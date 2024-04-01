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Страна и мир подробности Пассажиры «заработают» на задержке рейсов. Штрафы для авиакомпаний выросли вчетверо

Пассажиры «заработают» на задержке рейсов. Штрафы для авиакомпаний выросли вчетверо

Разбираемся, как получить компенсацию

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Теперь, ожидая вылета, вы можете подсчитать, сколько «заработаете» на задержке рейса

С 1 апреля вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ, которые в частности увеличивают штрафы для авиакомпаний за задержку рейса. До сих пор за каждый час простоя перевозчики должны были выплатить клиентам 25 рублей. Сейчас эта сумма увеличилась сразу в четыре раза.

— Ужесточается ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Вместо 25 рублей штраф за каждый час просрочки составит 100 рублей, но не более 50% провозной платы, — говорится в тексте документа. — Пассажир может потребовать от перевозчика возмещения убытков в связи с просрочкой доставки в пункт назначения в полном объеме сверх предусмотренного штрафа.

Компенсацию можно получить, если задержка произошла по вине перевозчика. Если же причиной стали погодные условия или вылет отложили из-за требований безопасности полетов, то выплаты пассажирам не положены.

Чтобы получить компенсацию, пассажиру необходимо направить в адрес перевозчика письменную претензию. Рассмотрев ее, авиакомпания решит, одобрять ее или нет, и в случае положительного ответа запросит у вас реквизиты банковского счета, на который пришлет деньги.

Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в разговоре с ТАСС справедливо отметил, что пассажиры, скорее всего, не будут заморачиваться с составлением претензий, поскольку 100 рублей в час не та сумма, за которую станешь возиться с документами, да и перевозчики при длительных задержках рейсов и сами выплачивали пассажирам куда более серьезные деньги.

— То, что норму повысили, это хорошо, но сумма в 100 рублей за час смотрится всё еще достаточно скромной, — рассказал эксперт. — Скорее всего, возможность такого возмещения останется невостребованной среди пассажиров. Сейчас авиакомпании и так во время крупных задержек предоставляют и питание, и гостиницу.

По мнению Гусарова, стимулировать пассажира в этом случае может разве что упрощение процедуры получения компенсации. Например, возможность оформить претензию «одним кликом» в приложении или личном кабинете.

С 1 апреля вступили в силу и другие законы и поправки: индексация пенсий, запрет «наливаек», ограничения на сдачу квартир — об этом и многом другом мы рассказывали в обзоре апрельских нововведений.

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Самолет Пассажир Рейс Авиакомпания Деньги Штраф Компенсация
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