2010 году, когда колхоз закрыли. И большинство жителей Климовки осталось без работы. С тех пор каждый крутится как может. Кто-то живет за счет собственного хозяйства, кто-то подался в вахтовики.



С этого и началось постепенное вымирание села, люди стали покидать его в поисках нового заработка. Сейчас сады заброшены, ухаживать за ними некому. Вдоль окраины села стоят заброшенные коровники и свинарники — большие, просторные, но грязные и облезлые.

Заброшенные фермы закрытого колхоза Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Классические сельские заброшки Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Давно здесь никто не мычал и не хрюкал Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Мы разговариваем с сельчанами возле здания, которое поражает своей запущенностью. Когда-то в этом здании располагалось управление колхоза. А сейчас оно стыдливо скрывается за дикой порослью, как бы не желая показывать, до чего опустилось.

Председателя больше нет. И счетовода нет. И агронома нет... Все ушли Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Может, что-нибудь и для села будет?»

Жизнь всего села изменилась после начала строительства моста. У климовцев наконец-то появилась работа. На стройку смогли устроиться все, кто хотел: и мужчины, и женщины, и постарше, и помоложе. Дело нашлось для всех. Но самое главное, у людей появилась надежда, что «Обход Тольятти» даст вторую жизнь Климовке.

Многие климовцы строили этот мост. Но немногие смогут им пользоваться Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Если бы здесь была развязка, может, что-нибудь бы построили, у людей бы появилась какая-то еще работа. Ведь где есть развязки, там и заправки строят, и кафешки ставят, и магазины открывают. Значит, что-то и для села будет. Значит, и село не умрет. Если бы у нас здесь работа появилась, у меня бы все дети в село вернулись. А так они все в Тольятти перебрались. Все люди хотят, чтобы село развивалось, — рассказывает о своих былых надеждах Ирина.



Но ожидания сельчан разбились о суровую реальность. Съезда с трассы в Климовку не предусмотрено, хотя автобан пройдет вплотную к селу. Соответственно, на машине в Тольятти напрямую не попадешь. Пешеходной зоны на самом мосту тоже не будет — значит и пешком не дойдешь. Хотя, казалось бы, вот он, Тольятти, рукой можно дотянуться. Но единственный способ попасть туда — редкий паром.

Видит око, да зуб неймет... Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Он ходит один раз в день оттуда к нам и один раз в день от нас туда. То есть, если нам надо в Тольятти, то придется там заночевать. При этом «Омик» от Тольятти до нас стоит дороже, чем до Новодевичьего, хотя оно дальше, — сетуют сельчане.



Вокруг Климовки возвели много вспомогательных объектов: бетонный завод, административный городок, грузовой порт, вспомогательную трассу для фур и строительной техники. Когда строительство моста окончат, всё это должны будут убрать. Но сельчане просят строителей оставить им вспомогательную трассу, ведь она ведет прямо к паромному причалу.

Временная дорога к причалу. Климовцы просят оставить хотя бы ее Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Грузовой порт Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Клуб даже на Новый год не открывали»

Во время прогулки по Климовке мы нашли заброшенную школу. Уже много лет в ней никто не учится. Детей возят автобусом за десятки километров от дома, в село Новодевичье. Но хотя бы детская площадка в Климовке есть — одна на всё село.

В школе уже давно не звучали детские голоса. Да вообще никакие не звучали Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Островок цивилизации на селе. Всё лучшее — детям Источник: Роман Данилкин / 63.RU











На улице Почтовой логично заваливается на бок здание почты. Правда, его тоже закрыли. Пенсии и корреспонденцию возит из Шигон почтальон из местных жителей. Рядом есть еще один раритет — телефонный автомат.

А это почта... Источник: Роман Данилкин / 63.RU











А это что за желтое одноэтажное здание?

Очаг культуры. А вы что подумали? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Оказывается, это местный клуб. Да, по внешнему виду самой постройки ее назначение невозможно угадать. Как говорят местные, формально он работает, на самом деле — нет.



— Его даже на Новый год и Масленицу в этом году не открывали. А ведь здесь на праздники всё равно народ собирается, родственники приезжают. Или вот, например, дети выучили стишки на 9 Мая. И то от сельсовета привезли своих, они нам тут спели, сплясали и уехали. С нашими местными детьми не работает абсолютно никто, — говорят сельчане.

Визит журналистов заинтересовал сельчан — они смогли выговориться Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Кроме того, местные считают, что без клуба в их селе просто нет площадки для общения и хоть какого-нибудь досуга. При этом в клубе есть даже библиотека. А в соседней двери расположен медпункт, но он как раз работает.



— Мои дети сейчас школу оканчивают. Они вообще не знают, что такое танцы, еще что-то. И то хорошо, что интернет есть, — рассказывает местный житель Эдуард Васильев.



Улетит в тартарары?

С окраины села открываются прекрасные виды на левобережье и строящийся мост. Здесь так удобно расположены небольшие возвышенности, что никаких искусственных смотровых площадок строить не нужно. Просто стой и наслаждайся. Чем не туристическая зона?

С высокого климовского берега есть на что посмотреть Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Широка Волга-матушка... Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Есть только один недостаток этой смотровой площадки — она небезопасна. У границ Климовки рушится берег.

Только не подходите близко к обрыву Источник: Роман Данилкин / 63.RU











А жилые дома совсем рядом Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Это растет с каждым годом, потихоньку куски земли сползают. Бывает, корова подойдет близко к краю, сорвется с обрыва и сломает шею. От ближайшего дома до края обрыва осталось шесть шагов, — рассказывает Эдуард Петрович.



Страшно подумать, что будет, если земля продолжит уходить из-под ног. Нужно проводить масштабное берегоукрепление. Но сделали его только возле моста. До сдачи которого в эксплуатацию выполнить осталось шесть процентов работ...

Эдуард Петрович лично меряет расстояние — да, всего лишь шесть шагов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Возле моста высокий берег укрепили основательно. А дальше грунт обваливается Источник: / 63.RU











Как бы эпилог

— Работы по строительству «Обхода Тольятти» с мостом через реку Волгу находятся в завершающей стадии. Сейчас они сконцентрированы на подходах к мосту. Устройство подходов соединит построенную дорогу и мостовую конструкцию. Также в ближайшее время мостовики приступят к установке первого деформационного шва в центре моста. Они соединят железобетонную конструкцию в единое целое. Параллельно на мосту стартуют работы по укладке нижнего слоя асфальта. Общая степень готовности объекта составляет 94%, — бодро сообщило правительство Самарской области 15 апреля.