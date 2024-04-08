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Страна и мир Владимир Познер зажег на свое 90-летие: вы только посмотрите, как журналист отметил солидный юбилей

Владимир Познер зажег на свое 90-летие: вы только посмотрите, как журналист отметил солидный юбилей

Юбиляр поразил собравшихся гостей своим вокалом

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Кадры шикарного праздника разлетелись по соцсетям

Как вы себе представляете празднование 90-летия? Если в голове сразу появляется образ тихой посиделки в кругу семьи, то просто взгляните на эти кадры с юбилея Владимира Познера — гости юбиляра показали, как именинник с шиком отмечает день рождения в Турции.

На вечеринку под кодовым названием «Турецкий гамбит» слетелись самые сливки общества: среди гостей заметили Ксению Собчак с супругом Константином Богомоловым и Николая Цискаридзе.

Многих удивило появление Собчак на празднике — ведь она не раз публично ссорилась с виновником торжества. Например, несколько лет назад Познер раскритиковал интервью Собчак со своим мужем, отметив, что «ожидать от близкого человека каких-то трудных вопросов, ставящих вас в тупик, не приходится».

Журналистка также не осталась в стороне и пропесочила Познера за неудачное интервью с Сергеем Шнуровым.

— Странно, Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых. Это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя, — отметила светская львица.

Перед собравшимися в Стамбуле гостями легендарный ведущий спел песню «Опавшие листья» на французском.

После песни юбиляра ждал сюрприз — под «Советский цирк» Дунаевского имениннику вынесли праздничный торт, на котором красовалась надпись на английском «Познер в прямом эфире». Не скрывая радости, журналист пританцовывал и даже дирижировал собравшейся публикой.

Хотели бы так отпраздновать свое 90-летие?

Шикарно, точно так же и отмечу!
К чему это всё? Лучше тихо, в кругу семьи
Я так каждый день рождения отмечаю, удивили

В соцсетях многие задаются вопросом — а где же один из близких друзей юбиляра, Иван Ургант? По одной из версий, шоумен не смог приехать на день рождения Познера, потому что в это время в Москве проходила закрытая презентация фильма с артистом в главной роли.

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