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Страна и мир Теракт в Crocus City Hall «Цель террористов — разрушение». Что владельцы «Крокуса» построят на месте сгоревшего концертного зала

«Цель террористов — разрушение». Что владельцы «Крокуса» построят на месте сгоревшего концертного зала

Семейный бизнес Агаларовых приносит им несколько миллиардов в год

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Концертный зал «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева» на прошлой неделе стал эпицентром трагедии. Зданием владеет семья Агаларовых — Араз и его сын певец Эмин. Им также принадлежат торгово-выставочный комплекс «Крокус» и одноименный молл. Бизнес приносит им более трех миллиардов в год.

Нашим коллеги из MSK1.RU собрали в одном видео, что известно о семье Агаларовых и что будет на месте Crocus City Hall, который почти полностью выгорел. Смотрите его чуть выше.

Концертный зал «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева», в котором несколько дней назад произошел теракт, могут восстановить. Об этом говорится в сообщении холдинга Crocus Group. Однако окончательного решения на данный момент пока нет.

— Цель террористов — разрушение. Наша миссия — созидание. В любом случае мы восстановим все пострадавшие инфраструктурные объекты на территории «Крокус Сити» и сохраним тысячи рабочих мест для сотрудников компании, — заявили Агаларовы на сайте концертного зала.

Также в «Крокусе» возведут мемориал в память о погибших во время теракта. Однако о том, как он будет выглядеть, говорить еще рано. Решение об этом примет Араз, глава Crocus Group.

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Крокус Сити Холл Теракт Владельцы Араз Агаларов Эмин Агаларов
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