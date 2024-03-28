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Страна и мир Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Звоню Светлакову и слышу выстрелы». Актер Сергей Бурунов рассказал, как спасся из «Крокуса»

«Звоню Светлакову и слышу выстрелы». Актер Сергей Бурунов рассказал, как спасся из «Крокуса»

Он решил опоздать на выступление группы «Пикник»

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Актер Сергей Бурунов должен был быть на концерте «Пикника» в «Крокусе» вечером 22 марта. Его спасло решение немного задержаться: артист был уверен, что выступление не начнется вовремя, и собирался приехать в концертный зал только в 20:20. Об этом он рассказал журналистам на премии «Нового радио».

— Это должен был быть концерт [«Пикника»] с оркестром. Я опоздал: знал, что у нас концерты в 20:00 не начинаются, а в 20:15–20:20. С этим расчетом, чтобы быстро прошмыгнуть и сесть на свое место как раз к началу, — рассказал актер. — И когда я подъезжал к «Крокусу», увидел, что бегут какие-то люди через МКАД, через отбойник. Со стороны въезда к «Крокусу» ехали машины с мигающими фарами. В этот момент мне позвонила мой директор Анастасия, сказала: «По новостям передают, что там что-то происходит».

Я звоню Сергею (Светлакову), слышу там выстрел. Он говорит: «Всё, нас эвакуируют, стой там, где стоишь, и лучше вообще развернись»

По словам артиста, в «Крокусе» его уже ждала помощница. По телефону она рассказала, что рядом с ней только что упал человек и внутри стреляют. Бурунов попросил ее бежать в сторону МКАДа и позднее забрал на машине.

— Она была с белым лицом. Я увидел, что идет дым, бегут люди, в воздухе пахнет порохом, — вспомнил артист события той ночи. — Уже появилось пламя на крыше «Крокуса», уже пробка образовалась.

Бурунов отметил, что сразу понял, что происходит что-то ужасное, но был внутренне собран и не испытывал паники. Он также подчеркнул, что терроризм — жуткое дело и такое не должно происходить в XXI веке.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. Четверо налетчиков в камуфляже открыли огонь по людям, собравшимся на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. Опознание тел, найденных под завалами, всё еще продолжается.
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